- Лияна, на 14 декември в клуб "Перото" в НДК представяш новата си книга "Свят за обичане – продължението", която излиза с логото на издателство "КнигаТа". Тя надхвърля 500 страници, разделена е в 64 глави. Какви са историите този път?

- Приключения – смешни, неочаквани, търсени, из небесата, под водата – почти се прескачат едно над друго. В Тайланд започвам с опит да преборя експерт по тай-чи, на остров Макао ме преследват по улицата с ножици, а накрая се оказва нещо друго; в Колумбия минавам от джунглата през всякакви приключения; в

Мексико в друга джунгла съм сама и хуквам да бягам от змия, а после попадам на воден дух; когато отивам сама в Египет, това се оказва нещо потресаващо различно от организирана екскурзия... В тази книга разказвам много повече за България и някои от историите пишех и се смеех.

Много се радвам, че ще ме представи водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова.

Взех си още един урок: снимките вече не са в един общ QR код отзад на корицата, а сега всяка глава върви със собствен код за снимките към нея.

- Започваш ударно – как погрешка си летяла със самолет, притежаван някога от Адолф Хитлер и става ясно, че не ти е мястото на борда едва след излитането...

- Ситуацията в която не само се качих погрешка в Юнкерс 52, на който е летяла и Мерлин Монро, но и това, че погрешка не ме изгониха, е един от тези невероятни моменти на натрупани случайности. Едва ли друг човек на света някога ще попадне в същата абсурдна и в същото време възхитителна случка и обяснението за всичко е лошото ми настроение в този момент.

Авиационните приключения бях предвидила именно за книгата-продължение. Обичам авиацията от дете, обичам атмосферата на летищата, подготовката в самолета за излитане, висенето в небето и точно в небесата се появиха още истории, още срещи, които са и драматични, и разкриват теми, за които хората на развития свят никога не се сещаме.

- Смешното неизменно се преплита и с преживявания, които водят до сълзи. Коя случка стегна гърлото и гърдите ти?

- Историята за мира и неговата глобална ценност за която не се замисляме. На две напълно различни места в Колумбия, в различни години, в коренно различни ситуации една млада жена и възрастен екскурзовод изрекоха едно и също изречение: „Ти наистина не разбираш – ние вече живеем в мир! Ти не знаеш какво е никога да не си сигурен дали ще те има още ден и с кого ще се простиш завинаги."

Веднъж тези думи прозвучаха в прашасало село насред джунглата и втори път – в квартала „Комуна 13" в Меделин, където е било царството на наркокартелите. Разглеждахме това странно, пъстро и ужасно бедно място с приятелката ми Мая и аз не спирах да разпитвам екскурзовода за околната немотия, липсата на ток, на вода, на улици, а той обясняваше отново и отново как хората там намират начин да се справят и поощряват децата си да ходят на училище, за да излязат от този живот.

Млъкнах в мига, когато чух гидът да изрича изречението за мира дословно същото, каквото го каза младата ни водачка в джунглата. И после той посочи оголено песъчливо място на отсрещния хълм и каза: „Там от картелите са хвърляли труповете. И до днес много хора предполагат, че изчезналите им без следа близки са именно там. Затова в деня на мъртвите тук няма сергии със сувенири, а хората се подреждат и гледат натам и почитат мъртвите в душите си."

Колумбия е експлозия от цветове, фантазия, прекрасни хора и където държавата е победила наркокартелите, гаранцията за живот е цялото щастие от което местните се нуждаят.

- В Мексико шофираш сама близо 4 хил. км. И за тази държава чуваме за много опасности, за нападения и обири.

- Следващия път като отида в Мексико, на първо място в телефона ми ще стои моята снимка с Христо Стоичков. Мисля, че и банда да ме нападне, ако я покажа, ще се поклонят и ще ми предложат защита. Не се шегувам!

Още първия път когато ме спря полиция на пътя, като видя шофьорската книжка, на мига полицаят изкрещя „Стоикооооов!" Винаги е много забавно да мъча испаноговорящи да произнасят Сто-ИЧ-ков. И понеже знам, че го обожават, носех български монети. На няколко пъти подарявах монети на пътни полицаи и те ги притискаха съм сърцето си – нали и Стои-ТШ-к-оВВ също има такава! Стоичков беше потресен когато му разказах, че съм накарала треньора на националния футболен отбор на Бразилия Карлос Парейра също да срича правилно името му.

Голямото удоволствие на самостоятелното шофиране е свободата да избирам къде да спра, колко време да остана, с кого да поговоря. Няма такъв туристически автобус, който да ви спре на бране на плодовете на маслена палма, от която се прави палмовото масло.

Приключенията бяха навсякъде по пътя, но в нито един миг не бях в опасност. Онова, което не спирам да разказвам обаче е за съвършената пътна инфраструктура на Мексико и изключително умното градско планиране за автомобилно движение, което пресича националния манталитет да не спазват ограниченията за скоростта.

Всичко в Мексико заслужава да бъде разказано: от пъстротата на градовете и хората, през историческото наследство, забележителни личности, посветили богатството на народа си и местните, които са усмихнати и сърдечни. Там не натискат клаксони – обикновено шофират на аварийки – всеки си знае защо. В едно село, на поредната огромна улична гърбица, бяха налягали пуйки и макар да настъпвах с колата, не помръдваха. Срам ме беше да свирна, затова излязох да ги гоня. Помогна ми и една жена, посмяхме се, а като се връщах, дори и́ гостувах и пихме чай, редом с пуйки и свадливи петли.

Европейците трудно възприемаме традиционните жертвоприношения в миналото на индианците. Но когато се потопя в историята, така, както я разказват местните приемам, че не ми е съдено да разбирам всичко и че нямам право от позицията на европейка да осъждам каквото и да било. Урок по смирение за първи път получих в Патагония, после в Перу, после в Мексико... И накрая се сещам, че през испанците забраняват жертвоприношенията през 1521 г., а през 1522 г. християнските епископи и мисионери въвеждат Светата инквизиция и започват да изтезават местното население, за да го излекуват от езичеството. Този процес продължава 300 години.

Историите по пътя, изправянето срещу живата история и емоциите сред хората осмислят трудната организация за самостоятелно пътешествие.

Накрая на пътуването в Мексико се събрахме с дъщеря ми и отбелязахме 30-тия и́ рожден ден пред пирамидата в Чичен Ица.

- В Колумбия обаче си с Мая, която живее в Англия.

- Стана изведнъж. Казах й, че ще отида отново, защото не успях да се насладя достатъчно на някои места първия път, тя попита за датите и след малко съобщи, че е купила самолетни билети. С нея се запознахме в Лондон, когато излезе първата книга и тя пожела да я купи. Във втората вече сме заедно когато нощуваме пред Бъкингамския дворец в очакване на коронацията на крал Чарлз ІІІ. А после заедно се потапяме в Колумбия. Бяхме се облещили в градчето Гуатапе, когато се оказа, че хотелът ни, с гледка към прочутата скала е на място, откъдето трябва да изкарват колата с кран! Но докато се чудехме на мръкване какво да правим, първо аз спасих кучето на местен човек да не бъде блъснато от мотор, а после той ни помогна да се отървем от тази резервация и да отидем в разкошно хотелче в града.

Скалата, висока 220 метра на цели 90 млн. години, самотно стърчи насред околния язовир и е притегателният център на туризма в района. В градче с около 10 хил. жители, туристите надхвърлят милион годишно. Стълбите до върха на скалата са около 700 и Мая помогна на 8-годишно американско момиченце да се качи до горе с „вълшебната лилава пръчка" – тоест с щеката и́ и там се оказа, че семейството празнува рождения ден на таткото. Бяхме първите, които се качихме горе и като дойдоха още хора ги събрах и заедно пяхме „Честит рожден ден". А после отидохме при нашия спасител от предната вечер – емигрант от Венецуела – чиито ресторант беше точно под скалата и ядохме страхотна риба.

- Кое популярно туристическо място е най-далеч от представата ни за него?

- Карибските острови. Категорично. С дъщеря ми плавахме с най-големия в света пасажерски кораб и акостирахме на остров Сен Мартен, където на метри над плажа кацат самолети – това му е атракцията.

Движехме се в опашката на урагана Дориан. Само седмица по-рано нямаше изобщо да доближим острова, защото бурята е била втората най-силна след Ирма, която помля почти всички карибски острови през 2017 година. Отидохме на плажа над който се приземяваха самолетите, но плаж нямаше – бурята го „изяла". От едната страна са останали стърчащи скали, а до тях – тесен път, който се точи покрай оградата на летището. И докато се чудехме къде да оставим дрехите си и раницата, човек с моторетка спря до нас, засмя се, че обикновено след урагани за месеци остават без плаж и от дума на дума ни разказа история за оцеляването на цялото си семейство по време на Ирма от която останахме без дъх. Той каза, че раят на карибските острови е за туристите, а когато настъпи ад и никой не знае дали ще оцелее, те са сами срещу бесовете на природата. В една от бурите са заклещени Ричард Брансън и Дейвид Гилмор и когато се измъкват успешно, те лично финансират спасителни операции. Когато остров Сен Мартен е опустошен, луксозните кораби от флотилията на Royal Caribbean започват да изпълняват хуманитарна мисия.

- В Египет си и като турист, и като журналист. В коя роля разбра повече за Египет?

- Като турист щях да пострадам тежко във внезапна ситуация с коне и само опита ми ме спаси да не ме прегазят. Оцених истински комфорта на организираното пътуване, когато като самостоятелен журналист всеки ден взимах сама такси от невероятно беден квартал в Кайро, макар хотелът да беше страхотен и с фантастична гледка към пирамидите, и влизах в трафика. Това е невъобразимо изживяване, то не се разказва. Но бях на първото в света конно състезание по прескачане на препятствия пред пирамидите и това беше невероятно. Осъзнах, че целият дневен кошмар си е струвал заради емоцията по време на турнира. В разказите за Египет опитвам да пресъздам удивлението и преклонението си пред може би най-величествените паметници в света като Ком Омбо, Абу Симбел, храма Карнак... За тези места няма достатъчно думи – човек поне веднъж в живота си трябва да ги види и неизменно ще усети преходното си нищожество.

- В тази книга разказваш много повече истории от България.

- И в първата книга, и в тази задължително участва преживелица с влак. Този път пътувам до Крайова и назад и това е сред откъсите, които пишех и се смеех. А пристигането ми от Крайова във Видин постави началото на ново приятелство, което е все така силно и до днес. Историите сами ме носят, а от тях се открояват и личности, като копривщенеца Ненчо Палавеев, например – велик мъж с огромна душа за България в която влага цялото си богатство.

- Разкриваш откъде е тайната на любовта ти към конете...

- Мечтата ми се сбъдна в ловно стопанство Лъгът в Севлиевския балкан когато бях на 15. В продължение на месец работих наравно с двама братя дървари, които на шега поставиха условие, че ако искам да се кача на кон, трябва да отработя това удоволствие. Не очакваха, че аз ще ставам всяка сутрин преди 6 и ще работя наравно с тях, ще водя 15 коня, ще разтоварвам трупи, ще ги подреждам след края на деня. Мисля, че това беше най-щастливата ваканция в живота ми и завръщането в София ме разби. Исках да остана в планината, да бъда конярка, дърварка, не и да съм в София. Преживях най-драматичната година в училище, защото не виждах смисъл да уча. А години по-късно цялата ми мечта се сбъдна в съвършена цялост благодарение на Стоица Аргилашки, който ме научи да яздя, научи и дъщеря ми. И до ден днешен сме като семейство, а приключението ни как отиваме на море с коне е отразено и на корицата на книгата.