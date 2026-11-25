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Дженифър Барето е първата майка, която печели конкурса „Мис Вселена". Тя е представителката на Пуерто Рико, а конкурсът се проведе в нейната родина. Барето е и шестата „Мис Пуерто Рико", която печели титлата.

Преди финала конкурсът бе съпътстван от няколко противоречия, включително проблеми с визите за участнички от Африка, както и травми по време на репетиции и събития.

27-годишната Барето е психолог и социален работник. Според изданието „Ел Нуево" (El Nuevo), тя има дъщеря на име Пенелопе и е първата майка, както и първата омъжена жена, печелила конкурса, пише People.

В челната петица заедно с Барето влязоха представителките на Филипините, Нова Зеландия, Венецуела и Доминиканската република.

В конкурса участваха представителки от над 110 други държави и територии, включително такива, които никога преди не са достигали до финала – като „Мис Вселена" от Сент Мартен и „Мис Вселена" от Уганда. Водещият на телевизионни предавания Марио Лопес и „Мис Вселена 2022" Р'Бони Гейбриъл бяха водещи на събитието. Тазгодишната група от 117 участнички включваше 22 дами с магистърска степен, пет с докторска степен и 10 майки.