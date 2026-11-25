Готвачът Гордън Рамзи е новият водещ на култовото автомобилно предаване Top Gear, което се завръща в ефира на BBC след четири години.

Рамзи ще застане начело заедно с други водещи - чиито имена все още не са обявени. Това ще стане, когато снимките на предаването започнат догодина. То ще се появи отново на екран през 2028 г.

Дългогодишното предаване не е излъчвано от 2022 г. насам, когато един от водещите, Андрю Флинтоф, получи сериозни наранявания по лицето и счупвания на ребра, след като триколесен автомобил без покрив се преобърна на тестовата писта на шоуто.

В изявление, с което обявява новата си роля, Рамзи споделя, че иска да внесе „свежа енергия и амбиция" в концепцията на предаването, която се отличава с това, че е „изненадваща, забавна и съдържаща точно толкова хаос, колкото е необходимо", съобщава BBC.