Брад Пит и Анджелина Джоли постигнаха споразумение и прекратиха продължилата с години съдебна битка за френската винарна „Шато Миравал". Бившите съпрузи са оттеглили взаимните си искове в сряда, с което избегнаха очаквания в началото на следващата година шумен съдебен процес в Лос Анджелис, съобщава "Дейли мейл".

Условията на споразумението не бяха оповестени публично. Двамата обаче направиха необичайно съвместно изявление, в което заявиха, че искат да продължат напред в името на семейството си.

„Постигнахме извънсъдебно споразумение в най-добрия интерес на семейството ни и няма да коментираме повече случая. Всички коментари в медиите, приписвани на анонимни източници, всъщност не идват от никого от нас или от хора, близки до нас", се казва в изявлението на техните представители.

Спорът около продажбата на „Шато Миравал" започна след раздялата на звездната двойка през 2016 г. и прерасна в ожесточена съдебна битка, белязана от тежки взаимни обвинения. Джоли обвини бившия си съпруг във физическо и емоционално насилие над нея и едно от децата им по време на полет със самолет през същата година. Пит категорично отрече твърденията.

Бившите съпрузи имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Според публикации в медиите Пит е отчужден от децата си, а четири от тях са предприели стъпки да премахнат фамилията му от имената си.

Пит и Джоли се запознават през 2005 г. на снимачната площадка на филма „Мистър и мисис Смит". Двамата сключват брак през 2014 г., но се разделят само две години по-късно.

„Шато Миравал" е огромно имение с площ около 1200 акра, разположено в Корен, Южна Франция. Двойката го купува през 2008 г. за приблизително 28,4 милиона долара, а през 2014 г. именно там организира сватбената си церемония.

През 2021 г. стойността на имението и лозовите масиви е оценявана на около 164 милиона долара.

След раздялата Джоли възнамерявала да продаде своя дял на Пит, но преговорите се провалили. Според нейните твърдения актьорът настоявал тя да подпише споразумение за конфиденциалност, което да ограничи възможността ѝ да говори публично за предполагаемото насилие.

През 2021 г. актрисата продаде своя дял от „Шато Миравал" на компания, свързана с руския милиардер Юрий Шефлер, в сделка на стойност 64 милиона долара.

Това предизвика съдебна реакция от страна на Пит. Актьорът заведе дело срещу бившата си съпруга с аргумента, че тя е нарушила договорка, според която никой от двамата няма право да продава своя дял без съгласието на другия.

Джоли отговори с насрещен иск, в който отново изложи обвиненията си за инцидента в самолета през 2016 г. В съдебни документи, подадени през 2022 г., актрисата твърди, че по време на дълъг нощен полет Пит я е хванал за главата, разтърсил я е и я е блъснал в стената на тоалетната. Според изложеното в жалбата той е проявил физическа агресия и към децата им, които по това време са били на възраст между 8 и 15 години.

Джоли твърди още, че актьорът е душил едно от децата и е ударил друго в лицето. В документите се посочва, че тя се е опитала да го спре, след като той се нахвърлил върху едно от децата.

Според версията на актрисата Пит я е залял с бира, а по-късно е излял бира и вино и върху децата. Тя твърди, че след кацането той отново я е нападнал, когато му съобщила, че възнамерява да отседне с децата в хотел.

Пит категорично отрече обвиненията. По случая беше извършена проверка от ФБР, но срещу актьора не бяха повдигнати обвинения.

Негов представител тогава обвини Джоли, че непрекъснато променя и допълва разказа си за случилото се, като според него твърденията ѝ съдържат неверни факти.

След раздялата си с Джоли Пит сподели, че е спрял да употребява алкохол. По-късно обаче, в интервю за списание Esquire, актьорът призна, че след седем години въздържание отново е посегнал към чашката.

С постигнатото споразумение една от най-продължителните и публични съдебни битки между бивши холивудски съпрузи изглежда приключва. Какви са конкретните условия на договорката между Пит и Джоли обаче остава неизвестно.