Меган Маркъл предизвика нов скандал, след като стана ясно, че илюстрацията върху луксозния ѝ адвент календар на стойност 115 паунда е създадена с изкуствен интелект, а не от професионален художник. Това разкрива разследване на британския Daily Mail, според което изображението на имението на херцозите на Съсекс в Монтесито е генерирано с инструменти на OpenAI – компанията, създала ChatGPT.

Календарът се продава в САЩ чрез лайфстайл бранда на Меган – As Ever, който тя стартира миналата година. Луксозният продукт струва 148 долара и съдържа 24 шоколадови изкушения, произведени от престижната шоколатиерска компания Compartés.

Рекламата го представя като специален празничен подарък с „ръчно изработени" шоколадови изделия, вдъхновени от градината на семейството в Калифорния. На илюстрацията е изобразен домът на Меган и принц Хари, потънал в празнична атмосфера, с украса, зеленина и светлини.

Според проверката изображението съдържа невидимия воден знак SynthID, разработен от Google за разпознаване на съдържание, създадено с изкуствен интелект. Технологията позволява да се проследява произходът на изображенията дори след тяхното редактиране.

Изданието твърди, че е проверило няколко различни версии на рекламната илюстрация чрез публично достъпния инструмент за разпознаване на SynthID. Сред тях били официална снимка на календара, кадър с Меган, на който тя го държи, както и изображения от видеа на инфлуенсъри.

След като снимките били изрязани така, че да остане единствено самата илюстрация, проверката показала наличие на SynthID и генериране с инструменти на OpenAI.Случаят предизвиква допълнителни въпроси заради предишните публични изказвания на Меган срещу негативното влияние на изкуствения интелект. През май херцогинята заяви, че технологията „ускорява и засилва" вредното съдържание в интернет.

През август миналата година тя и принц Хари също отправиха остри критики към технологичните компании, обвинявайки ги, че позволяват на най-лошите човешки прояви да се разпространяват чрез изкуствения интелект.

Въпреки това As Ever продължава да използва генерирани изображения за рекламните си кампании и публикациите в социалните мрежи.

Според Daily Mail още по-рано тази година Instagram автоматично е обозначил няколко публикации на бранда като „модифицирани с изкуствен интелект". Сред тях били снимки на Меган с черния ѝ лабрадор Пула, както и изображения, показващи как ягодовият ѝ конфитюр се добавя към пенливо вино.

Платформата на Meta автоматично поставя такива обозначения върху реалистични изображения, създадени или редактирани с нейните AI инструменти. При стилизирани рисунки и скици обаче правилата не изискват задължително подобно обозначение.

Така изображенията на кошница за домакиня на стойност 160 паунда и играчка за кучета във формата на буркан с конфитюр за 15 паунда не са били обозначени като създадени с изкуствен интелект. Същото важи и за последваща илюстрация на кофа с пуканки за 50 паунда, която според изданието е генерирана с Google Gemini.

Няма доказателства, че Меган или екипът ѝ умишлено са използвали стилизирани изображения, за да избегнат обозначенията на Instagram. От Meta обаче насърчават потребителите да декларират използването на AI с цел повече прозрачност и доверие. Според професионални графични дизайнери създаването на подобна илюстрация от реален художник в Калифорния би струвало между 2500 и 10 000 долара, като реалистичната цена е между 4000 и 7000 долара.

Дизайнерът Крис Кьолер, който е работил по рекламни материали за филми като „Железният човек", „Хелоуин" и „Джурасик парк", коментира пред Daily Mail, че подобна поръчка би могла да осигури сериозна финансова подкрепа за независим илюстратор.

„Не мога да кажа, че съм изненадан, но е дълбоко разочароващо, че човек, чиято собствена бивша професионална сфера е опустошавана от генеративния изкуствен интелект, би обърнал гръб на творците", заяви той.

По думите му използването на подобни технологии превръща изкуството в бездушна стока и лишава творците от възможността да получават възнаграждение за труда и таланта си. Случаят предизвика и коментари от експерти по британската монархия. Том Сайкс смята, че използването на изкуствен интелект в рекламните кампании на As Ever е показателно за проблемите в бизнес начинанията на херцозите на Съсекс.

В интервю за австралийската медия News24 той заяви, че поддържането на публичен и частен бизнес едновременно изисква сериозни инвестиции в екипи от специалисти, дизайнери и продуктови мениджъри.

Според него фактът, че Меган използва изкуствен интелект за рекламните си изображения, въпреки предишните си критики към технологията, е признак за непрофесионализъм.

Той дори свърза ситуацията с дебата за евентуалното отнемане на кралските титли на Хари и Меган, което според него е въпрос, заслужаващ внимание от страна на принц Уилям.

Междувременно лайфстайл брандът As Ever продължава да рекламира продуктите си като ръчно изработени и вдъхновени от занаятчийството. На сайта му поне десет артикула са описани като „handcrafted".

Самата Меган неведнъж е заявявала, че не проявява особен интерес към изкуствения интелект. В интервю за Bloomberg през 2025 г. тя дори сподели, че е „малко старомодна" и технологията не е част от ежедневието ѝ.

Сега обаче използването на AI за рекламните изображения на As Ever поставя под въпрос посланията на бранда и отношението на херцогинята към творческата индустрия.