Емблематичното черно палто от монголска агнешка вълна на Джордж Харисън, с което музикантът се появява както на сватбата си с Пати Бойд, така и по време на последното публично изпълнение на „Бийтълс", се очаква да бъде продадено за до 382 000 паунда на търг на Sotheby's в Ню Йорк, съобщава "Дейли мейл".

Дрехата е създадена от легендарната британска дизайнерка Мери Куант и е сред най-разпознаваемите модни находки, свързани с историята на прочутата група.

Харисън носи палтото през януари 1966 г., когато тайно се жени за моделката Пати Бойд в гражданско учреждение в графство Съри. Кум на музиканта е колегата му от „Бийтълс" Пол Маккартни. По това време самата Бойд е муза на дизайнерката Куант, която създава и розовата ѝ сватбена рокля.

Три години по-късно, на 30 януари 1969 г., Харисън отново облича емблематичната дреха за историческото изпълнение на „Бийтълс" на покрива на централата на Apple Corps в Лондон.

Това се превръща в последната публична изява на четиримата музиканти заедно. По време на спонтанния концерт групата изпълнява 42-минутна програма, преди полицията да пристигне след оплаквания от шума.

Палтото присъства и по време на записите за проекта Get Back, когато напрежението между членовете на групата вече започва да се усеща.

„Има много малко артефакти, свързани с „Бийтълс", които разказват толкова забележителна история като това палто", коментира специалистът на Sotheby's Крейг Инчиарди.

Той подчертава, че допълнителната стойност на дрехата идва от факта, че е създадена от една от най-влиятелните фигури в британската мода. Така тя събира на едно място три от най-разпознаваемите имена на 60-те години – Джордж Харисън, Пати Бойд и Мери Куант.

От аукционната къща описват палтото като символ на екстравагантния дух на епохата и рядко свидетелство за влиянието на Куант отвъд минижупите и пъстрите модели, с които остава в историята на модата.

Дизайнерката е сред основните фигури на модната революция през 60-те години, когато Лондон се превръща в център на младежката култура и новите тенденции. Тя насърчава свободата на индивидуалното изразяване и предизвиква традиционните представи за облеклото.

Любопитното е, че палтото надживява брака на Харисън и Бойд. Двамата се разделят шест години след сватбата си. Само седмици по-късно Бойд започва връзка с близкия приятел на музиканта и колега китарист Ерик Клептън, който вече бил признал любовта си към нея, докато тя все още била омъжена за Харисън.

Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън създават „Бийтълс" в Ливърпул през 1960 г. През 1962 г. към тях се присъединява Ринго Стар, който заменя първоначалния барабанист Пийт Бест.

Групата се превръща в най-продаваното музикално явление на всички времена с приблизително над 600 милиона продадени копия на албуми и сингли по света. „Бийтълс" държат и рекорда за най-много продадени сингли във Великобритания – 21,9 милиона.

Музикантите печелят осем награди „Грами", четири отличия BRIT, награда „Оскар" и 15 награди „Айвър Новело".

Емблематичното палто на Харисън ще бъде изложено за публично разглеждане в Sotheby's в Ню Йорк между 2 и 14 декември. Онлайн търгът Rock & Pop ще приключи на 15 декември.