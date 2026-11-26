Над 32 000 пити сирене грана падано с общо тегло над 1000 тона се предлагат на търг в южноиталианския град Бари, а стойността на продукцията се оценява на около 12 милиона евро, предаде АПА.

Продажбата била разпоредена от съд в Бари, след като компанията собственик е подала заявление за несъстоятелност заради финансови затруднения, съобщава БТА по информация на медии в Италия. Сиренето принадлежало на компания със седалище в Бари, административен център на областта Пулия, но се съхранявало в няколко склада в област Ломбардия в Северна Италия.

Първоначално дружеството е възнамерявало само да продаде продукцията, но заради финансовото си състояние е потърсило съдействие от съда.

Търгът ще се проведе онлайн чрез платформата Edicom. Заинтересованите купувачи трябва да подадат запечатани оферти, като сиренето ще бъде предоставено на участника, предложил най-висока цена. При наличието на повече от двама кандидати е възможно да се проведе допълнително наддаване. Средствата от продажбата ще бъдат използвани за погасяване на задълженията на компанията, след което сиренето ще може да бъде пуснато на пазара.

Грана падано е едно от най-известните италиански твърди сирена. Произвежда се от краве мляко в определени райони на Северна Италия и има защитено наименование за произход. Отлежава най-малко девет месеца и се отличава с твърда, леко зърнеста структура и характерен вкус на ядки. Използва се широко в италианската кухня, особено за паста и ризото.

През 2023 г. медиите съобщиха за инцидент, при който италиански земеделски производител на зряло сирене е бил притиснат от стоварилите се върху него 25 хиляди пити „Грана Падано". Те се сгромолясали с всичка сила върху 75-годишния Джакомо Киапарини в собствената му мандра в Романо ди Ломбардия, до град Бергамо.

Двайсетина пожарникари пристигнали веднага на мястото и се опитали да измъкнат мъжа изпод планината от огромните форми със сирене. Предполага се, че е имало повреда в машината, движеща питите „Грана Падано", и че собственикът се е опитал да се намеси, за да я поправи. Падането на един рафт с пити, стигащ до тавана, много вероятно е повлякъл и другите по ефекта на доминото. Затова и всички останали рафтове със сирене се срутили върху земеделеца.

За разлика от зрялото сирене „Пармезан", което се прави само в област Емилия-Романя, "Грана Падано" се произвежда в 32 провинции на Емилия-Романя, Ломбардия, Пиемонт, Трентино Алто Адидже и Венето. Това е най-продаваното зряло сирене в света. Млякото, използвано при направата на „Грана Падано", идва от крави, доени два пъти дневно. След това то трябва да се съхранява при температура над 8 градуса.

След 9 месеца узряване една пита "Грана Падано" тежи от 24 до 40 кг. Тя има цилиндрична форма, леко изпъкнала по средата. Диаметърът трябва да бъде между 35 и 45 см, а кората, покриваща питата, трябва да е 4-8 мм. От всеки 15 литра мляко излиза 1 кг сирене.