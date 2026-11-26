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Романът „Градинарят и смъртта" на Георги Господинов е сред номинираните за Dublin Literary Award 2027. Книгата е включена в списъка след предложения от четири библиотеки в Полша, Италия и България.

За английското издание, озаглавено „Death and the Gardener", преводът е дело на Анджела Родел (Angela Rodel).

Новината съобщи самият писател във Фейсбук, където изрази радостта си от номинацията и благодари на библиотеките, предложили романа.

„Dublin Literary Award е една от най-хубавите и демократични награди, в която книгите се предлагат от библиотеките на света", написа Господинов.