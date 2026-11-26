Нидерландия е върнала на Австралия две сребърни монети от епохата на Нидерландската източноиндийска компания. Монетите са били намерени в кораба „Заютдорп" на компанията, потънал през 1712 г. край западното крайбрежие на Австралия, съобщава БТА по информация на нидерландските медии.

Монетите се смятат за част от австралийското културно наследство. „Повече от три века след като корабът „Заютдорп" потъна край бреговете на Западна Австралия, монетите се завръщат в Австралия, където им е мястото", каза нидерландският полицейски аташе Бен ван Велвенис при предаването им в австралийската столица Канбера, цитиран от в. „Фолкскрант".„Гордеем се, че можем да ги върнем на законния им собственик."

„Заютдорп" отплавал през 1711 г. от провинция Зееланд към тогавашна Батавия, днес Джакарта (столицата на Индонезия). Превозвал е 250 хиляди новоотсечени гулдена за нуждите на Нидерландската източноиндийска компания в Азия, но така и не пристига до крайната си цел. Открит е през 1964 г.

Монетите са били незаконно извадени от потъналия кораб край западното крайбрежие на Австралия и по-късно са се появили на търг в Нидерландия, където полицията ги е конфискувала по искане на Австралия.

Съединените щати също връщат 21 монети от „Заютдорп" на Австралия. През 2024 г. Австралия иска помощ от Нидерландия за издирването на своето културно наследство, а по-късно се обръща за помощ и към САЩ.

Според австралийското правителство това е първият случай, в който морско културно наследство се връща от чужбина в резултат на наказателно разследване.