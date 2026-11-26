Община Шумен осигурява безплатен транспорт за гражданите, които желаят да присъстват на 3D мапинг шоуто на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ на 28 ноември (събота).

Автобусите ще тръгнат в 17:30 ч. от сградата на Община Шумен в посока паркинга на Мемориалния комплекс. Началото на визуалния спектакъл е в 18:00 ч. и може да бъде наблюдаван от панорамната площадка на паметника. Обратното отпътуване ще бъде в 18:40 ч.

Припомняме, че в периода от 23 до 29 ноември в Шумен се провеждат поредица от събития, посветени на 45-годишнината от изграждането на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

Празничната програма на 28 ноември включва и тематична фотобудка, която ще бъде разположена пред сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ от 11:00 до 15:00 часа. Всеки желаещ ще може да си направи безплатна моментна снимка за спомен от годишнината.

Жителите и гостите на града могат да разгледат и двете изложби, подредени във фоайето на посетителския център към Мемориалния комплекс. Едната представя автентични архивни фотографии, документиращи различните етапи от мащабното строителство на комплекса, а другата включва творби на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

В неделя, 29 ноември, от 8:30 до 17:00 часа в експозиционната зала към комплекса посетителите ще могат да гледат безплатно премиерната прожекция на нов документален филм, посветен на съвременната история на паметника. Филмът ще бъде публикуван и в официалните профили на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в социалните мрежи.

Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ канят всички жители и гости на града да се включат в отбелязването на 45-годишнината на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.