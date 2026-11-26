Джоан Колинс демонстрира непреходен блясък в сряда вечерта, когато привлече вниманието сред звездните гости на представянето на коледната елха на хотел „Кларидж" за 2026 г., съобщава британският всекидневник "Дейли мейл".

93-годишната актриса се усмихваше широко, докато общуваше с Ема Тин и Клаудия Уинкълман и разглеждаше празничното дърво, проектирано от дизайнерката Дейм Аня Хиндмарч в лондонския хотел „Кларидж". Джоан беше избрала впечатляваща визия за повода – черна рокля с открити рамене, която съчета с ефектно червено боа от пера и черни обувки на ток.

Джоан Колинс демонстрира непреходен блясък снимка: X/@Tatlermagazine

Легендата от сериала „Династия" присъстваше на събитието заедно със съпруга си Пърси Гибсън, на 61 години. Тоалетът й беше допълнен от впечатляващи бижута, характерния за нея бляскав грим и безупречно оформена прическа.

Междувременно Клаудия Уинкълман, на 54 години, заложи на типичния си черен ансамбъл – сако, съчетано с черен клин и ботуши. Водещата на британската версия на предаването „Предателите" (The Traitors) позира усмихната за празнични снимки заедно с Джоан и дизайнерката Аня Хиндмарч. По-късно през вечерта тя беше забелязана в компанията на елегантния си съпруг Крис Тайкиър.

На събитието присъства и Ема Тин, маркиза на Бат, на 40 години, която привлече погледите с къса черна рокля. Тоалетът подчертаваше краката й, а тя го беше съчетала с черни обувки на високи токчета и ослепителна усмивка.

Ема с удоволствие позираше и с певицата Пикси Лот, която изглеждаше сияйна в сребриста рокля с декорации. Като контрастен акцент тя беше избрала червена чанта.

Декорът на партито снимка: x/@wallpapermag

Сред останалите известни гости на коледното парти на „Кларидж" бяха моделът Ерин О'Конър, телевизионният водещ Джоел Домет и съпругата му Хана, Фърн Котън, Трини Уудол, Питър Филипс и съпругата му Хариет, както и актрисата Ана Максуел Мартин.

Сред присъстващите бяха още моделът Лора Бейли, актьорът Бърн Горман, Ричард Арнолд и новият му съпруг Стюарт Картър. Разбира се, на празничното събитие присъстваше и самият Дядо Коледа.

Бляскавата поява на Джоан Колинс идва след нейно изказване, че жените продължават да бъдат третирани като „парче месо", а сексуалното насилие и обективизирането им днес са дори по-сериозни проблеми, отколкото през 70-те години на миналия век.

В интервю по повод осъдителната присъда за изнасилване на Ръсел Бранд и обвиненията, че Дейвид Уилямс е ухажвал непълнолетни млади жени с неподходящи намерения, Дейм Джоан заяви, че за една жена е трудно да бъде възприемана сериозно, ако има привлекателна външност.

редица известни личности присъстваха на партито снимка: X/@Tatlermagazine

„Трудно е да бъдеш взета насериозно като жена, ако имаш някаква хубава външност, защото много мъже смятат, че си като парче месо, парче плът", каза тя.

По думите й преживяванията на жените със сексуалния тормоз са се влошили през 75-годишната й кариера. Тя изрази и тъгата си от натиска върху жените да бъдат „изключително слаби" и да имат „фалшиви лица и фалшиви гърди".

„Днес е по-тъжно, защото смятам, че през 60-те, 70-те и 80-те години постигнахме това, към което се стремяхме, но имам чувството, че нещата са се влошили. Мисля, че сега жените много по-често стават обект на злоупотреба", заяви актрисата.

редица известни личности присъстваха на партито снимка: X/@Tatlermagazine

По време на събитие в Националната портретна галерия Дейм Джоан вече е говорила за „повсеместния" сексуален тормоз, с който се е сблъсквала. Тя е разказвала и че е била изнасилена от първия си съпруг – актьора Максуел Рийд.

Говорейки за женското здраве, звездата от „Династия" разказа, че когато е растяла през 40-те и 50-те години на миналия век, момичетата и младите жени не са получавали почти никаква информация за собствените си тела.

редица известни личности присъстваха на партито снимка: X/@Tatlermagazine

Тя си спомни, че никой не й е обяснил какво представлява менструацията, докато една сутрин не се събудила и не открила кръв в леглото си.

„Помислих си, че съм наранена. Беше ужасна ситуация", разказа тя. „Наложи се да отида при момичета в училище, които бяха малко по-големи от мен, за да разбера какво се случва."

Родената в Лондон актриса получи титлата „дама" през 2015 г. От 2002 г. е омъжена за петия си съпруг Пърси Гибсън, който е на 61 години.

редица известни личности присъстваха на партито снимка: X/@Tatlermagazine

„Мога да казвам каквото искам и да правя каквото искам.Имам прекрасен съпруг. Имам прекрасни деца и внуци. Не се налага да приготвям закуска на никого. Наслаждавам се на живота си като жена на моята възраст", сподели тя.