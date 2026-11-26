





Британските грайнкор легенди Napalm Death се завръщат в България след 15 г. В събота вечерта те превземат сцената на студио "Орфей" в София, а преди тях ще свирят дет метълите от САЩ Master, хардкор бандата BRAT и финландците Goatburner. Четирите групи са част от турнето Campaign for Musical Destruction 2026, а у нас идват по покана на EvenEase и 141. Залите в европейското турне са напълно разпродадени. Същото се очаква на 28 ноември вечерта и в София. Napalm Death изпълняват по 22 парчета от цялата си дискография, а най-силно представен е легендарния дебют Scum (1987). Бандата е активна и в постоянен състав от 36 г. насам и е абсолютна институция в екстремната сцена в световен мащаб. Издали са 17 албума, а последният Savage Imperial Death March излезе през 2025 г. Той е в колаборация с американската рок банда Melvins.

След кратко отсъствие по здравословни причини на сцената се завърна и емблематичният Шейн Ембъри, а Марк Грийнуей зад микрофона е със същата енергия, както и преди 30 г.

От сетлиста на Napalm Death става ясно, че българските фенове ще чуят и емблематичната You Suffer от дебютния албум, обявена за една от 100-те най-велики песни в хеви метъла от списание Rolling Stone. Освен това парчето държи рекорда на Гинес за най-кратката песен, записвана някога - само 1,316 секунди.