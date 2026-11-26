Преди повече от век бивш османски министър прекрачва прага на елегантен дворец в Измит, град в северозападната част на Турция, очаквайки да бъде предаден на съд. Вместо това с влизането си там започнали последните мигове от живота му. Пред портите на двореца го очаквала разярена тълпа, а това, което последвало малко по-късно, ще се превърне в едно от най-известните политически убийства в последните дни на Османската империя.

Човекът за когото става въпрос е Али Кемал - журналист, бивш министър на вътрешните работи и изтъкнат противник на Турското национално движение на Кемал Ататюрк. Той е прадядо на Борис Джонсън, който почти век по-късно става министър-председател на Великобритания.

Днес дворецът, в който Кемал се среща за последен път с военните власти, е превърнат в музей. Казва се "Каср-и Хумаюн", а мраморните му стени и богато украсените стаи крият една по-мрачна страница от историята на южната ни съседка.

Али Кемал СНИМКА: Wikimedia Commons

Али Кемал е заемал постовете на министър на образованието и на вътрешните работи в османското правителство на Дамат Ферит паша и е бил известен с опозицията си срещу националистическото движение за независимост.

Като вътрешен министър през 1919 г. той се е опитал да ограничи протестните телеграми, подкрепящи съпротивата срещу окупацията на антантата и гръцката военна инвазия в Измир. След напускането на поста си той е продължил да критикува националистите чрез вестник "Пейам-и Сабах".

След победата на националистите през 1922 г. новата власт разпорежда задържането му и прехвърлянето му в Анкара. Арестуван е в Истанбул в началото на ноември и е откаран с кораб до Измит, където бива предаден на военния националистически командир Нуретин паша.

Според историческите сведения Али Кемал е бил отведен пред командира в двореца "Каср-и Хумаюн", след което е бил изведен навън, където събралата се тълпа го нападнала с камъни и пръти. Смята се, че организирането на публичния линч е било деяние на самия Нуретин паша. Така Али Кемал бива убит без съд и присъда, а тялото му по-късно е било изложено на публичен показ. Според сведенията убийството е предизвикало недоволство от страна на висши националистически фигури, включително на Кемал Ататюрк и Исмет паша.

Връзката на Али Кемал с Великобритания започва с брака му с Уинифред Брън през 1903 г. Синът им Осман Уилфред Кемал се ражда през 1909 г. и израства във Великобритания след смъртта на майка си. Впоследствие семейството приема фамилията Джонсън. Осман Уилфред става баща на Стенли Джонсън и дядо на Борис Джонсън, който беше министър-председател на Великобритания от 2019 до 2022 г. Семейната история по-късно привлича сериозно внимание на Острова, особено покрай изследването на турските корени на самия Джонсън.

Али Кемал и Уинифред Брън СНИМКА: Wikimedia Commons

Историята на двореца "Каср-и Хумаюн" датира още от времето на султан Мурад IV, когато на това място е била построена по-ранна дървена постройка. Тази резиденция е била унищожена от пожар и земетресение, а сегашната сграда датира от времето на султан Абдулазиз (1861 до 1876 г.).

Проектиран от османския архитект Карабет Амира Балиан, двуетажният дворец съчетава елементи от неокласицизма и европейския барок, с мраморни фасади, изящни таванни картини на френския художник Сасон и декоративни огледала, отразяващи имперския стил.

Заради изкусната му изработка и орнаментика е сравняван с двореца "Долмабахче" в Истанбул, макар и в по-малък мащаб. През годините в него са отсядали османски владетели, държавни служители, Мустафа Кемал Ататюрк и френският писател Клод Фарер.

Дворецът "Каср-и Хумаюн" СНИМКА: Wikimedia Commons

В миналото е изпълнявал административни функции, преди през 1967 г. да се превърне в музей. Сградата понася тежки щети по време на разрушителното земетресение от 17 август 1999 г., преминава през реставрация, започнала през 2004 г., и отваря отново врати за посетители на 16 януари 2007 г.

Днес дворецът-музей "Каср-и Хумаюн" съхранява както архитектурното наследство от късния османски период, така и спомена за едно политическо убийство, свързало борбата на Турция за независимост със семейната история на един бъдещ британски премиер.