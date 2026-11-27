5 години чака режисьорът Станислав Тодоров-Роги, за да снима “Морето от неща” за... 16 дни. Първите варианти на сценария са от 2015 г., а през 2020 г. проектът получава субсидия от Националния филмов център. Сесията обаче е блокирана, а после екипът трябва да се вмести в одобрения бюджет.

Лентата е вдъхновена от Димитър Воев от ню уейв групата “Нова генерация” и е за майка и дъщеря тийнейджърка, които не се разбират, но пътуват цяла нощ и трябва да намерят път една към друга. Успоредно с тяхната история върви и друга от края на 80-те години на ХХ в., в която отличничка от Руската гимназия се влюбва в пънкар. “Всяко поколение си има своя бунт”, казва режисьорът в подкаста “24 часа от живота”.

Роги стои зад лентата “Дъвка за балончета” и сериалите “Тя и той” и “Столичани в повече”. Избира режисурата, защото “близкият план говори много повече от 300 думи, изречени на сцената”.