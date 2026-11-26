Без декори и сценични костюми Христо Пъдев, Павел Иванов, Филип Буков и Стоян Дойчев провокират публиката да се залива от смях

Защо един мъж се жени, попита актьорът Христо Пъдев 3700-те в препълнената зала 1 на НДК в сряда вечер. Уловката беше да не отговарят разведени и ергени, а “нормални” мъже.

Ако и вие се чудите, “Петък вечер” дава отговор. След почти 5 години и над 150 представления по “села и паланки досега” Христо Пъдев, Павел Иванов, Стоян Дойчев и Филип Буков не са и предполагали, че ще излязат на толкова голяма сцена, за да “се излагат и там”.

Четиримата в компанията на световния шампион по бийтбокс Александър Деянов-Skiller пренесоха зрителите от хола на женен мъж до дискотеката, женската тоалетна, та чак до Витоша и Близкия изток. Направиха го без костюми и декори на сцената, а само с въображението на публиката и под съпровода на бийтбокс и китара, на която свиреше Павел Иванов. Павел Иванов в образ на смотаняк, който уж разбира от свалките с жените. Снимки: Цветан Игнатовски

Пъдев, който сам си “причини” това лято да се ожени за любимата Цветина, даде ценни съвети как в петък да излиза един женен мъж с “изсулване” тихичко през вратата. “Силата на мъжа е в неговото спокойствие”, заяви Пъдев. От сцената дойде и предложение - градът, където е израснал актьорът - Павел баня, да е следващата столица на България. И разбира се, Пъдев ще е кмет.

Останалите “татковци”, както всички ги наричат заради сериала, в който участваха преди години, влязоха и в ролите на жени, за да иронизират отношенията между двата пола.