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И тази година по традиция Народният театър “Иван Вазов” ще посрещне новата година със зрителите.

Биляна Петринска в ролята на въображаемата оперна певица Карлота Берлуми, която посвещава живота си на съперничеството с легендарната Мария Калас, в спектакъла “Ария на съперницата” ще отпразнува последните часове на старата година. Тя ще играе на сцена “Апостол Карамитев”.

По същото време още два спектакъла ще изпратят 2025-а със зрителите.

На голямата сцена ще се играе “Малката Англия” на режисьорката Диана Добрева. А на камерната сцена ще бъде представен спектакълът “Пиано в тревата”.