И тази година по традиция Народният театър “Иван Вазов” ще посрещне новата година със зрителите.
Биляна Петринска в ролята на въображаемата оперна певица Карлота Берлуми, която посвещава живота си на съперничеството с легендарната Мария Калас, в спектакъла “Ария на съперницата” ще отпразнува последните часове на старата година. Тя ще играе на сцена “Апостол Карамитев”.
По същото време още два спектакъла ще изпратят 2025-а със зрителите.
На голямата сцена ще се играе “Малката Англия” на режисьорката Диана Добрева. А на камерната сцена ще бъде представен спектакълът “Пиано в тревата”.