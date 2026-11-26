Актьорът Александър Кадиев е станал баща за втори път. Името на детето е Борис. То е от половинката му Ивелина Чоева.
Това стана ясно от публикация в инстаграм на сина на Катерина Евро.
Ето какво гласи тя:
Борис Кадиев
3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.
Роден на 26.11.2026 г.
Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора.
Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба.
Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!
Сашо Кадиев има и дъщеря на име Катерина, която е родена на 19 март 2015 г..