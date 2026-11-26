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Актьорът Александър Кадиев е станал баща за втори път. Името на детето е Борис. То е от половинката му Ивелина Чоева.

Това стана ясно от публикация в инстаграм на сина на Катерина Евро.

Ето какво гласи тя:

Борис Кадиев

3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.

Роден на 26.11.2026 г.

Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора.

Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба.

Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари! Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Александър Кадиев (@al.kadiev)

Сашо Кадиев има и дъщеря на име Катерина, която е родена на 19 март 2015 г..