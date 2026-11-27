„Астерикс в кралство Нубия" (Astérix : Le Royaume de Nubie) тръгва по кината във Франция на 2 декември, съобщи АФП, цитирана от БТА. Това е десетият пълнометражен анимационен филм за Астерикс, а предварителните прожекции само миналата неделя са събрали над 80 000 зрители в страната.

Александър дьо Ла Пателиер и Матийо Делапорт, режисьорският тандем зад екранизациите на „Граф Монте Кристо" и „Тримата мускетари", са написали оригинална история за филма. В нея злополука при приготвянето на вълшебната отвара превръща жителите на галското село в деца. Единствено Астерикс и Обеликс избягват последиците. Друидът Панорамикс ги изпраща отвъд Египет, до кралство Нубия край Нил, за да донесат семена от баобаб – единственото средство, което може да спаси селото.

По пътя двамата пътуват с нубиец, заточен още като дете, и срещат владетелката на кралство, в което жените защитават града, а мъжете се грижат за децата.

Филмът е самостоятелен пълнометражен режисьорски дебют за Александър Ебоян. Кристиан Клавие отново влиза в ролята на Астерикс, този път като негов глас, а Франсоа-Ксавие Демезон озвучава Обеликс.

Новата продукция се надява да повтори успеха на Александър Астие и Луи Клиши, които върнаха публиката към поредицата. „Астерикс: Имението на боговете" (2014 г.) и „Астерикс: Тайната на магическата отвара" (2018 г.) привлякоха по около три милиона зрители във Франция и станаха двата най-касови анимационни филма за героя. И двата постигнаха успех и на международния пазар, отбелязва АФП.