Пионерите на грайндкора Napalm Death и още 3 банди пристигат за концерт в София утре. Столицата е поредната спирка на турнето Campaign for Musical Destruction. Последните дати бяха в Солун и Атина, а след София екстремистите се насочват към Сърбия и продължават в сърцето на Европа. Концертът у нас е в студио "Орфей" в кв . "Изгрев"

Ето и програмата за събота вечерта:

19:00 - отваряне на вратите на клуба

19:30 - 20:00 - Goatburner

20:15 - 20:50 - Brat

21:05 - 21:50 - Master

22:10 - 23:20 - Napalm Death

В залата има осигурен платен гардероб, заредени барове и мърчандайз зона, където ще се предлагат артикули на всички участващи групи. Там феновете ще могат да се срещнат с някои от музикантите.