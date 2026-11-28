Кариерата му в киното западна заради скандални приятелства, но актьорът се оказа най-умелият холивудски инвеститор в нови технологии

В популярния ситком на Си Би Ес “Двама мъже и половина” Аштън Къчър влезе в ролята на Уолдън Шмид – технологичен милиардер, който печели първите си милиони още на 19 г., а впоследствие натрупва огромно състояние. Това се случваше на тв екрана. Но историята на успеха на самия Къчър в реалния живот като инвеститор в технологичния сектор започва да изглежда поразително подобна.

Днес актьорът се радва на огромни печалби – твърди се, че притежаваните от него дялове в редица американски технологични стартъпи вече струват стотици милиони. А 48-годишната кинозвезда се очаква да увеличи още повече състоянието си благодарение на ранна инвестиция в компанията за изкуствен интелект “Антропик”, най-известна със своя чатбот Claude.

Според съобщения в медиите фирмата за рисков капитал Sound Ventures, на която актьорът е съосновател, е превърнала инвестиция от около 435 милиона долара в “Антропик” в дял от 0,5%. Той вече е оценяван на приблизително 7 милиарда долара въз основа на прогнозната оценка на компанията за ИИ при първичното ѝ публично предлагане (IPO). Каква част от тези милиарди са отишли в личните сметки на Къчър, все още не е ясно.

Пътят към това огромно богатство обаче се оказа осеян с препятствия за Аштън, чийто брак с Деми Мур се разпадна през 2013 г. Звездата от “Джобс”, който сега е женен за актрисата Мила Кунис, продължава да бъде преследван от стари сексскандали, свързани с негови приятели, като например опозорения музикален магнат Шон “Пи Диди” Комбс и бившия му колега Дани Мастърсън, осъден като изнасилвач.

Макар че кариерата му на екран и публичният му образ да пострадаха през годините, Къчър, който и без това разполагаше с лично състояние, оценявано на над $ 200 милиона, се превърна в изненадващо успял инвеститор в стартъпи. Той спечели сериозни суми благодарение на вложения в прохождащи компании, които впоследствие са се развивили главоломно. Сред тях са Uber, Airbnb, Spotify, Skype, Duolingo и Affirm. Но

черешката на тортата се оказаха вложенията му в “Антропик”,

които вероятно са го превърнали в един от най-богатите мъже в Холивуд.

Къчър се утвърждава като значимо име в сферата на технологичните инвестиции чрез проекти като A-Grade Investments и Sound Ventures. По този път тръгва през 2009 г., когато влага 1 милион долара в Skype. Две години по-късно Microsoft придобива Skype за приблизително $ 8,5 млрд., което бележи един от първите големи успехи в инвестиционната кариера на актьора.

През 2010 г. Къчър се обединява с музикалния мениджър Гай Осиъри и милиардера Рон Бъркъл, за да основат рисковия фонд A[O1] -Grade Investments. Една от значимите им инвестиции е в Spotify. Според наличната информация A-Grade е инвестирала $ 3 милиона в компанията за стрийминг на музика. До 2016 г. възвръщаемостта е 9 млн., а портфейлът на фонда за същото време скача от 30 млн. на приблизително 250 милиона долара.

Uber се превръща в друг голям залог. През 2011 г. A-Grade пише чек за 500 хил. долара, за да инвестира в компанията за споделено пътуване. През 2016 г. сп. “Форбс” оценява стойността на дела на фирмата на над 60 млн. долара.

През 2015 г. Къчър и Осеари основават Sound Ventures. Компанията им става един от ранните поддръжници на OpenAI, като има данни, че дружеството е вложило над 400 млн. долара в проекта, а дяловете днес струват 1,9 млрд.

“Антропик” обаче се очертава като една от най-значимите инвестиции на Sound Ventures. През 2023 г. първоначалното вложение е 35 милиона. Впоследствие то нараства до приблизително 435 милиона долара, което дава дял от около 0,5% в “Антропик”. Според оценките на Bloomberg този дял струва приблизително $ 7 милиарда въз основа на прогнозираната оценка от IPO от 1,4 трилиона долара за компанията на Дарио Амодей. $ 7-те млрд. обаче се отнасят за Sound Ventures и нейните инвеститори като цяло, а не лично за Къчър. Фирмата управлява външен капитал и има множество партньори, което затруднява определянето на това каква част от потенциалната печалба в крайна сметка би останала за актьора.

На 1 юли 2023 г. Къчър обявява, че напуска Sound Ventures, за да се съсредоточи върху създаването на нов фонд заедно с рисковата инвеститорка Морган Белер. Очаква се новото начинание да се концентрира върху инвестиции в ранен етап в инфраструктура, свързана с изкуствен интелект и в енергетика. Актьорът обаче е запазил ролята си на съветник в Sound Ventures.

2026-а бележи и

плавното завръщане за Аштън и 43-годишната му съпруга

Мила Кунис. Някогашната “златна двойка” на Холивуд бе отлъчена от колегите си заради подкрепата за насилника Дани Мастърсън, както и заради публичното мълчание на Аштън относно близкия му приятел Пи Диди. След години в сянка семейството най-после се появи на церемонията “Златен глобус” през януари.

Внимателно изграденият имидж на Аштън като филантроп се срина за една нощ през 2023 г., когато стана ясно, че той и Мила са изпратили до съдията писма в подкрепа на своя колега от сериала “Шоуто на 70-те” Мастърсън, като са настоявали за по-лека присъда. Той бе признат за виновен в изнасилването на две жени, а по-късно бе осъден на лишаване от свобода за срок от 30 г. до доживотен затвор.

В писмо до съдията Аштън описва Мастърсън като човек, който се отнася към другите “с почтеност, равнопоставеност и щедрост”. Последвалата обществена реакция бе изключително остра. В рамките на няколко дни семейството бе принудено да публикува унизително видеообръщение, в което настояваше, че не е имало намерение да подкопава показанията на жертвите или да ги травмира повторно. И това не беше единственият скандал, предизвикал брожение в холивудските среди.

20-годишното приятелство на Аштън с Пи Диди привлече вниманието, след като рапърът беше арестуван, а през юли 2025 г. осъден по две обвинения за трафик на лица с цел проституция. В миналото Аштън дори се е хвалил с прословутите партита на музикалния продуцент. Самият Къчър никога не е бил обвиняван в неправомерни действия. Но мълчанието му по случая с Комбс не се хареса на феновете.

Актьорът попадна в заглавията на жълтите медии и по време на бурния разпад на шестгодишния му брак с холивудската звезда Деми Мур. Когато се запознават през 2003 г., той е на 25 г., а тя – на 40. Две години по-късно стават законни съпрузи. Но през 2011 г. нещата се сриват зрелищно, след като Аштън е обвинен в изневяра. През 2012 г. актьорът започва да излиза с бившата си екранна партньорка Мила Кунис, с която сключва брак през 2015 г. Днес имат две деца – 12-годишната Уайът и 9-годишния Димитри.

През последните години актьорските ангажименти за Аштън са по-скоро рядкост. Наскоро той се завърна на телевизионния екран в сериала “Красавицата” на Disney+, но продукцията получи смесени отзиви. Преди това последната му роля беше в романтичната комедия от 2023 г. “У вас или у нас”.

В славните си години за ролята на милиардера Уолдън Шмид в “Двама мъже и половина” Къчър получаваше по 700 000 долара за епизод. Но това е нищо в сравнение със спечеленото от него като инвеститор. И макар Холивуд все още да го държи на дистанция, той със сигурност вече разполага с достатъчно средства, за да не му се налага да работи никога повече.

