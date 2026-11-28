В южната съседка обсъждат съдбата на телевизионните поредици заради инфлация, покачващи се разходи и намаляващи реклами

На феновете в България може да им прозвучи като нескопосана шега, но всъщност е факт - в Турция се обсъжда дошъл ли е моментът големите местни телевизии да спрат да поръчват и излъчват легендарните турски сериали.

До тази дилема се стига, тъй като производството им става все по-скъпо на фона на намаляващи приходи от реклами и на увеличаващи се разходи на продуцентите. Променящите се навици на аудиторията, особено на младата, също подсказват, че в Турция е дошло време разделно за телевизионната индустрия.

Вестниците в южната съседка вече обширно се занимават с темата, а шокът в страната е пълен, тъй като сериалите са национална гордост, средство за културно и друго влияние в чужбина и за привличане на туристи, а също и сериозно перо в икономиката.

Низходящата тенденция в производството на телевизионни ленти при комшиите тече от около 3 г. и става все по-видима. Според изчисленията на вестник "Джумхуриет" общият брой на сериалите, излъчвани от местните телевизии, е намалял от 57 през сезон 2022-2023 г. до 44 година по-късно и до едва 36 през сезон 2025-2026 г. Това означава, че за три години заглавията са се стопили с близо 40 на сто.

Все по-внушителен става и делът на сериалите, които се появяват и бързо изчезват от ефира като падаща звезда. През 2024 г. от 24 нови заглавия 8 са били спрени, преди да достигнат 13 епизода, а само 7 са успели да се преборят за втори сезон, изчислява "Джумхуриет". Този септември новият телевизионен сезон започна с 35 заглавия, допълва onedio.co. Към края на октомври те са редуцирани до 20. Част от свалените сериали са били на екран няколко години, но на други премиерата е била тази есен. Някои от продукциите не са получили шанс да излъчат дори 5 серии.

Високата инфлация в Турция е основната причина за все по-несигурното бъдеще на поредиците. През 2022 г. тя достигна най-сериозните нива – 85 на сто, но и тази не е никак ниска – около 30 на сто. В материал, озаглавен "Голяма криза с турските телевизионни сериали", вестник "Тюркийе" изчислява, че към ден днешен производството на един епизод от хитов сериал може да достигне 240 000 долара. Подобни разходи правят лентите на съседите по-скъпи от испанските.

"Това се отразява на международните продажби – признава Йозджан Алтънкая, член на медийния комитет в Търговската камара на Истанбул. - Въпрос на време е износът на телевизионно съдържание да започне да намалява."

Начинът, по който турските телевизии излъчват сериалите, е различен от този в България и в много други страни. Големите частни канали – ATV, Kanal D, NOW, Show TV, TV8 и Star, както и държавната телевизия TRT обикновено завъртат по една серия седмично във вечерния праймтайм. Нейната продължителност е между 120 и 150 минути (в България най-често тя пристига "нарязана" на 3 епизода), а с рекламите общото времетраене стига до 3 часа. В този отрязък телевизиите разчитат да избият разходите си по създаването на епизода.

Това обаче се случва все по-рядко. Шефове на телевизии твърдят, че през последната година привлечената реклама най-често покрива половината от цената, платена на продуцентите. Този октомври е бил месецът с най-ниските рекламни приходи за последните 30 г., изчислява "Джумхуриет".

В статията "Кризата с телевизионните сериали: Ефектът от опиума отмина!" кинокритикът Мурат Шен пресмята, че едва 60% от 12-минутните рекламни паузи са били запълнени. Клиповете на козметика и на принадлежности за лична хигиена, които доскоро са били третият най-голям рекламодател в турските телевизии, в последните месеци се свили с над 90 на сто.

При подобна стагнация шанс да се задържат на екран имат само хитовите сериали, продължават анализаторите. Такива обаче се произвеждат все по-рядко. "Получава се затворен порочен кръг - пояснява финансовият консултант Бурхан Гюн пред parrotanalytics.com. - По-ниските приходи водят до по-малък брой произведени сериали, до по-малко поемане на риск и до по-малки шансове да се произведе хит. Когато продукцията генерира приходи, можете да експериментирате с нови таланти и нови сценарии. Но когато един сериал не може да покрие разходите си, всички избират безопасните формати."

Възходът на дигиталните платформи също допринася за свиващия се дял на телевизиите, продължава "Джумхуриет". Младите зрители вече не се съобразяват с ефирните модели на излъчване, а чрез сайтове като "Нетфликс" и други си създават свои. Това пренасочва рекламодателите към интернет, където възможностите за реклама са по-разнообразни.

На 7 ноември Мурат Янджъ, шеф на една от големите телевизионни групи, заяви, че кризата заплашва не само продуцентите, но и бъдещето на най-гледаните канали. Той призна още, че в бранша вече е обсъждана идея всички телевизии да се договорят да спрат лентите в един и същ ден, но засега тя имала и противници.

"Просто няма реклама, която да покрие разходите – пояснява той. - Ако не се намери решение, от компаниите няма да остане нищо, а след това и от телевизиите." Янджъ изчислява, че износът на турски програми е достигнал оборот от приблизително 1 милиард долара. Според него без нужната подкрепа е въпрос на време този износ да намалее. Известно е, че Турция е третият най-голям износител на сериали в света след САЩ и Великобритания.

Известно е още, че държавата подпомага финансово част от сериалите, особено тези, които са пробили на чужди пазари и рекламират страната като туристическа дестинация. Преди време министърът на културата Мехмет Ерсой съобщи, че министерството и местният борд за развитието на туризма ще плащат по 100 000 долара на епизод на продукции, които отговарят на определени критерии. Ерсой се похвали, че благодарение на помощта от държавата турски сериали се изнасят в близо 170 държави.

Сред изискванията, които един сериал трябва да покрие, за да получи държавна субсидия, е да е продаден в най-малко 10 страни на поне 3 континента. Оценява се и приносът на сюжета и локациите за популяризиране на турската култура, история, туризъм, гастрономия, както и на турския език.

"Турските сериали са най-големият и успешен езиков курс, който страната ни може да организира в световен мащаб - каза Ерсой. – Благодарение на нашите сериали хора по целия свят кръщават децата си с имена на героите от "Листопад", "1001 нощ", "Великоленият век" и т.н."

Друг важен критерий е сериалът да е постигнал определен рейтинг. Както и в България, гледаемостта в Турция се измерва чрез пийпълметрия. В телевизорите на 4300 домакинства в 40 провинции в страната са монтирани устройства, които 365 дни в годината следят какво гледа съответното семейство. След това данните се обработват чрез статистически методи, за да се получи общата картина на зрителските предпочитания в Турция. При измерванията се взимат предвид възрастта, полът и социално-икономическият статус на аудиторията. Тя е разделена в 3 групи – Total, АВ и АВС1. В AB са образованите хора с високи доходи, от които рекламодателите се интересуват най-много.

Въпросните 4300 домакинства на практика решават кой турски сериал да живее и кой да спре да съществува. Също така кой да получи държавна субсидия. При свиващ се рекламен пазар логично се появиха обвинения, че пийпълметрията в Турция работи в интерес на едни телевизии и ощетява други. В момента на местния Комитет за изследване на телевизионното гледане се прави одит дали всичко в панела е изрядно и дали устройствата не са манипулирани.

Както човек може да се досети, заплахата от спиране на сериалите предизвика дискусия в Турция дали част от цената за спасяването им не трябва да се плати от хората, които те направиха известни - звездите от лентите. Телевизиите вече поставиха пред продуцентите въпроса за намаляване на бюджетите. Продуцентите пък са имали срещи със синдиката на актьорите с искане за орязване на хонорарите, но засега окончателно споразумение няма. Според местната преса целта е парите за сериалите да се редуцират с 25-30%, за да продължи производството им.

Както вече стана дума, разходите за създаването на най-хитовите сериали в Турция вече достигат до 250 хил. долара на епизод. Местни издания публикуваха данни колко от тези пари отиват за възнагражденията на звездите. Твърденията са, че някои от тях взимат по почти 100 000 долара на серия.

Смята се, че в момента най-добре платеният турски актьор е Кенан Имирзалъолу с хонорар от около 95 700 долара на епизод. Този сезон той участва в сериал по телевизия ATV, в който играе ролята на хирург. В България Имирзалъоглу е познат от поредиците "Диво сърце", "До последен дъх", "Езел" и "Справедливостта на Кара".

Втори в списъка според турските медии е Бурак Йозчивит, чийто хонорар е 95 000 долара на епизод. В момента той играе в нов сериал, от който са излъчени 10 серии. Бившият топмодел на Турция за 2003 г. е гледан от българските фенове в няколко ленти, сред които "Малки тайни", "Великолепният век", "Чучулигата" и "Черна любов".

Трети в списъка е мегапопулярният у нас Къванч Татлъту. През този сезон той има роля в продължение на комедиен сериал, за което взима между 85 000 и 95 000 долара на епизод. След него в подреждането идва Чаатай Улосой, познат на родната аудитория от "Огледален свят" и "Кварталът на богатите" - по 74 500 долара на серия. Всъщност турските журналисти пропускат най-известния и най-богат

техен сънародник актьор - Джан Яман, любимец и на българските зрители. Неговият дебют в комшийски сериал е през 2014 г. и след още 7 роли в местни продукции той става популярен в цяла Европа и по света. От 2021 г. започналият като адвокат Яман участва в интернационални продукции. Богатството му се изчислява на 25 млн. долара.

"Великолепният век" е най-разпространяваният в чужбина турски сериал.

Според турската преса най-актуалните турски актриси са Афра Сарачоглу и Фахрие Евджен с хонорар от по 53 000 долара на епизод, следвани от Демет Йоздемир - 42 500, и Ханде Ерчел - 37 000 долара.

Турските експерти коментират, че за решаването на проблемите в телевизионната индустрия няма да са достатъчни жертви само от страна на актьорите. Анализите са, че е необходимо преосмисляне както на част от сюжетите, така също и на времетраенето на епизодите. Смята се, че е назрял моментът турските телевизии да се откажат от свръхдългите формати и да преминат към по-стегнати и експресивни форми, ако искат да привлекат интереса на младата аудитория.