20 заглавия се въртят в момента по Би Ти Ви, Нова телевизия и нишовите им канали

Ако в турската индустрия със сериалите има криза, то тя изобщо не личи по броя на излъчваните заглавия в България, както и по тяхната популярност сред зрителите. В момента ефирните и нишовите канали на "Би Ти Ви Медия Груп" и на "Нова Броудкастинг Груп" въртят общо 20 ленти, произведени в южната ни съседка. В портфолиото на Би Ти Ви основната платформа за теленовели е bTV Story. Към ден днешен в нейната програма има две комшийски ленти, които са постигнали най-високия рейтинг през ноември след предаванията на националните телевизии Би Ти Ви, Нова телевизия и БНТ, показват данните на българската пийпълметрия ГАРБ.

В седмицата между 16 и 22 ноември това се е получило с първия епизод на сериала "Това море ще прелее", излъчен на 19 ноември. Този епизод е най-гледаната продукция сред всички профилирани филмови, спортни и други канали в страната. Актуалният сезон на "Това море ще прелее" е хит и в Турция, където се излъчва по държавната телевизия TRT.

“1001 нощ” е първият излъчен турски сериал в България.

Досокоро по bTV Story даваха и друга съседска лента – "Грехове и рози", която приключи като лидер в листата на предаванията по кабелните телевизии в седмицата между 9 до 15 ноември, показва ГАРБ. Нишовата телевизия предлага и други турски заглавия – "Опасни улици", "Сърцебиене", "Плен", "Кървави цветя" и др. "Би Ти Ви медия груп" анонсира, че от 22 декември премиера за България ще направи още един комшийски сериал - "Завист", който е една от най-скъпите турски продукции.

"Нова Броудкастинг Груп" също излъчва турски сериали в два свои канала. В обедните часове по националната Нова телевизия вървят "Наследство" и "Долината на любовта". По кабелния "Диема фемили" изборът е доста богат – "Твоят мой живот", "Моето име е Мелек", "Имало едно време в Чукурова", "Нощна приказка", "Мечтата на Ешреф", "Диво сърце" и "Предателство".

Досега в българския ефир се излъчени 218 турски сериала, от които 103 са минали в каналите на "Би Ти Ви медия груп", изчисляват хора от телевизионните среди. В турски медии пък могат да се прочетат публикации, от които става ясно, че експанзията на турските сериали по света тръгва точно от България. Преди време от компанията Global Agency признаха, че пробивът се случил с "1001 нощ" и че първоначално на турските дистрибутори им е било много трудно да убедят българския си партньор да купи лентата.

Впоследствие обаче рейтингът на Нова телевизия, която излъчва "1001 нощ", се вдигнал 4 пъти и пътят за сътрудничество бил открит. Сериалът се появява в Турция през 2006 г., а в България идва през декември 2008 г. Впоследствие историята за младата архитектка Шехерезада е излъчена също и по "Диема фемили", а през 2010 г. отново по Нова тв. Освен в България сериалът е купен още в Гърция, Северна Македония, Румъния, Азербайджан, Кувейт.

Успехът на "1001 нощ" насърчава българските телевизии да продължат да купуват съседски продукции. През 2011 г. турското министерство на културата изтъква, че България е вторият най-успешен пазар за турските сериали след Казахстан. В бившата съветска република са купени 42 заглавия, а у нас – 27. На трето място е Азербайджан с 23. Сред хитовите продукции по онова време са "Перла", "Листопад", "Мелодията на сърцето", "Сълзи над Босфора", "Забраненият плод" и др. Според същия доклад на турското културно министерство през 2011 г. цената на един турски епизод за чужда телевизии вече се покачила от първоначалните 30–50 долара до между 500 и 20 000 долара в зависимост от популярността на продукцията.

Телевизионните шефове в България или още не знаят, че в Турция се обсъжда редуциране и дори пълно спиране на производството на сериали, или не вярват много на подобни слухове. Турските медии перманентно съобщават за сключени сделки между местните продуценти и български телевизии без дори най-бегъл намек, че скоро сътрудничеството може да спре.

Тази есен широко бе отразено споразумението между "Нова Броудкастинг Груп" и турската ATV за 4 сериала – "Нощна приказка", чиято премиера вече се състоя, а също и за Safir, A Little Sunshine и Wounded Heart, които още нямат български заглавия.

Според експерти вече наблюдаващото се свиване на производството на сериали в Турция ще намали избора за купувачите и ще се залага повече на доказани хитове и на архивни заглавия. Смята се още, че ще стане напълно немислимо едновременното излъчване на един и същ сезон и в Турция, и в България. "Паралелното излъчване е невъзможно, защото прави зависимостта пряка – коментира Елена Миланова от специализираната агенция Redlink. - Това е причината такова за момента да няма. Излъчваме вече минали сезони, което пък елиминира съществена част от зрителите, които отдавна са гледали "Мечтата на Ешреф" например и са обсъждали сериала надълго и широко в ТикТок."

Според нея родните телевизии също ще трябва да променят програмните си схеми, ако турските продукции преминат към по-къси епизоди. "Ако епизодите се съкратят до 110 минути, всяка турска седмица ще дава по-малко 45-минутни серии и делничната лента у нас ще се изчерпва по-бързо", пояснява тя.

Така или иначе, засега никой телевизионер или фен в България като че ли не гледа сериозно на кризата в турската телевизионна индустрия. Както "24 часа" вече писа, за пролетта на следващата година в София е планиран фестивал на турските сериали.