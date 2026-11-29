Варненският артист ходел по пазарите, за да се вдъхновява за образите си, разказва внукът му Росен Идеалов

– Как си?

– Идеал Петров!

Само две думи – и разговорът приключва с усмивка, защото всичко вече е казано. Този кратък разговор вероятно е воден хиляди пъти из България. Изразът "Идеал Петров" е трайно в езика ни като отговор, когато всичко е наред, когато работата е свършена, както трябва и няма за какво да се тревожиш.

Зад тези две думи обаче стои истински човек – актьор с огромна биография, стотици роли и репутация, градена с талант, желязна дисциплина и безкомпромисно отношение към професията.

Името му се е превърнало в нарицателно още приживе – най-вероятно заради неговата причудливост, но и заради нещо по-съществено: Идеал Петров бил човек, който държал всичко да бъде направено идеално.

Откъде точно е тръгнал популярният израз, никой не може да каже със сигурност. Внукът му, маестро Росен Идеалов, известен по света кларинетист и преподавател, също няма категоричен отговор. Според него е напълно възможно

някой негов колега да е измислил закачливото сравнение заради точността и професионализма

на актьора. Постепенно то излязло извън театралните среди и заживяло собствен живот. Внукът на Идеал Петров - Росен, който е известен кларинетист. СНИМКИ: АРХИВ

Работата стана Идеал Петров – така започнали да казват хората, когато нещо е свършено отлично. А днес мнозина използват израза, без дори да подозират, че зад него стои реална личност.

Самият Росен неведнъж е чувал името на дядо си в разговори, в които никой не знае за роднинската им връзка. Случвало се е още като студент хора да отговарят "Идеал Петров" пред него, без да знаят, че той е внук на актьора. Същото се случвало и с баща му.

"Изразът си има собствен живот, битува извън нашата воля, като музикално произведение, което, веднъж написано, попада в ръцете на изпълнителите и започва да живее самостоятелно", разказва Росен Идеалов.

Идеал Петров е артист с впечатляваща кариера. Роден е на 18 май 1899 г. във Варна, има около 400 роли зад гърба си. Играл е практически във всички театри в България – от големите сцени до пътуващите трупи, които стигали до най-малките населени места. Гостувал е и в Народния театър в София, но през целия си живот остава във Варна.

Сред емблематичните му превъплъщения са тези на Чорбаджи Марко от "Под игото" на Иван Вазов, Градоначалника Антон Антонович Сквозник-Дмухановски от "Ревизор" на Гогол, Челебиев в "Царска милост" на Камен Зидаров, Мюлер в "Коварство и любов" на Шилер, отец Лоренцо от "Ромео и Жулиета" на Шекспир и в края на творческия му път – Фамусов от "От ума си тегли" на Грибоедов.

Любимец на варненската публика, той

бил от онези артисти, които не можели да се разходят спокойно по главната улица

Почти всеки втори срещнат го поздравявал и му свалял шапка. Името му било достатъчно, за да предизвика уважение.

Пътят му в театъра започнал под ръководството на Стоян Бъчваров. Още през втория си сезон станал негов дубльор – признание за таланта на младия артист. По онова време нямало театрални академии в днешния им вид. Младите се учили от режисьорите и опитните актьори, а предаването на професионалния опит било част от работата на театралните ръководители. Подготовката на Петров за всяка постановка започвала часове преди представлението.

Той и съпругата му пристигали в театъра два-три часа по-рано

Сам си правел грима, наблюдавал хората, изучавал характерите им и търсел детайлите, които да превърнат сценичния образ в жив човек.

"Ако видите снимките му в различните роли, няма да повярвате, че става дума за един и същи човек", разказва внукът.

В киното Идеал Петров има само едно участие – във филма "Хитър Петър", където играе Мехмед паша.

Не приел начина, по който се създава киното – с многократни повторения на една сцена,

монтаж и сглобяване на отделни кадри. Във филма обаче оставил впечатляваща следа. За да бъде максимално автентичен в образа на пашата, той играл без изкуствената си горна челюст, но запазил безупречна дикция и артикулация. Може би най-важното наследство на Идеал Петров не са стотиците роли, а отношението му към професията. Идеал Петров и съпругата му Роска Петрова заедно на сцената

"Няма малка сцена и малка роля", повтарял той. С пътуващите театри актьорите играели в села, кръчми и читалища, понякога на импровизирани сцени, наредени от кръчмарски маси. Но никога не подценявали хората пред себе си.

За него артистът трябвало да служи на изкуството, а не изкуството на артиста. В едно интервю, когато го попитали какво би посъветвал младите си колеги, отговорил с три думи: труд, труд, труд. И пълна отдаденост.

Тази философия предавал и на внука си. Росен Идеалов, който днес е изявен кларинетист, солист и преподавател в Националната музикална академия и Националното музикално училище. Той помни дядо си като човек, който възпитавал повече с присъствието си, отколкото с дълги наставления.

Научи ме да мисля, преди да направя нещо, да държа на думата си. За него думата беше като хвърлен камък

Не умееше да лъже. Беше много честен човек", спомня си той. Идеал Петров не бил от хората, които говорят много. Но когато кажел нещо, думите му тежали.

Извън театъра актьорът бил изключително земен и скромен човек. Любимото му занимание било да отиде на пазара с голямата кошница. Не само за да напазарува, а и за да разговаря с хората, да ги наблюдава, да изучава характерите им. Знаел, че тези срещи могат да му послужат за някой сценичен образ. Можел да седне и да разговаря с всеки – независимо от положението му. Домът на Идеал Петров и съпругата му Роска, също известна и успешна актриса, винаги бил отворен за гости.

Там идвали големи артисти и режисьори - като дете Росен слушал разговорите им и попивал атмосферата на театралния свят.

Петров бил и сред онези стари артисти, за които театърът полагал специални грижи. До 90-те години първите три реда на премиерите били запазени за пенсионираните актьори, които получавали покани заедно със съпругите си.

Днес във варненския театър има и негов бюст, дарен от скулптора Христо Йорданов.

Според внука му популярният израз отдавна е надраснал театъра. Той може да се отнася до всяка професия – стига човек да върши работата си с честност, почтеност и пълна отдаденост. Можеш да бъдеш "Идеал Петров" и в занаятчийството, и в която и да е друга област, ако правиш от работата си изкуство.

Цената на тази отдаденост невинаги била лесна. Актьорите от неговото поколение понякога се прибирали след представление без пари дори за хляб. Идеал Петров разказвал как веднъж, след като играл цар в малко градче в Хасковско, се загледал във витрина с вкуснотии, които не можел да си позволи. Един човек го познал и му предложил: "Ваше Величество, да ви дам ли два лева да си купите хляб?".

И следващия път, когато някой попита "Как си?", а отсреща чуе "Идеал Петров!", нека си спомни, че зад този отговор стои варненец, за когото да направиш нещо добре, никога не е било достатъчно. Трябвало е да го направиш истински, с цялото си сърце.

Той ни напуска на 20 септември 1983 г., днес улица във Варна носи неговото име.