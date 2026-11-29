С бебе на ръце и с мъжа си актрисата преброжда 19 града в четири континента

Не може да се каже, че Боряна Йовчева е красива. Макар че съм навъртял сума години като театрален критик, не мога да твърдя, че една актриса предпочита да е признато талантлива пред очевидно красива. И двете качества притежаваше Невена Коканова, но ако трябва да изброим сценичните постановки с нейно участие, много зор ще видим. Тя беше мощна екранна актриса и не се оплакваше от това профилиране. Но след като изгледаме представлението “Приземена” на сцената на Театър 199, ще излезем с абсолютното убеждение, че Боряна Йовчева е силно талантлива.

Тя

сякаш се появи изневиделица в

театралното пространство

и доказва колко недостатъчно знаем за качествата на актьорите, завършили НАТФИЗ. Ако са издръжливи, дори непукисти, те ще дочакат звездния си час да излязат на сцената и да покажат за какво ги бива.

Боряна има късмета, че режисьорката Надя Панчева е винаги любопитна, търсеща, забелязваща. Ами ако актьорът, съответно актрисата, се срамува повече от допустимото за успеха? Разпитвани са безкрайно за отношението и разбирането на персонажа, който пресъздават на сцената. Но за душевните им вълнения знаем твърде малко. За тази част от себе си те предпочитат да прецеждат думите си.

Е, каква е Боряна Йовчева? Ако се поинтересуваме, ще разберем, че тя предпочита да е харесвана от всички в нейния социален кръг, защото умее да потушава конфликтите и да примирява разногласията. Не иска около нея да се карат, не дай боже да се мразят. Трябвало е да стане дипломат, а не актриса. Спасява я високото самочувствие, усещането, че има надареност за миротворец. Абе Дева е, какво да кажеш повече! Боряна Йовчева в моноспектакъла “Приземена” в Театър 199 СНИМКА: ФЕЛИЯ БАРУХ

Оказва се, че НАТФИЗ не ѝ е стигал. Учила е в Дипломатическия институт към Министерството на външните работи и в Българското училище за политика “Димитър Паница”. От 2015 г. е член на Настоятелството на Българския фонд за жените. Може би това непрестанно залитане към обществени дейности пречи на Боряна да мързелува, да е спокойна и доволна от себе си.

Голям късмет е срещата

с мъжа, който я вижда съвършена,

както и да я погледне. Милко Йовчев е също актьор и абсолютен споделящ креативните лудории на жена си. Като например да пребродят преди няколко години 19 града в четири континента с бебе на ръце. То е едно от трите деца на Боряна, може би родени с тайното нейно предизвикателство към себе си да превъзмогва непрекъснато трудности и мъчнотии. В България едно дете се гледа сложно, какво да говорим за три! Актрисата в “Жената конбини” в Народния театър. СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ

Ей, забравихме театъра! Боряна е на сцената в представлението “Жената конбини” на Народния театър, драматизация на роман от японския автор Саяка Мурата. Лошо представление – неорганизирано, равно като емоция, със слабости в костюмите и диалога. За пръв път в многогодишната ми дейност на театрален критик видях една жена от публиката да вика с пълно гърло на излизане след края: “Ууу-ууу-ууу-ууу!”.

И ето сега Боряна Йовчева играе в Театър 199 в спектакъла “Приземена”. Там тя отмахва всякакви подозрения за своя талант и прекрасно представя смесицата от женски и мъжки черти и жестове, необходими за живота в армията. Американски е авторът, сюжетът е за жена-пилот на военен самолет, която тъгува за работата си, след като са я “приземили” и пренасочили зад бюро да се грижи за графика на дроновете.

И установяваме, че актрисата е майстор на емоционалните вълнения, на смяната на чувствата между външното показване и трепетите на душата. Ако зрителят е седнал близо до сцената, ще забележи чувствените устни и сините ѝ очи. Тя оставя впечатлението за романтична натура, но всъщност повече ѝ харесва сатиричното отношение към житейските факти. Именно чувството ѝ за ирония, с което води рубрики в социалните мрежи, пленява читателите и те нетърпеливо следят публикациите ѝ за човешките права и демокрацията. Актрисата е в главната роля в спектакъла “Лейди Макбет или 7 начина да убиеш някого”. СНИМКА: ТЕАТЪР 199

И на територията на театъра Боряна Йовчева не спира да съчинява отговорности за себе си. Тя

измисля представлението

“Да живее България”,

в което седем участници, непознати помежду си, защото идват от различни социални и политически сфери, споделят лични истории. Целта е да създадат обща представа за България. Тази актриса не иска да работи под покрива на държавен театър, повече ѝ харесва да е на свободна практика. От 7 години е в това пространство, наречено Театър “Реплика”. Сигурно така се чувства с развързани ръце за осъществяване на потока от идеи и хрумвания без чужда санкция. Не искам да си представя с какви трудности трябва да се сблъсква в тази неразработена земя от българската сцена.

В Театър 199, който очевидно най-добре пасва на изискванията на Боряна Йовчева, има още едно представление освен “Приземена”, което е свързано с тази актриса. Тя е режисьор на “Списък на всички страхотни неща” по пиесата на британеца Дънкан Макмилън за момче, което съставя списък на необходимите за живота му неща, за да разтуши майка си, изпаднала в депресия. В единствената роля е Милко Йовчев.