Оня ден Камелия Тодорова призна, че е имала романтично приключение със Стефан Данаилов. Виждате ли разликата? Докато в Холивуд актрисите се оплакват от мъжко насилие, нашенските звезди се хвалят с романтични приключения!

То се случило по време на снимките на филма “Търновската царица”.

Освен красив, след участието му в сериала “На всеки километър” Ламбо е абсолютна кинозвезда. А 27-годишната Камелия е толкова сладка, че би могла да съблазни и евнух.

Стефан Данаилов е избран за главната роля в “На всеки километър” без пробни снимки. Избира го Любомир Шарланджиев - единият от двамата режисьори на сериала. Шарлето вече го е снимал във филма “С дъх на бадеми” и познава актьорските му възможности.

Стефан Данаилов се справя с предизвикателствата на ролята. Само веднъж се налага преснемане на вече готов материл - когато в 11-ата серия (“Възкръсналият мъртвец”) за първи път героят му се среща лице в лице с Велински.

Мощното актьорско присъствие на Георги Черкелов и драматургично слабият текст за Деянов водят до победа за Велински в словесния двубой. И сценаристите пишат нови реплики.

Може би малцина знаят,

че три пъти при снимането на 26-те серии Стефан Данаилов подлага на риск живота си.

В епизода “Циганката” той играе мечкар с гъдулка. Мечката е вързана с халка за бърната, другият край на синджира е около кръста на актьора.

Той свири и пее: “Видях те, видях, Миткоо войводааа”, което е нишан към тикнатия зад решетките капитан Бомбов (Григор Вачков).

С придърпването на синджира кара животното да се изправя на задните си лапи или да се търкаля.

Мястото е наклонено, Ламбо е в ниското, мечката е на високото. При третия дубъл в желанието си всичко да е много истинско той дърпа синджира по-силно. И вместо да направи кълбо, мечката се изправя с цялата си мощ срещу актьора.

Първата му мисъл е да бяга, но синджирът е здрав, разстоянието помежду им е по-малко от метър. “Ако тогава мечката беше замахнала, щеше да ми откине главата”, разказвал Стефан. После се шегувал, че мечката се спряла, защото била женска.

Когато снимат серията “Хищникът”, Ламбо едва не загива с мотоциклет. Трябва да мине с 500-кубикова машина с кош по стар стръмен път край язовир “Искър”.

Лявата му ръка е сериозно контузена и бинтована и той не може да държи здраво кормилото. Заради бабуна моторът подскача и тръгва към пропастта. Едва в последния момент актьорът успява да измъкне крака си от пространството между машината и коша и да скочи, а тя се преобръща и полита надолу.

Всичко това става зад едни храсти, екипът зад камерата вижда само падащия мотор и всички изтръпват от ужас. Слава богу, всичко се разминава само с ужаса.

При снимането на същата серия двамата с Хищника (Богомил Симеонов) се престарават в боя. Първо Ламбо го нацелва силно в слънчевия сплит и го праща в нокдаун.

После Симеонов му сцепва главата откъм тила с букаите, които Деянов иска да му нахлузи, за да го арестува. Снимките били навръх 1 май и на празненството вечерта Ламбо е с няколко шева и бинтована глава.

Стефан Данаилов получава статуса на филмова звезда още при излъчването на първите епизоди от първата част на сериала. След излъчването и на втората част вече е всенароден любимец.

Въпреки че влиза от филм във филм, дълги години зрителите го свързват главно с ролята му на Деянов - Сергей. Наред с Ламбо започват да му викат и бате Серги.

Тодор Колев веднъж ми каза, че

Ламбо има стопроцентов комедиен потенциал,

за съжаление, подминат от режисьорите. Преди филма “От нищо нещо” Ламбо вече загатна за тази струна от актьорския си инструментариум в “Топло”, след него свири от сърце на нея в “Дами канят”, “Маневри на петия етаж”, “Карнавалът”, “Испанска муха”. Малко, наистина малко за таланта му.

Ако приложим холивудската мярка - колко красиви и знойни звезди е “държал в обятията си” еди-кой си знаменит актьор, Стефан Данаилов отново е без конкуренция у нас. Можем да кажем (почти) всички български плюс доста чуждестранни красавици и няма да сгрешим.

Постоянните положителни роли омръзват на всеки актьор и спасението на Ламбо сякаш идва с ролята му на мошеник в “Топло” (1978) на Володя Янчев. Нещо повече - Ламбо е в отбор измамници, а другите двама са Тодор Колев - вече доказан комик, и Григор Вачков - главният му партньор от “Километрите...”.

И от народни любимци - изведнъж мошеници и пандизчии! Ламбо и Гришата Вачков приемат с кеф поканата за нестандартните роли и се хвърлят с хъс в тях, за да избягат от наложената им героична щампа.

Подобна слука го спохожда и във филма “От нищо нещо”. Първоначалната идея на режисьора Никола Рударов е Асен Ангелов да играе ролята на ревнивия Панчо, а Стефан Данаилов - на известния телевизионен журналист. После режисьорът сменя местата им и се получава неочаквано добър резултат.

Стефан Данаилов се вихри на воля в комедийния костюм на героя си Панчо. Красив и простак, ревнив и красив. Див селянин, но с донжуанско излъчване.

Само в “Дами канят” те са 9 (девет)! Коя от коя по-хубава. И всяка от тях неотразимият и неуморим Яки, така се казваше героят на Ламбо, уважи по възможно най-кавалерския начин. А те всичките му се отблагодариха с любов и нежност. Ламбо наистина е върховен в тази си комедийна роля.

Сигурно сте забелязали колко е различен в играта си към всяка от прелестните си партньорки. Колко органичен и рефлективен е и с каква лекота издържа на масираната конкуренция на актрисите. Само сваляческият му лаф се повтаряше, но пък винаги имаше ефект: “Ти знаеш ли, че имаш страшно красиви очи?!”.

Веднъж попитах Иван Андонов, режисьора на “Дами канят”, как се е чувствал Ламбо в компанията на толкова красиви жени и звездни актриси.

“Както си беше звезда и цяла България го знаеше - отговори Иван, - Ламбо работи толкова съвестно и добре и така колегиално, че изведнъж всичките тези звезди, на които той подаде ръка във всяка една от сцените - и като инструктор, и като кавалер, и като мъж, - се почувстваха страшно ухажвани и като че ли

всичките до една се влюбиха в него.

Той сякаш ги носеше на ръце...”

В последните години Ламбо пак превзе телевизионния екран. Всъщност той и никога не го е напускал за дълго време.

След “На всеки километър” той се снима в сериалите “На живот и смърт” (1974), “Петимата от РМС” (1977)”, “Голямата игра”, (1983), “Дом за нашите деца” (1987) и продълженията му “Време за път”, “Неизчезващите” и “Бащи и синове”, “Черните рамки” (1989), в италианския “Октопод 7”...

Беше звездата в сериала “Стъклен дом”, главен герой във “Фамилията”, а в италианската поредица “По съвест” е Вергилио.

Силен, достолепен, изпълващ екрана. Понякога ми се струва, че някои от другите актьори подлайват около него като току-що проходили палета. Нищо, нека гледат, нека се учат. Неслучайно студентите му го боготворят и го наричат “Мастер”.