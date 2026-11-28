В деня на свети Стилиян - закрилник на децата и покровител на семействата, актьорът Александър Кадиев прегърна сина си Борис

Гала, Рая Пеева и Катрин Тасева вече се готвят за първа Коледа с новите попълнения в семействата си

Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора. Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба. Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!

С тези думи развълнуваният татко Александър Кадиев оповести публично в инстаграм раждането на сина си, допълвайки в телеграфен стил:

Борис Кадиев

3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.

Роден на 26.11.2026 г.

В семейството му две Катерини знаеха преди него, че ще има син. Майка му Катето Евро и дъщеря му Катерина били единствените, посветени в тайната преди семейното тържество през юни. Двете я опазили, така че Сашо и съпругата му Ивелина Чоева да научат новината заедно.

Последните няколко месеца всички имаха теория. Ето го и най-щастливия отговор, написа актьорът, когато показа за първи път видеото. За Ивелина момченцето ще е първо дете. За Сашо - второ след Катерина, дъщеря му от връзката с танцьорката Таня Тончева.

Именно Кадиев най-ясно подсказа, че в техния дом чакат бебето преди края на 2026 г. Само преди дни актьорът излезе пред микрофона да получи награда, а заговори за Ивелина и за сина им, който трябва да се роди всеки момент. После призна, че преди да се ожени, още бил мамино момче. Ивче, благодаря ти, че ме направи това, което съм, обърна се към жена си. Отличието посвети на нея, а за мястото му двамата вече имат план - ще си го държат вкъщи.

При друго популярно лице, но в журналистиката - Полина Мечкуева, също ще се появи нов втори член Тв водещата Полина Мечкуева очаква втората си рожба. СНИМКА: ФЕЙСБУК

в семейството. В края на ноември синът на водещата на bTV отпразнува рожден ден. Момчето носи името на баща си Борис Мечкуев, така че Поли отдавна си има двама Борисовци у дома. Малкият обаче скоро ще е батко. Преди журналистката да се оттегли от ефир за второто си майчинство, тримата си подариха пътуване, в което имаше нещо специално и за бъдещия рожденик - посещение в детски увеселителен парк. Семейството още не е огласило термин.

И Мадлен Радуканова с момче номер 2 Мадлен Радуканова и приятелят Божидар Темелков СНИМКА: ФЕЙСБУК

Тя повери семейната новина на дъщеря си. На кадри от плажна почивка малката Карина, която през януари ще стане на три, ѝ поднася букет от сини цветя. Майка ѝ добави само думите: Бебе номер 2 е напът и този път ще е момче. Така през ноември олимпийската шампионка по художествена гимнастика и джудистът Божидар Темелков показаха, че чакат син. Първата им дъщеря се роди на 3 януари 2024 г. Кога ще е рожденият ден на братчето ѝ, родителите засега пазят за себе си.

Йоана от “Х Фактор” показа тест

Йоана Димитрова избра по-личен кадър да отбележи бременността си. През август певицата показа положителния тест, с който двамата с партньора ѝ Лео са разбрали, че ще имат второ дете. Вкъщи вече ги чака Алая. След раждането на момиченцето Йоана, която публиката помни от финала на “Х Фактор” през 2017 г., намери път и обратно към музиката. От онзи период е “Розова утопия” - авторска песен, в която е останало нещо от щастието на първото майчинство. На 9 ноември Йоана гостува в БНР и разказа как между грижите за Алая и очакването на второто бебе отново намира време за песни. Дата за раждането не е съобщила.

Куини-Алис Николова вече

роди второ момче

През юли моделът вече държеше втория си син. Между съобщението, че тя очаква бебе, и първите кадри след раждането минаха едва няколко седмици. Куини-Алис сама показа новия член на семейството. С дългогодишния ѝ партньор Недко Петров имат и по-голям син Петър, роден в края на 2022 г. Тази година за първи път ще празнуват като родители на две момчета.

Катрин Тасева с второ

бебе - момиче

През юли гимнастичката посрещна дъщеря си Миа. Участничката на олимпийските игри по художествена гимнастика в Токио се обърна направо към новороденото: Татко, батко и аз те обичаме още преди да те срещнем. Баткото е Николай, първородният син на Катрин, роден през юни 2023 г. Така само един месец раздели две големи събития в неговия свят - третия му рожден ден и деня, в който се сдоби със сестричка. Гала гушка втората си внучка Джина. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Юни донесе на Гала

втора внучка

Едно босо бебешко краче в черно-бяло и три имена под снимката - Джина Константин Маринова. Така Мари Константин представи втората си дъщеря. Докато приятелите ѝ я поздравяваха в социалните мрежи, Дарин Ангелов съобщи новината на зрителите на “На кафе”. Голямата внучка на Гала - Лора, още нямаше две години, когато стана кака.

Актрисата Кристина Верославова с “фотосесия” в болницата, където прекара известно време от бременността си. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Звездите с бебе за първи път С тази снимка певецът Роби и съпругата му Пламена обявиха, че очакват първото си детенце. Снимка: Личен фейсбук профил

Певецът Роби и съпругата му Пламена събраха най-многобройната публика за семейната си новина. На 13 октомври пред разпродадената зала 1 на НДК стана ясно, че първото дете на певеца Роберто Николов и съпругата му ще е момче. В избора на мястото има и малко семейна история. Пламена е барабанистка, свири на живите участия на Роби, помага му в писането на част от текстовете и се появява в негови клипове. Ожениха се през август 2025 г., а година по-късно певецът вече имаше съвсем друга новина за почитателите си. Пола на бебето споделиха с цяла концертна зала. Термина засега знаят у дома.

Лаура Траатс и Мартин с момиченце

Олимпийската шампионка по художествена гимнастика и Мартин Стефанов очакват момиченце. Двамата се познават от възраст, на която човек трудно си представя, че един ден сам ще води дете за ръка - били на четири, когато се срещнали в детската градина. После животът ги разделил за 15 години. През септември вече седяха един до друг в студиото на bTV и разказваха, че ще стават родители. А през ноември разчупиха торта с бял шоколад, която отвътре се оказа розова. Така две съотборнички от златния ансамбъл в Токио споделиха новините си в рамките на дни - Мадлен със сините цветя на Карина и Лаура с първото парче торта.

Явор Бахаров и Рая Пеева вече имат Леа Погачата на Лея - бебето на Рая Пеева и Явор Бахаров Снимка: Инстаграм

На бял свят дойде първото ни дете Леа, щастливи сме. Това написа в инстаграма си Рая Пеева. Момиченцето се роди на 25 август в 0,52 ч. Публиката беше научила за бременността още на Велики четвъртък в епизод на “Хелс кичън”. Новината за самото раждане обаче остана семейна цяла седмица. Едва след изписването Рая показа дъщеря си и написа пълното ѝ име - Леа Яворова Бахарова, с благодарност към екипа на “Майчин дом”.

И Кристина Верославова стана майка

Точно месец след Леа - на 25 септември, се роди Самуил. Това е първото дете на актрисата Кристина Верославова и съпруга ѝ Камен Банковски. Звездата от сериала “Вина” беше говорила открито за месеците, прекарани под лекарско наблюдение. Когато през октомври сподели снимки на сина си, тя вече можеше и да се пошегува. Самуил изчакал до 37-ата седмица и слава богу не е зодия Дева, написа майка му.

Футболният национал Марин Петков с дъщеря

За него първото бащинство наложи и промяна в разписанието на полетите. След мача с Исландия той помолил щаба да го освободи от следващия двубой по семейни причини. Кацнал със съотборниците си в Люксембург и веднага поел обратно към България. На 5 октомври Българският футболен съюз обясни с поздравление защо националът толкова е бързал да се прибере. С Александрина вече имат дъщеря. Казва се Изабел.

Благомир Мастагарков и Александра Колева с брак и бебе

Участниците в “Игри на волята” имаха два хубави повода да съберат близките си. През юни край язовир “Кърджали” Благомир предложи брак на Александра пред роднини и приятели. През септември двамата, които зрителите познават от различни сезони на предаването, показаха кадри от празненство за първото си бебе. Този път изненадата се вдигна във въздуха като облак син дим. Мастагарков и Александра чакат син, но не са казали публично дали ще го посрещнат преди Нова година.

Мис Плеймейт Галина също с първо бебе

За Галина Димитрова новината дойде още през юни. Тогава тя сподели своя снимка със съобщението, че чака първото си дете, но не обяви кой е таткото.

Чефо и Ванеса чакат момче Актьорът и влогър Стефан Попов - Чефо с любимата си Ванеса на екскурзия. Двамата очакват момче. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Те имат още една Коледа за двама. Актьорът и влогър Стефан Попов - Чефо, познат на зрителите от “Сървайвър”, и Ванеса Валентинова очакват сина си в края на февруари 2027 г. Пред bTV двамата разказаха как подготвили две изненади за бъдещите баби и дядовци, но само едната минала по план. Родителите на Чефо отворили кутия с бебешки принадлежности и така разбрали новината. В семейството на Ванеса брат ѝ ги изпреварил. Сега двойката мисли за по-голямо жилище, а понеже и двамата обичат да пътуват, вече обсъждат и накъде да поемат с бебето - към Канарските острови.

На общата снимка до елхата тази година някои семейства за първи път ще са трима, други вече са четирима. Но за всички тях най-големият подарък вече не е в кутия с панделка, а в прегръдките им.