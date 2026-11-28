Момчето от Пазарджик напуска България на 16 години, за да преследва американската си мечта

И все пак България има номинация за най-престижните музикални награди "Грами" за 2026-а. И докато всички разбраха, че тя не е за победителката в "Евровизия" Дара, малко хора знаят, че номинираният се казва Пацо Димитров от Пазарджик.

Той е креативен дизайнер и заедно с американката Дарин Мишел Гилиам ще се борят за грамофончето в категорията за най-добра обложка на албум. Наградата се дава за съчетанието на музиката и изкуството и се смята за доста престижна.

Пазарджик завинаги остава в сърцето му, но Пацо го напуска още на 16 години в търсене на американската мечта. Голямата му любов е баскетболът, както и хипхопът. А страстта му да събира плочи не го е напуснала и до днес.

Първо се установява в Германия. После в Дания, където случайна среща с Върджил Абло - бъдещия водещ дизайнер на "Луи Вюитон", променя всичко. Тогава е бумът на социалните мрежи и той го съветва да използва интернет като оръжие. Така създава първата си обложка на албум на Джей Коул.

Колелото се завърта и идва сериозният пробив, който е точно по вкуса на Пацо Димитров. С него се свързват от НБА и става един от 18-те по света, които изработват различни неща в социалните мрежи за професионалната баскетболна лига на САЩ.

От Дания се установява в Амстердам, за кратко е и във Франция - по любов, както сам признава. Там започва усилено да работи в музикалната индустрия. На 22 години вече е в Барселона и работи неуморно. Спазва всички срокове, някои от които са направо умопомрачителни - час, два. Но портфолиото му набъбва.

И през 2018 г., на 25-годишна възраст, акостира в Ню Йорк. Чувал е невероятни неща за града от баща си, който е живял там през 90-те. Тръгва, за да работи за един от известните музикални лейбъли, чийто екип много харесва неговите неща.

Привлечен е и в едно от култовите издания за градска култура "Комплекс". Това всъщност е средище за градска култура сред нюйоркчани и задава посоката във всичко - хипхоп, кецове, облекло. Работи с брандове като "Найк", "Кийф" и много други, които диктуват модата. Точно там намира и жената до себе си.

Съвсем логично идва и предложението да стане един от артдиректорите на "Пума" в САЩ и се мести в Бостън.

Профилът му в инстаграм, където може да се намерят повечето му произведения, е @pvtso. Има двама сина - Леополд Гъливер и Индиго Кристиан.

Реакцията му на номинацията за "Грами" е много искрена. "Думи, които никога не съм смятал, че ще прочета или изговоря в живота си. Мога да продължа и да говоря много за вдъхновение, мотивация, работа и всичко друго между тях, и пак няма да го чувствам реално. Аз съм толкова голям късметлия с хората в живота ми и да имам тяхната подкрепа и доверие. Това ме прави щастлив всяка сутрин, когато се събудя. Хипхопът е най-великото, хора. Той ме заведе до всяко кътче на света и обратно.

Мога да кажа толкова много пъти благодаря. Но в реалния живот ще продължа да се оплаквам колко зле изглежда.

С много любов, П.", написа той в в инстаграм.

Сега събира работите си и смята до края на тази година или началото на следващата да издаде книга. Снимката за обложката вече е направена. В софийско студио.

Чий е албумът

God Gotta Afro & Gold Hoops, заради чиято обложка е номинацията, е на американската хипхоп изпълнителка Рапсоди. Родена като Марлана Евънс преди 43 години, израства в малкото градче Сноу Хил в Северна Каролина. Като малка се запалва по музиката. Голям фен е и на баскетбола.

Освен за обложката Рапсоди има номинация за "Грами" и за най-добър рап албум тази година. Тя вече има една награда за най-мелодично рап изпълнение, което спечели миналата година с Ерика Баду. Точно с Ерика и Талип Квели са нейните първи изпълнения, преди да издаде първия си албум The Idea of Beautiful през 2012 г. Три години по-късно има песен с Кендрик Ламар. През 2017 г. са нейните първи номинации за "Грами" в две категории - най-добър рап албум и най-добра рап песен. А през 2020 г. заедно с Корди, Чика и Бъсти Раймс изпълняват песента на Стиви Уондър Can't Put It in the Hands of Fate.

Кои са претендентите

Претендентите за приза са още четири обложки. Най-известното име сред тях е на блус легендата Мейвис Стейпълс и нейния албум Sad And Beautiful World. Тя е дело на Лорън Бейли, Тревър Ернандес и Елизабет де ла Пиедра. Ник Щайнхарт и Ади Вагенкнехт са авторите на обложката на рокаджиите "Интерпол" за This Mirror Weighs a Ton. Ник Алън и Невес Гонсалес са изработили тази за West End Girl на Лили Алън, а Тина Ибаняс е авторката на обложката на WHAT HAPPENED TO THE STREETS? на рапъра 21 Савидж. Интересното е, че от всички само Пацо, Елизабет де ла Пиедра и Невес Гонсалес са чужденци. Де ла Пиедра е родена в Перу, а Ибаняс работи и живее в Гранада (Испания).

Най-старият приз

Грамофончето за най-добра обложка на албум е една от най-старите награди. Тя е връчена още на първата церемония през 1959 г. и я печели великият Франк Синатра за тази на албума си Only The Lonely. Награждаването е на 4 май, като са направени две отделни церемонии. Едната е в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли Хилс, Калифорния, а другата в "Парк Шератон" в Ню Йорк.

Ела Фицджералд, пианистът Уилям Баси-Графа, Доменико Модуньо, Рос Багдасарян и Хенри Манчини вземат по две грамофончета, но над всички е Модуньо със своя хит Nel Blu Dipinto di Blu (Volare).

Робърт М. Джоунс печели наградата за обложка през 1960 г. за класическата плоча с Петата симфония на Шостакович под диригентската палка на Хауърд Мичъл. И през 1961 г. призът е за Марвин Шварц за албума на Пеги Лий Latin A La Lee.

Следва сериозна пауза и чак през 1969 г. наградата се връчва отново. Отива при фотографите Джон Берг и Ричард Мантел за Underground на Телониъс Монк. Следват наградите на Гари Макфарланд за America The Beautiful, на Иван Наги за албума на Би Би Кинг Indianola Mississippi Seeds, на Джийн Брануел за Pollution на Дийн Торънс и на Ейси Леман за обложката на The Siegel-Schwall Band.

След 1973 г. наградата отпада чак до миналата година - или за повече от половин век. И неин носител става Тайлър Оконма за албума си CHROMAKOPIA.