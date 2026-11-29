Как да избягате от стреса на бита, разкриват Христо Пъдев, Павел Иванов, Филип Буков и Стоян Дойчев в спектакъла "Петък вечер"

Кой да знае, че на кастинг преди пет години четирима непознати дотогава актьори ще станат най-добри приятели и дори и след снимачната площадка ще бъдат любим тандем на зрителите. Без да подозират какво ги очаква, Христо Пъдев, Павел Иванов, Филип Буков и Стоян Дойчев се явяват на кастинга за сериала “Татковци”, който се излъчваше по Би Ти Ви. А най-важното тогава за избора е да има хармония между тях.

Тази хармония оттогава досега все така ги отличава като едни от най-обичаните актьори и на малкия екран, и на театралната сцена. “Най-важното е приятелството и професионалните дружби, които създаде сериалът”, казва Павел Иванов наскоро в интервю за Би Ти Ви. Плод на това приятелство, което се заражда помежду им, са двата хитови забавни спектакъла - “Петък вечер” и “Неделя сутрин”.

Четиримата актьори станаха любимци на зрителите още с първите епизоди на сериала.

Преди пет години бяха сравнително нови лица

за малкия екран,

но “Татковци” изигра огромна роля за развитието на кариерата им след това. Освен че има огромен успех и аудиторията очаква новите епизоди с нетърпение, актьорите се сприятеляват дотолкова, че и след снимачната площадка започват да мислят как да продължат да работят заедно. Така се ражда идеята да създадат авторски забавен спектакъл, в който те отново да са в главните роли. Кръщават го “Петък вечер”. Така изглеждат актьорите преди пет години, когато участват в сериала “Татковци”.

“Сюжетът му се развива в подготовката и осъществяването на една петъчна вечер, като ще разкажем спомени, художествени измислици, които кореспондират с младата ангажирана аудитория”, разказа Павел Иванов пред “24 часа” преди премиерата на спектакъла. Още тогава идеята на актьорите беше да го играят в цялата страна, а не само по няколко театрални сцени. Затова искат представлението да е мобилно и да се адаптира навсякъде.

“Комедията не е тежка материя, не слага рамки, защото не играем в някаква различна епоха и не представяме еди-какъв си проблем. Тя е съвременна”, обясни преди време Филип Буков.

Репетициите изглеждат като забавни събирания с приятели. Всеки допринася със свои собствени спомени и случки към сценария на представлението. След кратка подготовка, на 27 май 2022 г. четиримата представиха своя забавен сюжет за първи път.

Оттогава е изигран над 150 пъти в пълни зали, летни театри, открити сцени в десетки градове из страната. Заради грандиозния успех на спектакъла актьорите създават и втора част - “Неделя сутрин”. Към тях се присъединява световният шампион по бийтбокс Александър Деянов - Skiller, който пресъздава цялата музикална атмосфера на сцената.

“Не сме очаквали, че във всеки град ще ни

посрещат с толкова любов и топло отношение,

а сега - след стотици изиграни спектакли пред стотици хиляди зрители, ще вземем решението да се хвърлим в НДК”, написа Павел Иванов в социалните мрежи и добави снимка, правена преди години, когато работят по “Татковци” . “Още не сме знаели, че годините ще минават, а дружбата ни ще се засилва. Тук дори дечицата ни още не бяха родени. Бяхме си само ние. После станахме цяло племе”, написа Иванов към снимката.

Тандемът стигна до мечтаната от много актьори зала. При това препълнена с 3700 зрители. Без декори на сцената и без специални сценични костюми, четиримата влизат в различни образи - от начетени интелектуалци до типични свалячи, объркани съпрузи и мъже под чехъл, та дори и се преобразяват като жени.

Основната сюжетна линия проследява събирането на група приятели, които искат да избягат от битовизмите, ангажиментите у дома и стреса.

“Ако тъкмо излизате и жена ви в този момент ви звънне, вие вдигате и казвате: “Мило, съжалявам, вече съм много далеч от вкъщи”. Затваряте телефона и го изключвате. След последния разговор с вашата жена батерията на телефона пада! И едва тогава може да се насладите на една свободна вечер с приятели!”, посъветва от сцената Христо Пъдев. Очакванията обаче на “мъжа под чехъл” не са реалистични и жена му винаги може да го задържи за “една секунда”.

А колко трае една секунда? Този въпрос е с различен отговор за мъжа и за жената. Пъдев провокира препълнената зала 1 да отговори на въпроса му защо един мъж се жени.

“Поради една-единствена причина и тя е, за да разбере колко всъщност трае една секунда”, казва Пъдев.

Все пак той е мъж с опит. Това лято актьорът влезе в една от най-важните роли в живота си - на съпруг. “Обещавам да те обичам, да те уважавам и да бъда до теб в радост и в трудност, да те подкрепям, да бъда честен с теб, да се грижа за нас и никога да не забравям защо избрах именно теб”. С този обет във вярност се врече обичаният актьор към любимата си Цветина Петрова. Двамата вдигнаха чудна сватба в гората край Панчаревското езеро и дадоха пример на стотината си гости за любов и отдаденост един към друг. Актьорите след спектакъла “Петък вечер” в препълнената зала 1 на НДК.

Може би неслучайно дава ценни съвети на женените как в петък вечер да излиза един женен мъж с “изсулване” тихичко през вратата. “Силата на мъжа е в неговото спокойствие”, заяви актьорът.

Интересното е, че

Пъдев стана за първи път татко и в живота на първия кастинг за сериала, когато е и избран за ролята

“Аз в аванс ще мога да ползвам случки от сериала, които евентуално биха ми се случили наистина в живота. Ако съумея да възпитам едно добро дете на базата на опита, който придобивам сега по време на снимки, би било прекрасно”, каза Христо Пъдев на премиерната прожекция.

Първо се роди синът му Петър, а през януари 2023 г. - и дъщеричката му Яна.

Крайно отдаден е на семейството си, традициите и трудолюбието. А колегата му Павел го описва като: “Ицо - все да е готов, да е първи, всичко да е изрядно, да е проверено, да се погрижи, да нагласи, да строява всички, че като ни знае какви сме - може и да не дойдем даже… програмата да нареди за 8 години напред…”.

На малкия екран актьорът е един от любимците на зрителите в забавното куизшоу “Кой да знае”. Като капитан на един от двата отбора той забавлява публиката с чести закачки и шеги.

Сходно чувство за хумор на сцената има и Павел Иванов. Докато в спектаклите “Петък вечер” и “Неделя сутрин” зрителите виждат забавната му страна - разсмива до сълзи с образа на девствен смотаняк “с много опит при свалките с жените”, на малкия екран актьорът влиза в съвсем различни роли.

Зрителите сега го гледат като полицай под прикритие, който прониква в престъпния свят. Нетипичен за актьора е образът му на хладнокръвния, пресметлив и физически силен играч Явор Кръстев с прякор Тихия, който умело манипулира ситуации и съперници в шестия сезон на сериала “Под прикритие” по БНТ. Павел Иванов е разказвал как първото му явяване на кастинг завършило с неуспех. Но все пак получил втори шанс и печели ролята след усилена подготовка.

“Работата беше много сложна” - така актьорът описва най-сериозната роля в живота си.

Павел изигра легендарния

български футболист

Георги Аспарухов

във филма “Гунди - Легенда за любовта”. Той се подготвя за ролята в продължение на шест години преди самите снимки. Прави сериозни футболни тренировки и физически се променя, за да прилича максимално много на Гунди. Неведнъж е казвал, че е приел ролята като огромна отговорност.

Лентата излезе през 2024 г. и постигна рекорден зрителски интерес. Филмът превърна Павел Иванов в едно от най-разпознаваемите лица на съвременното ни кино. Самият той обаче не свиква лесно с известността, която получава. Не обича и да говори много за съпругата си и за сина си, въпреки че се снима с него във филма за Гунди. Любимата му е балерината Марина Стоилова от Музикалния театър. Разказва, че веднага щом я видял, разбрал, че тя е неговото момиче. Двамата сключват брак преди 4-5 години извън прожекторите, без да споделят и снимки в социалните мрежи. “Имаше огромна сватба - бяхме аз и тя... Е, имаше и свидетели”, разказва актьорът.

“Не говоря много по темата за вкъщи и за нея, за сина ми. Това е сакрален кръг, до който няма смисъл да се допускат хорските очи”, казва Павел.

По думите му синът му расте като чудесен млад мъж. Все още е много малък - ще навърши четири годинки, и не показва дали ще тръгне по артистичния професионален път, по който вървят родителите му. Обичал обаче да гледа филма “Маската” и е фен на Джим Кери. Затова и баща му му изработвал маски, с които да си играе.

“Страхувам се, че може да се случи да не намеря достатъчно време, да не присъствам, да отсъствам”, казва Павел Иванов. Иначе семейството много обичало да пътува, като актьорът избирал дестинациите. “Предпочитаме покрай вода, падам си по плажовете. Планирам внимателно и избирам хубави места”, разказва още той. Четиримата на премиерата на сериала "Татковци" през 2021 г. Снимка: Юлиян Савчев

Татко в живота е и колегата му

Стоян Дойчев, който е баща

на “три деца от една жена”,

както се шегува самият той. Любопитното е, че в сериала също изигра баща на три деца.

Първо стана баща на близнаците Ян и Кая, които вече са на пет години, а миналата година се роди и третото им дете - момченцето Ясен.

“Когато си с едно дете, си с едно дете. Но щом си с две - те се удвояват. А когато си с три деца, все едно си с девет. Това е усещането”, разказва Стоян Дойчев.

Преди “Татковци” актьорът не беше много познато лице на телевизионния екран. След сериала обаче има участия в различни риалити формати и предавания. Той беше и капитан на единия отбор в предаването “Аз обичам България”. Партнира си с Филип Буков. “На всички работни ангажименти си почивам. Работата в телевизията, репетициите и играта на сцена са отдих. Стягам се, когато се прибирам вкъщи”, така се шегува актьорът.

Сега зрителите го гледат по Би Ти Ви в “Трейтърс: Игра на предатели”.

Без деца и жена от четиримата е само Филип Буков. “Фицата - натренирал се, наизлизал се с момиче, накачвал се на клипчета в ТикТок, сега търси нещо да хапне в кутийка, да не му стърже по време на спектакъл, разказва нещо развлекателно”, пише Павел Иванов за него в социалните мрежи. Въпреки че самият Буков отрича, той носи образа на плейбой и секссимвол, защото е необвързан.

Филип Буков работи, като

сваля момичета. Такъв е по

образование и по диплома,

шегуват се с него колегите му в спектакъла “Петък вечер”.

Самият той също се иронизира, като често споделя в социалните мрежи видеа как баба му му търси жена. 75-годишната Жана няма профил в социалните мрежи, но е звезда сред последователите на Буков.

Актьорът бе в последния клас на Стефан Данаилов в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” със специалност “Актьорско майсторство за драматичен театър”. Стана известен на зрителите с ролята си на доктор Хаджихристев в медицинския сериал “Откраднат живот”.

Зрителите ще го гледат отново с Павел Иванов в новия сериал “Летище”. Двамата влизат в роля на пилоти. “Ролята ми беше голямо вълнение. Това е човек, който в самото начало може би няма да бъде любимец на зрителите, даже бих казал, че ще бъде мрачен, но има своите причини да бъде такъв, какъвто ще го видим. Впоследствие, разбира се, персонажът ще се развие”, казва актьорът. Епизодите ще се излъчват по БНТ, но все още не е ясно кога.