С над 20 години в Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева бе естественият избор за управител през миналата година. С работата си в НОИ тя доказва какво означава реална подкрепа за казуси на конкретни хора - независимо дали са пенсионери, майки с деца, болни. Тя е от малцината висши държавни служители, на които бързо сменящите се политици гласуват доверие в няколко мандата, защото Весела Караиванова е име, което носи стабилност на осигурителната система и спокойствие на хората.

Честит празник!