Неговата и фамилията на Пеячевич оставиха аристократични наследници в цяла Европа, а един граф е кандидат за първи български княз

Църковният деец, политик и дипломат Петър Парчевич е роден през 1612 г. в Чипровци. Завършва Илирийския католически колеж в гр. Лорето, Италия, през 1629 г. и Урбановата колегия в Рим. Става секретар на Марцианополския епископ Марко Бандулович, чието седалище е в Бакъу, тогава в Молдова, днес граничен град на Румъния. През 1644 г. е изпратен от епископа да увещава полския крал да започне война с Турция и да освободи Балканския полуостров, а след 4 години заминава със същата мисия отново в Полша, но и Венеция.

В търсене на вариант за намеса на западните държави в освобождението на България Парчевич посещава през 1649 г. австрийския император Фердинанд III, полския крал Ян Казимир и венецианския дож. През 1656 г. е назначен за Марцианополски епископ. По време на полско-турската война, започнала през 1672 г., отново търси подкрепа от Виена, Варшава и Венеция. Умира на 23 юли 1674 г. в Рим и е погребан в базиликата “Св. Андрея дела Фрате”.

Името му звучи сред героите, почитани

на всеки 2 юни,

заради факта, че е идеолог на Чипровското въстание.

През 1673 г. кралят на Полша и велик княз Ян Собиески, предвождащ армия от поляци, казаци и молдовци, разбива османските войски при Хотин, днес в Западна Украйна, но не довършва победното си дело. Едва след 10 години, на 12 септември 1683 г., командваната от него обединена полско-австрийско-германска армия разгромява османските завоеватели в грандиозна битка край Виена и султанските войски никога повече не си и помислят да настъпват към Европа. Коалицията на трите държави, към които впоследствие се присъединява и Русия, обещава помощ на българските католици в Чипровци за общи военни действия срещу Османската империя. В започналото въстание в Чипровци оптимизмът за успех е подхранен от превземането на Белград от австрийската армия на 6 септември 1688 г., но героичните действия не завършват с успех.

Днес обаче можем да изтъкнем, че това е един от първите опити да се впишем в Европа.

Заслугата за това е на Петър Парчевич. Всъщност той доразвива идеята на Петър Богдан Бакшев, автор на най-стария известен трактат за българската история “За древността на бащината земя и за българските дела”. През 1644 г. венециански рицари превземат турски кораб, на който наред с кадията на Мека и високопоставени султански служители има и 30 наложници от харема. Османците решават да отмъстят и обсаждат остров Крит, който 25 години не могат да превземат. Така започва поредната Венецианско-турска война, в която Венеция, предчувствайки поражението си, търси съюзници сред християнските държави и предупреждава, че на карта са заложени не само нейните колонии, но и съдбата на целия християнски свят. Барелеф на Петър Парчевич в църквата

Тогава католическият епископ на Чипровци Петър Богдан Бакшев заедно с други градски първенци се споразумява с влашкия войвода Матей Бесараб за общи действия за освобождението на България и дори му обещава при успех да го направи български княз. Матей приема, но с уговорката, че ще е добре, ако в делото се посветят венецианският дож и полският крал. Именно с такава мисия във Варшава отива Петър Парчевич с няколко католици. Крал Владислав IV, велик княз и на Литва, посвещава в плана на Бакшев и Парчевич своите приближени и нарежда на хетмана на войските си да ги подготви за война, като определя влашкия княз за главнокомандващ. Като символ на вярност, че ще изпълни обещанието си, той дава на българските делегати

червено кадифено знаме с кръст от едната страна и

надпис “Съхрани славата твоя!”

от другата страна, кралски одежди и златен пръстен. Полският сейм обаче се противопоставя на идеята за война в подкрепа на българите. Кралят не успява да употреби своето влияние върху неговите членове, защото на бунт се вдигат казаците в днешна Украйна и Литва. Кралят заминава, умиротворява областите, но на връщане към Варшава внезапно умира на 20 май 1648 г. в малкото селце Мереч.

Това не отказва Парчевич от намеренията му Венеция, Полша и Влашко да помогнат за успешния край на едно въстание, вдигнато за освобождението на България. Той многократно посещава тези държави, за да убеждава за своята идея. Пътят му като мисионер на българската свобода минава на няколко пъти през Молдова, Краков, Варшава, Киев. Споделя я дори и с Богдан Хмелницки, който е ръководил успешно въстание срещу Полша и е откъснал част от нея в днешна Украйна, но пък полският крал го е признал за хетман на тази територия.

През 1657 г. в мисията си из европейските дворове и при висшите представители на католическата църква да търси помощ за поробените си сънародници Парчевич се среща и с австрийския император Фердинанд III. Възхитен от дипломатическите дарби и политическата му прозорливост, императорът издава указ на 12 януари и му признава правото да носи благородническото звание барон. Според указа той има право на това по силата на произхода си от средновековен български болярски род и придобитата титла императорски съветник. Императорът уточнява, че признава благородническата титла и на всички негови родственици от двата пола и от фамилиите Пеячевич, Кнежевич, Тома-Гьонович и Черкич.

Петър Парчевич умира в самота в римска църква, недочакал да види идеята си осъществена. До края на живота си изразява убеденост, че от Русия може да се очаква най-сериозна помощ. Затова по повод на 250-годишнината от смъртта му през 1924 г. Ана Ганчева пише: “Парчевич умира обезсърчен, разочарован в най-скъпите си стремежи, на които отдаде цял живот”. С право казва може би неговият монографист и хърватски потомък - Пеячевич, че “ако се бяха осъществили плановете на Парчевича,

щяха да бъдат спестени обсадата на Виена от 1683 г. и Руско-турската война от 1877 г.

... Друга щеше да бъде навярно и съдбата на българския народ”.

Родственикът на Петър Парчевич - Георги Пеячевич, още преди началото на въстанието през 1688 г. се включва със свой конен отряд във войските на австрийския император Леополд IV. Воюва на негова страна при Белград и Оршова срещу турците. Когато избухва Чипровското въстание, е изпратен от австрийците да помага на жадуващите българска свобода и командва войските в най-решаващото сражение при днешния град Монтана. Герб на Чипровското въстание

Първоначално българите печелят битката, но в очакване на обещаната австрийска помощ османците се прегрупират и нападат отново, а духът на въстаниците е паднал и те губят втората битка. След краха Георги Пеячевич с четата си охранява преместването на чипровските семейства в Румъния, а после тръгва с войниците, десетина семейства и братята си Марко, Иван и Никола към Виена.

Най-напред се установяват в унгарските градове Бач и Печ. Около 1702 г. Ференц II Ракоци, унгарски национален герой, заради борбите си срещу управлението на Хабсбургската династия призовава Марко и Иван Пеячевич да участват на негова страна в борбата, но те остават верни на австрийския император. След като националноосвободителният бунт на Ракоци е доведен до успешен край, братята емигрират в Черна гора, а по-късно се установяват в Осиек.

Георги Пеячевич става директор на пощата във Виена, жени се два пъти, после е императорски пратеник за тайни поръчки. За заслуги след коронацията на новия австрийски император Карл IV той пък му дава правото на фамилен герб.

В по-късни години родът Пеячевич се установява в Хърватия. Първите им имения там са на брата на Георги - Марко Пеячевич. Той се жени за баронеса Анастасия Тома-Гьонович, което съвсем не е случайно –

потомците на четирите големи

фамилии започват да се женят

помежду си

Марко Пеячевич става велик жупан на Сремска област през 1745 г.

Двамата оставят потомство, чиито разклонения достигат и до днес. Шестият им поред син е Йосиф II, барон Пеячевич, който служи в австрийската армия, бие се във войната между Испания и Италия и след края ѝ става земевладелец. През 1772 г. императрица Мария Терезия му дава графска титла. При момичетата във фамилията на Йосиф се среща името Мария Терезия в знак на благодарност. Гробът на Петър Парчевич

Фамилията оставя следа и в новата ни българска история. През 1889 г. австрийски войски правят маневри около Будапеща, на които канят и български представители. Причината за това е, че българското военно министерство е сключило договор и е закупило 60 000 пушки “Манлихер” от австро-унгарската фирма “Щайер”. Следваща стъпка в договора е закупуване на патрони, за които австро-унгарското правителство предлага отново да се сключи споразумение и канят на маневрите български офицери, за да се уверят в качествата им. Групата се води от Рачо Петров, началник на българския генерален щаб. Там той се среща с граф Никола Пеячевич, генерал, който в Австро-пруската война е загубил едната си ръка до лакътя. Заради военните си подвизи обаче е назначен за главен адютант на австрийския император. Той съдейства на Рачо Петров за среща с Франц Йосиф и външния министър граф Калноки. Когато се запознават, граф Пеячевич казва:

“Аз съм потомък

на род от България”

Граф Габриел Пеячевич пък е сред кандидатите за пръв български княз, но на 17 април 1879 г. Учредителното събрание избира Александър Батенберг. Графът отправя кандидатурата си чрез редактор на будапещенски вестник. Журналистът пише: “Тук има едно момче, което се казва Габриел граф Пеячевич, дай да го кандидатираме за български княз, като кандидатурата му произхожда от народа”.

Другото интересно име в тази прочута фамилия е на дипломата Петър Пеячевич. През 1935 г. от България пристига писмо в Хърватия, че “у нас ще се чества годишнина от Чипровското въстание, знаем, че потомци живеят там, и искаме да уредим среща”. Изпратена е покана и в Хърватия пристига д-р Павел Орошаков. Граф Петър Пеячевич му показва семейната библиотека с тайния архив. Запазената част от документите е предоставена на страната ни. Петър Пеячевич пък става дипломат в Испания и поддържа добри отношения с генералисимус Франко. През 1942 г. се завръща в Хърватия и споделя с поглавника Анте Павелич, ръководител на новооснованата хърватска държава с помощта на немците, как в дипломатическите среди се говори, че Германия ще загуби войната, и му предлага да направи политически маньовър. Павелич отказва. Тогава графът товари семейни картини и тръгва към Испания. Друга част оставя на депозит в банка с уговорката, че ако не се върне, остават за хърватската държава. По-късно се преселва със семейството си в Аржентина и слага началото на латиноамериканския клон на рода с разклонения днес и в Колумбия.

В началото на нашия век наследници на четирите големи католически български фамилии живеят освен в Хърватия, Унгария, Аржентина, Австрия и в Холандия, Англия и Венецуела.

Негов прадядо вдигнал замъкът Кнеже - оттам идва името Кнежа

Родът Парчевич води началото си от Босна. Около 1337 г. избухва бунт за това кой да бъде бан (управител) на Босна. Опоненти са Стефан Твърдко и братовчед му Стефан Дабиша-Кнежевич. Надделява Твърдко, който след десет години е отстранен от длъжността от унгарския крал Лайош, тъй като губи част от териториите, но продължава борбата и през 1377 година става крал на Босна. Три години преди това се е оженил за Доротея, дъщерята на видинския цар Иван Срацимир от втория му брак с Анна. Печатът на Петър Парчевич

След поражението си Стефан Дабиша-Кнежевич се укрива. През 1391 г. Твърдко е убит след заговор и крал на Босна става Кнежевич. За него историческите извори сочат, че имал дъщеря Стана и трима синове, вероятно от предишен брак – Владислав, Парчия и Вук. Потомство оставя само Парчия, заселил се около 1380 г. в Северозападна България с благословията на Иван Срацимир.

Той му определя земи между реките Скът и Огоста. По поречието на Скът босненецът изгражда замъка Кнеже, наречен на фамилията му, откъдето произлиза и името на днешния град Кнежа. Там се раждат синовете му Матей, Андрей и Никола. Бащата разделя имота си и на всеки прави родово имение.

Андрей става доверен човек на царете Иван Срацимир и Иван Шишман и с дипломатическа мисия е изпратен при унгарския крал Людовик Анжуйски, за да търси помощ срещу османското нашествие. От тримата само Никола, който се бие на страната на българите срещу войските на султан Мурад в битката при Черномен през 1371 г., оставя потомство. Негов син е Петър Парчевич, който след завладяване на България от османците бяга с българския княз Константин, син на Иван Срацимир, в Сърбия. Умира около 1423 г. в Призрен, Македония.

Рода продължават Никола и синът му Гьони, който пък бяга в албанските земи. Той бил приближен на владетеля на Черна гора Иван Мармонте, но когато османците нахлуват в земите му, и той е принуден да бяга.

Гьони се връща в България през 1471 г. и си възвръща старите родови имения. Разпределя ги на четиримата си синове Иван-Йохан Парчевич, дядо на Петър Парчевич, Димитър придобива Пеяково (Пеячево), Стефан остава в старото имение Кнеже, а Тома запазва бащиното си име, към което прибавя Гьонович и слага началото на фамилията Тома-Гьонович.