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Георги Раковски ми е най-симпатичният българин, защото ни е накарал да се осмислим като народ

Емил Андреев е роден на 1 септември 1956 г. в Лом. Завършва университета “Св.св. Кирил и Методий” във Велико Търново. Работил е като учител, журналист и преподавател.

Автор на 10 книги. Първият носител на наградата ВИК за “Стъклената река” през 2005 г. През 2007 г. печели наградата “Хеликон” за “Проклятието на жабата”.

Автор е на пиесите “Да убиеш премиер”, “Иманяри”, “Вълшебната лодка на Жъц”.

Романите му “Стъклената ръка” и “Боби Блажения и другият американец” са екранизирани. Андреев е съсценарист на сериалите “Под прикртие” и “Четвъртата власт”. Негови книги са преведени на английски, полски, румънски, хърватски, украински, испански и други езици.

Изповедите - новата рубрика на "24 часа"

- Име и презиме?

- Емил Андреев по фамилия Мусински, но не я ползвам.

- Месторождение?

- Лом, тракийския Артанес, римския Алмус, а през ХVIII-XIX в. - Лом паланка.

- В какво семейство?

- Като това на Андерсен - шивачи; майка ми стана моделиер и стигна до главен технолог на предприятие.

- Коя краска предпочитате?

- Всички, но предимно синьото, зеленото и кафявото; земна зодия съм - дева.

- Коя е любимата ви миризма?

- На липа; писал съм, че тази миризма е физическото доказателство за съществуването на Бог; не случайно във всеки манастир растат липи. Люлякът също мирише божествено!

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Ако е за цвете - фрезията, ако е за боя, вече казах. То няма грозни цветя и цветове!

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Всяко животинче ме радва, но кучето, особено българската овчарка. И пандата и коалата са ми любимци.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Сини, зелени; руси и кестеняви. Е, пъстрите и кафяви очи, както и чернокосите и червенокосите краски също предпочитам, особено когато ме гледат с любов, докато ги милвам.

- Коя е според вас е най-почтената добродетел?

- Смиреността.

- Кой порок мразите най-много?

- Алчността и завистта. Те са алфата и омегата на всички пороци.

- Кое е любимото ви занятие?

- Да чета и пиша. Обичам още да майсторя разни предмети и дребни мебели.

- Кое развлечение ви е най-приятно?

- Да свиря и да си говоря с приятели.

- Често ли ви се случва да се развличате?

- По-рано - по-често, сега - умерено.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Да се радвам, когато работя, и да се смея, когато съм със семейството си.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- На изгубилия дете.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- Разбира се! На 70.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?

- Пак това, защото съм кръстен на покойната ми сестричка Емилия и трябва да живея и заради нея.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Когато ми се раждаха децата.

- Кой е най-тъжният?

- Когато почина брат ми Иван.

- Коя е вашата главна надежда?

- Че ще се очовечим и ще се избиваме по-малко, но вече хилядолетия наред не успяваме.

- Вярвате ли в приятелството?

- Да! То е част от необятната любов във всичките и проявления.

- Вие много приятели ли имате?

- Истинските приятели са малко, но имам доста добри познати, на които вярвам. Аз съм по-скоро наивен, отколкото недоверчив.

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- За мен - привечер, между кучето и вълка, както казват французите. Но като съм в режим “писане”, всички моменти са ми хубави.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Раковски, защото ни е накарал да се осмислим като народ, а от чуждестранните - неговият по-голям съвременник, Линкълн, който е обединил американците. Днес и ние, и те сме пред разпад, но това май важи за цялото човечество.

- Коя личност от роман или театър?

- Много са ми симпатичните личности в литературата, но да речем: Одисей, дон Кихот, Д,Артанян, Дейвид Копърфийлд, Бойчо Огнянов, Иван Кондарев...

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- Не бих, защото съм бивал на много места, но трудно мога да живея в тях; свикнал съм с България. Ако пък съвсем се наложи, ще предпочета Франция или Италия.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- Алеко, Стаматов, Йовков; Стендал, Дикенс, Мопасан...

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Майстора, Златю Бояджиев, Димитър Казаков, Георги Божилов; Рафаело, Караваджо, Дюрер, Гоя, Ешер.

- Кой компонист? Български и чуждестранен?

- Христов, Стайнов, Владигеров, ; Бокерини, Моцарт, Лист.

- Какво е мнението за българския театър?

- Положително. Развива се осезателно.

- А за българското кино?

- Също. Може повече, но парите не достигат.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Люби и обичай.

- Кое е майсторското творение на природата?

- Всяка жива твар в това число и човека.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- Те са толкова много, но да кажем: от Серондела, Южна Африка

- Кое е любимото ви ястие?

- Зеленчукова супа. Иначе - всички манджи с риба.

- А напитка?

- Червено вино. Със съпругата Даниела и поета Валери Вергилов край Стоунхендж.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Меко.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Простодушието и чувството му за хумор - особено в Северозапада.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Ирландския, защото е имал нерадостна съдба като нас, а и защото ирландците пеят и пишат хубаво.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Лакомията, прогресивната простотия и ядрената война. Ако то продължава така, няма да излезе на добър край.

- Как виждате бъдещето му?

- Не много радостно. Наивно звучи, но разчитам на науката или на генетичен скок - дано не е вследствие на радиация.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- “Човешко е да се живее, човешко е да се умре, нечовешко е да се забравя”. От романа ми “Проклятието на Жабата”.