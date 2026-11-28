За 10 години на тв пазара в южната ни съседка стрийминг гигантът е заснел около 90 продукции в 30 града там

Първата поредица е от 2017-а и в главната роля влиза Чаатай Улусой, дошъл в България преди месец да види роднините си

За разлика от проблемите в турската тв индустрия американският стрийминг гигант “Нетфликс” планира да инвестира около 200 милиона долара именно в оригинални филми и сериали, снимани в южната ни съседка, между 2026 и 2028 г. Това съобщи сайтът “Тюркийе тудей”, позовавайки се на изявлението на Диего Авалос - вицепрезидент на компанията за съдържанието ѝ за Испания, Португалия, Турция и Близкия изток.

Това ще е и начинът, по който “Нетфликс” ще отбележи 10-ата си годишнина от стъпването си в южната ни съседка. Съгласно инвестиционния план на компанията нови продукции ще бъдат заснети в различни градове в Турция, като така ще се дадат много възможности за работа за професионалисти, работещи в творческите индустрии.

“С тази инвестиция ще представим неразказани истории от различни краища на Анадола на екрана и ще създадем нови възможности за работа в креативния сектор. Имаме още много истории, които да разкажем заедно”, обещава Диего Авалос.

Освен планираните инвестиции “Нетфликс” обяви и че прави инициативи, с които да открие все още скритите таланти и да представи нови истории на своята платформа. Първото подобно събитие е насрочено за 30 ноември. На него сценаристи, режисьори и продуценти, които досега не са работили с “Нетфликс Турция”, ще могат да представят своите проекти директно пред екипите за съдържание на компанията.

През последното десетилетие стрийминг платформата е организирала над 40 безплатни обучителни програми в Турция. Те са обхващали области като писане на сценарии, визуални ефекти, режисура, тв адаптация.

Берен Саат в “Дарбата” - друга продукция на “Нетфликс”

Друга кампания на “Нетфликс” за стимулиране на творческия потенциал там е програмата ѝ “Карта на талантите в Турция”, която се провежда от две години. Тя свързва млади хора в различни градове с възможности за професионално обучение. Плановете са кампанията да се разшири до три допълнителни града в Анадола в следващата си фаза.

“Турските сериали, които се изнасят в 190 страни и достигат до над 1 милиард зрители, генерират над 1 милиард долара приходи от износ, което демонстрира глобалния успех на нашата индустрия”, заяви Ахмет Бурак Далоолу, който оглавява Офиса за инвестиции и финанси към президентството на Турция. Той определи инвестицията на “Нетфликс” като индикация за доверие в творческите индустрии на страната и в тяхната международна конкурентоспособност.

За първите си 10 години на пазара в Турция компанията е снимала продукциите си в над 30 града и е представила на аудиторията над 90 местни филма и сериала, обясни Авалос.

Тези продукции са влезли в класациите за топ 10 на “Нетфликс” в над 90 страни, което отразява международната привлекателност на турските творчески таланти, добавя вицепрезидентът на компанията.

Първият оригинален турски сериал на “Нетфликс” бе “Закрилникът”. Той е официално представен през 2017 г., а през октомври 2018 г. платформата публикува първите кадри и рекламни материали. Излъчването му започва на 14 декември 2018 г., състои се от четири сезона и от общо 32 епизода. Главната роля в него е поверена на актьора Чаатай Улусой, който миналия месец бе в България, в Разградско, за да се срещне с роднините си по бащина линия.

“Закрилникът” няма нищо общо с турските драми, които вървят у нас. Определян е като фентъзи, екшън и мистерия. Историята в него отвежда зрителите в съвременен Истанбул - град, в който миналото и настоящето се преплитат, а зад познатите улици и исторически забележителности се крие мистериозна история. Главният герой е Хакан Демир (Улусой) - млад мъж, който живее обикновен живот и се занимава с търговия. Той няма представа, че съдбата му е свързана с древна тайна организация, чиято основна мисия е да защитава Истанбул. Животът му се преобръща, когато разбира, че принадлежи към специален род и е последният наследник на древните Пазители. Неговата задача е да защити града от безсмъртни същества, които представляват сериозна заплаха за човечеството.

Продукцията не е предназначена само за турския пазар, а е представена като международно съдържание още от самото начало. След успеха ѝ “Нетфликс” продължава с оригиналните турски сериали, като в много от тях участват популярни и у нас техни актьори като Къванч Татлъту, Берен Саат, Елчин Сангу, Ибрахим Челиккол, Халит Ергенч, Серенай Саракай.