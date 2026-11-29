Турската актриса Дениз Чакър, позната у нас като злата Ферхунде от драмата “Листопад”, беше задържана след мащабно разследване на властите в Истанбул. То е за предполагаем трафик, разпространение, притежание и употреба на наркотици, както и за дейности, свързани с проституция.

Заради разследването са издадени заповеди за задържането на общо 35 души. Сред другите популярни имена са още певецът и актьор Йозджан Дениз от сериала “Истанбулска булка”. Той е дал показания, че от две години има сериозно сърдечно заболяване и пие лекарства с рецепта, поради което никога не е употребявал наркотици и не е посещавал места, където се използват. Актрисата Бурджу Йозберк пък беше задържана на летището при завръщането си от снимки в Кайсери. По думите ѝ тя живее под строг график между снимачната площадка и дома си.

В списъка на арестуваните попадат още телевизионен водещ, моден дизайнер, бизнесмен и др.

24-ма от заподозрените са задържани на 25 ноември. Полицейската акция е била водена от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул. Според официално изявление списъкът е изготвен на базата на комплексен анализ. Иззети са мобилни телефони и други електронни устройства от предишни етапи на разследването. Взети са предвид показанията на редовни свидетели, обясненията на вече разпитани заподозрени, както и разказите на тайни свидетели.

Десетима от задържаните, сред които е и Дениз Чакър, впоследствие са били разпитани от прокуратурата. Според турската информационна агенция DHA обвинението е поискало налагането на мерки за съдебен контрол спрямо деветима от тях. Засега властите не разкриват какви са конкретните основания актрисата да попадне сред разследваните. Не са оповестени и подробности за евентуалното ѝ участие в престъпленията, които се проверяват.

Чакър изпълнява една от главните роли в новия сериал “Сърцебиене”, който сега върви по “Би Ти Ви Стори”.

