Само ден след рождения ден на своя баща - проф. Стефан Габровски, празнува чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, дмн, началник на Клиниката по неврохиругия в Пирогов, главен координатор на експертния съвет по неврохирургия към МЗ, член на Изпълнителния комитет и ковчежник на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), “Лекар на годината 2025”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”.

За трудната си и емоционално натоварена работа парадоксално казва, че се чувства най-спокоен в операционната. Не само защото неврохирургията изисква пълна отдаденост, но и защото знае, че успехът му там не е брошка за професионалното му его, а спасените човешки животи.

Да е здрав и все така отговорен към професията и обществото!