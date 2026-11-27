Стигнал до своя футболен връх в „Театъра на мечтите", Димитър Бербатов превърна и театър „Иван Радоев" в Плевен в сцена за вдъхновение. Той плени сърцата и на плевенската публика с „Бербатов: Разкодиране". Четвърти поред спектакъл пред препълнена зала.

Димитър Бербатов по време на спектакъла си в театъра в Плевен.

Два часа с магията на Бербатов, отлетели като миг. Представлението свърши, но аплодисментите не спираха дълго. Излязъл отново на сцената, единственият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига по футбол, прави жестове към публиката, защото всъщност той иска да благодари на хората.

Димитър Бербатов си прави традиционното селфи от сцената - този път след спектакъла си в театъра в Плевен.

„Благодаря ви за уважението. Благодаря ви, че отделихте от времето си. Благодаря ви за аплодисментите. Вашето внимание значи много за мен. Надявам се някои от вас – най-вече по-младата аудитория, да занесе вкъщи частица от видяното и ако може, да го приложи в своята история. Но това всъщност важи за всички, защото никога не е късно да постигнеш цел или мечта. Защото всичко е възможно", каза Бербатов от сцената на театъра в Плевен. А публиката отново започна да аплодира.

Димитър Бербатов по време на спектакъла си в театъра в Плевен. Димитър Бербатов по време на спектакъла си в театъра в Плевен. Пълният театър в Плевен за спектакъла на Бербатов

Но това не беше краят на вдъхновяващата среща. Тя тепърва стана още по-лична, тъй като Димитър Бербатов по традиция отдели време за снимка и автограф на всеки един желаещ, присъствал на спектакъла му.

За уважението, правилните примери и силата да се изправиш, когато си паднал, говори Димитър Бербатов и пред стотици деца от спортното училище в Плевен. Покрай фурора на театралната сцена с „Бербатов: Разкодиране", той създаде и вдъхновяваща традиция – да отделя специално внимание на децата от съответния град, в който играе спектакъла си, част от националното му турне.

Така и в Плевен вдъхновяващото посещение на Димитър Бербатов започна в спортно училище „Георги Бенковски", където рекордьорът по голове за националния отбор по футбол беше приветстван от баскетболната легенда Цветан Антов, директор на спортното училище.

След това дойде време за четвъртото излизане на сцената за спектакъла „Бербатов: Разкодиране" пред препълнената зала в театър „Иван Радоев" в Плевен.

Ясна е програмата от националното турне на Бербатов за 2027 г. Той ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври.



ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ":

РУСЕ – 27 януари 2027 г.

Доходно здание



ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.

Театър „Иван Димов"



ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов"



КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.

Дом на културата „Арсенал"



ШУМЕН – 9 юни 2027 г.

Летен театър



ВАРНА – 4 юли 2027 г.

Летен театър



БУРГАС – 10 юли 2027 г.

Летен театър



ГАБРОВО – 6 август 2027 г.

Летен театър



ПЛОВДИВ – очаквайте скоро

Античен театър



СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.

Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg. В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.