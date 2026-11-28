Бургас посрещне една от най-ярките звезди в женския ММА - Дакота Дичева. Непобедимата световна шампионка на PFL пристига в България, но не като състезателка, а като почетен гост на MAX FIGHT 67. За нея обаче тук не е само визита, а завръщане в родината.

Заедно с Явор Гърдев Снимка: фейсбук

"Аз съм наполовина българка и всичко, което постигна, искам да го споделя с хората тук, в България", казва Дакота.

"Как отпразнувах голямата си световна титла ли? Ами бях в "Макдоналдс" със семейството си", с усмивка обясни ни красивото русо момиче, само на 28 години. В тази изключителна вечер, тя дори почти не хапва, а пилешките хапки отиват при малкия й брат. За Дакота Дичева остават картофките и кока-колата. "Брат ми забрави да си поръча, затова му дадох моята храна", уточнява шампионката.

Дакота винаги си е представяла, че когато стане световна шампионка, ще я връхлети някакво необикновено чувство. Най-сетне ще знае какво е да си постигнал онова, за което си работил цял живот. През ноември 2024 г. тя побеждава бразилката Тайла Сантос и печели световната титла на Професионалната бойна лига (PFL) в категория "муха". Майка й Лиса подава пояса. Тя също е "боен" шампион. Две световни шампионки в едно семейство, заедно пред камерите. А после?

С братята и родителите си Снимка: инстаграм

"След два дни еуфорията отмина и вече се запитвах - и сега какво", споделя Дакота пред американското издание MMA Fighting. Ето я и историята й, която е малко позната.

Момичето с количката в залата на мама

Дакота е на две-три години и бута куклите си в детска количка из залата в Манчестър, докато майка й - Лиса Хауърт води тренировка. Така я помни дъщеря й. Никога не я е гледала на живо като състезателка. Лиса още излиза на ринга след раждането на големия си син, но когато идва Дакота, вече се посвещава на треньорската работа. В поколението на майката жените в бойните спортове са толкова малко, че тя приема двубои в различни дисциплини и пътува надлъж и нашир, за да има с кого да се състезава. Става световна шампионка по фулконтакт карате, кикбокс и муай тай. Дъщеря й обаче също се пали от нейната игра.

Семейството още пази записи от първите междуклубни срещи на Дакота. На тях тя е четиригодишна. После за близо девет години губи интерес. Ходи на танци и пеене, пробва футбол, баскетбол, гимнастика. Родителите й са доволни, че се движи. Особено щастлив е баща й - Иво Дичев. Българинът от Самоков вече е прекарал достатъчно вечери край ринга в тревога за жена си. Дъщеря му днес се шегува, че човекът вероятно е смятал тази част от живота си за приключена. И тогава, на 13, тя се качва като боец в залата.

От майка си, казва Дакота, е взела бойния дух. За ината благодари на баща си. А от двамата е получила свободата да избере един доста неудобен живот.

Години по-късно вече печели мачове, но в Англия обикаля от зала в зала, за да събере подготовката, която й трябва. Лични отношения се разпадат. Приятелите й живеят по друг начин. Уикендът е единственото време да ги види и единственото време, в което тялото й може да си почине. Каквото и да избере в събота сутрин, има за какво да се чувства виновна. Така Дакота описва онези години пред "Sports Business Journal".

Във Флорида, където отива да тренира в American Top Team, открива едно малко облекчение. Там е съвсем в реда на нещата в почивния ден да изпиеш кафе и да не правиш нищо повече. Има плаж, басейн и слънце, а в залата най-после има достатъчно жени, с които да се мери. В Англия е имала само една партньорка за тренировки. Старите приятели са останали отвъд океана. Някои вече отглеждат деца. Виждат се рядко и Дакота говори за тях с разбиране - те също имат живот, с който тя трябва да се съобразява. А гадже? Дакота има забавна теория за мъжете.

През януари 2025 г., два месеца след като печели световната титла, тя отговаря и на въпроса има ли си гадже. Тогава, а и все още, е необвързана и има свое обяснение. Според нея доста момчета се плашат от силни жени. "Но това не е мой проблем", смее се тя.

За любовта говори най-откровено, когато я питат за края на кариерата й. През лятото на 2026 г., в разговор с "MMA Fighting", шегата отстъпва пред едно по-лично признание. Дакота иска свое семейство и деца. Засега, на 28 години, й е трудно дори да си представи как се създава семейство с нейния календар. Оттам идва и числото 32, което се завърта в заглавията като възрастта, на която щяла да се откаже. Самата тя го дава като ориентир. Виждала е състезатели, които продължават заради парите, и други, които просто не знаят как да си тръгнат. Иска един ден да може да затвори вратата на залата и вече да има къде да отиде.

Тъкмо тук майка й Лиса й дава най-ценния си съвет. Признава пред дъщеря си, че навремето е пропуснала да се погрижи за годините след последния си мач. Затова я учи да си знае цената, да договаря възнаграждението си и да мисли къде влага спечеленото. Дакота има и съвсем конкретна идея. Още през 2023 г., преди европейския финал в Дъблин, разказва пред "Combat Press", че с единия си брат мечтаят да инвестират в имоти. Колкото до предстоящата награда от 100 000 долара, подозира, че братята й вече са я похарчили мислено. "Все пак наближава Коледа и ще чакат подаръци", смее се тя.

Червило за Тайла, български реплики за Явор Гърдев

Дакота Дичева има и мечти, за които не й трябва бизнес план. Иска да дефилира на модно ревю, обича розово и хубави спортни дрехи и сама се смее на разликата между вида, с който влиза в залата и косата си на излизане. Преди двубоя за световната титла с Тайла Сантос, тя решава да я жегне точно по тази линия. Нарича я "Барби" и при срещата им преди мача вади червило. Дакота запомня жеста. След победата вади своето. "Исках да й покажа, че всъщност мога да бъда и женствена, и пак да побеждавам", казва шампионката.

Когато си представяла, че един ден ще я поканят в киното, Дакота била сигурна в едно - пред камерата ще трябва да се бие. После я потърсили от екипа на "Ян Бибиян" на Явор Гърдев. Предложили й ролята на Лиана. В романа на Елин Пелин тя е дъщеря на морски офицер и по-голяма сестра на Иа. Магьосникът Мирилайлай отвлича двете момичета, задържа Лиана в подземното си царство като своя жена и превръща Иа в черна врана. Именно Лиана разваля магията над сестра си, като я поръсва с жива вода.

За шампионката изпитанието на снимачната площадка се оказало съвсем друго - трябвало да изговори всяка реплика на български. Пред американския спортен журналист Ариел Хелуани Дакота разказва как учила текста на два езика — на английски, за да разбере какво точно казва героинята й, и на български, за да го изиграе. Снимала в България, докато се възстановявала от счупване на ръката. Така първата й роля в киното се оказала и първата, в която никой не очаква от нея да нанесе удар.

"И сега ми се играе пак, чакам предложения", смее се Дакота.

Свалиха й панталона на снимка. Дакота показа оригинала

През януари 2026 г. Дакота Дичева вижда във Facebook своя снимка с една съществена разлика - помни, че е била с панталон. На кадъра, който се разпространява, той е изчезнал. В друг профил открива и изображения, на които уж позира по бикини. Шампионката публикува в Instagram обработените кадри редом с оригиналите, разказва чешкото издание Kaocko. Така всеки може да види какво е избрала да покаже Дакота и какво някой е решил да "съблече" вместо нея.

Две години по-рано тя вече има повод да се замисли какво точно гледа публиката. Към юни 2024 г. е спечелила десет от 11-те си мача преди последния гонг. Най-гледаното видео в нейния Instagram? Дакота се качва на кантара по бельо за официалното претегляне. Пред Би Би Си признава колко й е криво, че тъкмо тези няколко секунди привличат най-много внимание. За това понякога говори с майка си Лиса. Има въпроси за славата, по които бившата шампионка се оказва по-подходящ събеседник от всеки мениджър.

Извън клетката Опасната Дакота, както я представят преди мач, не обича дори разправиите. Музиката й е нужна повече от тишината, която някои бойци търсят преди двубой. Понякога си пуска български песни. Камерите не я притесняват особено, но задължението постоянно да публикува нещо в социалните мрежи й носило тревога. Разликата си личи, когато сама избира какво да покаже. Сред най-личните неща в канала е един дълъг семеен клип, за който моли зрителите да останат до края. На него тя разказва за България и роднините в Дупница, които посещава през 2024 години. Това са четири дни, за които семейството чака близо десет години. "Беше Коледа, 2024 г.", споделя девойката в канала си. Минал е едва месец от световната титла. За първи път от близо десет години Дакота, родителите й и двамата й братя успяват да се съберат едновременно в България. Майка й Лиса си играе със снежни топки като дете. Братът Кейси демонстрира българския си речник, който според сестра му се състои изцяло от ругатни. В кадър влиза и братовчед с огромни юмруци на Хълк. В бележката към видеото Дакота обявява тези дни за най-хубавите им от много време насам.

През ноември 2026 г. тя отново е тук с родителите си. На 28 години има 16 победи от 16 професионални срещи. Последната е срещу Дениз Кийлхолц на 31 юли в Ню Йорк. Към края на първия рунд Дакота вече знае, че и двете й ръце са счупени. Чакат я още два рунда. Боли я, разказва тя пред bTV, но в клетката има и други умения, на които може да разчита. Печели мача. По-късно оперират двете й ръце едновременно. Когато в студиото я питат как е успяла да ги счупи и двете, тя отвръща: "Ами, явно удрям прекалено силно!".

Само след дни обаче я чакат за бойната гала в Бургас, този път като зрител.

"Ако сама подреждах програмата си, в нея ще има ски в Боровец и мотокрос с приятели край Сапарева баня", казва тя. Има и човек, който й липсва при всяко завръщане. Когато пред БНТ става дума за баща й и за гордостта му, че е българин, Дакота си спомня и за баба си. Радва се, че близките й виждат какво е постигнала. "Много бих искала и баба ми да ме види като шампионка. Това й беше мечтата", казва Дичева и уточнява: "Като се каже България, си мисля за "дом", за баба и дядо, за приятелите тук. Това са детските ми спомени, те са най-силните и най-истинските за мен", категорична е шампионката Дакота Дичева.