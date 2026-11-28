Джанага (JANAGA) е арменски певец, автор на песни и музикален продуцент. Истинското му име Геворг Шамирович Агаджанян.

Стилът му съчетава хип-хоп, рап, поп и етнически влияния, известен е с дълбокия си и разпознаваем глас.

Започва кариерата си в дуото Tenca (2017–2019), след което става солов изпълнител. Сред най-популярните му парчета са "Малката", "Сълзи по бузите", "Ай Бала", "Интервю" и "Всъщност".

Роден е в Ереван. Преди да се насочи напълно към музиката, учи медицина и смята да стане военен лекар.

Активно участва в концерти, включително първо турне в България с концерти в София и Пловдив в края на годината, както и в други градове от Балканския полуостров.

- Геворк, първо, откъде идва псевдонимът ви? Всъщност, не. Първо, разбира се, добре дошли в България. За първи път ли сте тук?

- Да. За първи път ми е. Не беше лесно, дълго време не ми даваха виза. Но се надявам да не е за последен. Все пак ми предстоят концерти.

- Но поколението, което в България знае руски, не разбира съвсем този тип музика. Имам предвид рап, хип-хоп...

- Аз всъщност не съм рапър, моята музика не е точно хип-хоп. Просто превръщам в музика и текст това, което ме вълнува. Всъщност имам и песни на арменски.

- Е, това става все по-сложно. Дори аз почти не говоря арменски, защото комунистите преди години затвориха арменското училище в родния ми град.

- Възможно е, но днес докато ре разхождах из София видах арменска църква, с надписи на арменски език. А и музиката е универсален език.

- Да се върнем към псевдонима ви. Имам смътни спомени, че "джан" на арменски значи нещо като "миличък". Оттам ли е?

- (Смее се). Не. Просто фамилията ми е Агаджанян. Размених мястото на две срички в нея и се получи Джанага.

- Наистина ли първоначално сте учили и сте искали да станете военен лекар? Защо сте избрали тази професия и после защо се отказахте?

- Просто харесвах в училище биологията и химията. Така че решението да стана лекар дойде някак естествено. Всъщност, като дете исках да съм археолог. Но татко положи доста усилия, за да промени насочеността ми. А военен защото баща ми беше военен, чичо ми беше военен. Винаги съм живял в армейска обстановка. Някак логично се получаваше да искам да съм именно военен лекар.

- Кога се преместихте от Ереван в Москва?

- Всъщност аз не съм се местил, живеех и на двете места.

- Как ви се отрази войната? Все пак горе-долу през целия ви живот Армения е в състояние на война.

- Като се има предвид, че съм от семейство на военни, едва ли с нещо мога да ви учудя. Отрази ми се, както на всички други.

- Не крия, че съвсем наскоро се запознах с творчеството ви. Като че ли пишете повече за личните емоции на човека, за това какво преживява. А изпълнителите от вашия тип са настроени по-политически, стремят се да описват злободневни теми.

- А защо трябва да съм длъжен да пея за злободневни теми?

- Не казвам, че сте длъжен. Просто ми направи впечатление.

- Не знам. Нямам отговор на този въпрос. Просто сядам на компютъра и каквото ми идва в главата, се превръща в песен. По-често се получават лирически мотиви.

- Понеже съм журналист, ми направи впечатление песента ви "Интервю". Там се казва: Защо толкова много редове, а спокойствие липсва. Е, защо?

- Всъщност лирическият герой е събирателен образ. Гледах някакъв репортаж, вземаха интервю от някакъв възрастен мъж. Не помня къде го видях. Но смисълът беше, че неговите синове бяха загинали на война. Не помня в коя, може би в Афганистан. Та той казва: Ако ви разкажа всичко, както е наистина, щяхте да рухнете. И този образ някак се настани в съзнанието ми и се превърна в песен. Даже в клипа аз бях в образа на старец.

- Можете ли да напишете песен по поръчка?

- Не. Всъщност...

- Аз не питам за пари. А просто ако някой ви помоли. Ето, например, аз помолих приятел и той написа песен за починалата ми жена.

- Моят баща почина преди една година. И аз написах песен за него. Не знам дали това се смята за поръчка. Просто отвътре ми дойде, прииска ми се да напиша такава песен. Всъщност преди да стана артист, макар че тази дума не я харесвам. Добре де, музикант, певец. Та тогава пишех песни по поръчка. Но когато започнах да печеля от собствените си проекти, спрях с това.

- Как стоят нещата с изкуствения интелект? Няма ли да изчезне творчеството? Персонално човешкото?

- Ако имаме предвид, че творчеството не е само композирана музика и написан текст, а и изпълнение, особено при концертите на живо, както и общуването с публиката, то, разбира се, че няма да изчезне. Все пак изкуственият интелект не е нищо друго освен електронен формат.

- А създаването на самите песни? Твърди се, че сега масово се правят по този начин.

- Да, но все пак я изпълнява жив човек. Техниката напредва, но когато изпълнителят се срещне на живо със своите фенове, биха възникнали определени въпроси.

- Така или иначе, в един момент вие сте станали знаменитост. Как се справяте със славата?

- Честно казано, изобщо не мисля за това. Ето, срещам се с вас и вие ми казвате, че преди няколко дни не сте подозирали, че съществува такъв човек. Да, разбирам, че сте от друга страна, но все пак има и музиканти, които са познати на много по-широка аудитория. А и аз не смятам, че съм толкова знаменит. Ако стана и пак се видим с вас, ще ви разкажа непременно как се справям със славата.

- Както споменах, вашите песни са за емоциите, за чувствата. Но защо така упорито криете личния си живот? Имате ли приятелка, мислите ли да се жените?

- Не е някакъв инат. Просто не виждам смисъл да изваждам пред публиката личния си живот. Но щом толкова настоявате, ще ви кажа: скоро ще се женя.

- О, това си е новина. И един последен въпрос. Когато бях, да кажем, на 12 години, мечтата ми беше да гледам на живо един футболен мач в чужбина. Към днес съм гледал на живо 7 финала на световни първенства. Каква е вашата мечта?

- Мечта? Допреди година нямах. Имах някакви цели, които се стремях да постигна. Но сега... Имам една, която никога няма да се сбъдне. Искам пак да видя баща си. Вие ми казахте за починалата си съпруга. Сънувате ли я?

- Няколко пъти, но сравнително рядко.

- А аз сънувам татко често. Но - не знам защо, не си говорим...