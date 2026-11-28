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Лично послание, „написано" от Меган, херцогинята на Съсекс, посреща всеки, който отвори луксозния коледен календар на нейната марка As Ever. В бележката тя приканва получателите да се насладят на продукта, чиято цена е 148 долара. Това съобщават Прес асосиейшън медиа и ДПА.

Празничният календар се предлага в елегантна брандирана кутия с магнитно затваряне и обещава „вълшебно празнично преживяване". В него са скрити 24 ръчно изработени шоколадови лакомства, разположени зад номерирани вратички.

Лимитираният продукт е създаден в партньорство с базирания в Лос Анджелис производител на шоколад Compartes. Календарът обаче не се предлага с доставка до Великобритания.

Екземпляр от него е пристигнал в офиса на Прес асосиейшън във Вашингтон, окръг Колумбия. Пратката е била внимателно опакована в хартия и защитена с голямо количество нагънат черен хартиен пълнеж. Дори предупреждението „Отваряйте внимателно" е изписано със стилизиран ръкописен шрифт.

Самият календар е украсен с коледна илюстрация на имението на херцогинята в Монтесито. Според информацията Меган и семейството ѝ са напуснали имота през август, когато неочаквано са решили да се върнат във Великобритания след шест години в САЩ.

От надписа върху кутията става ясно, че шоколадовите изделия, предназначени „да подсладят всеки ден", са „внимателно вдъхновени" от калифорнийската градина на Меган.

Описанието представя продукта като асортимент от изискани лакомства, съчетаващи вкусове от колекцията As Ever и шоколадови изделия от ателието на Compartes.

Според информацията на официалния сайт вкусовете в календара, предлаган с предварителна поръчка, са вдъхновени от разнообразието на Калифорния. Сред тях са характерните за марката плодови конфитюри от ягоди, малини и къпини, портокалов мармалад, шоколад, украсен с цветни поръски на Меган, както и трюфел с наситен ганаш от черен шоколад на Compartes.

Сред съставките са сушени цветове на роза, листенца от синя метличина и хибискус.

Липсата на указател за отделните вкусове обаче превръща дегустацията в поредица от изненади. Според авторите на материала това може да разочарова почитателите на традиционните шоколадови асортименти Cadbury Roses и Quality Street.

За целите на публикацията журналисти от Прес асосиейшън са опитали съдържанието на повече от една вратичка.

При цена от 148 долара всеки от 24-те шоколадови бонбона излиза средно около 6,17 долара. Ако се приеме, че всяко от лакомствата се изяжда на две хапки, цената на една хапка достига 3,08 долара.

По-рано Меган загатна за предстоящото представяне на календара със снимка в профила на As Ever в Instagram. На нея херцогинята се усмихва, докато отваря една от номерираните вратички, пише БТА.

Преди това тя публикува и видеокадри, на които управлява количка за голф заедно с главния изпълнителен директор на Compartes Джонатан Греъм. Към публикацията е добавен надписът: „Планиране на Коледа през юни".

Междувременно херцогинята пусна на пазара и серия подаръчни кошници на цени до 250 долара. Те съдържат различни основни продукти на As Ever, сред които конфитюри, мед, цветни поръски и билкови чайове, припомнят Прес асосиейшън медиа и ДПА.