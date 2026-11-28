БДЖ ще пусне празнични влакови композиции за пътуващите в Родопите в навечерието на Рождество Христово. И в тях ще бъде самият Дядо Коледа.

Пътуването му ще започне на 19 декември в Източните Родопи в композицията по редовен маршрут от Димитровград до Подкова и от Подкова до Димитровград, а на 20 декември ще завърши своето пътешествие по маршрута на Родопската теснолинейка от Септември до Добринище и от Добринище до Септември, съобщи БТА.

Пътуването на Дядо Коледа ще започне от гара Димитровград в 11 часа, а в обратна посока влакът ще тръгне от гара Подкова в 14,25 часа. Всеки от пътниците ще получи и подаръци. Празничната композиция ще бъде посрещната в гара Подкова от специално подготвена коледна развлекателна програма.

С Дядо Коледа ще могат да се срещнат и всички пътуващи с Родопската теснолинейка на 20 декември от Септември до Добринище, която потегля от гара Септември в 8,55 ч, и с бързия влак от Добринище до Септември, който заминава от гара Септември в 14,25 ч.

За всички тях също ще има подготвени изненади и подаръци, както вече традиционно се случва всяка година непосредствено преди посрещането на Коледа.

По случай Коледните празници от БДЖ ще пуснат в движение и ретро влакове с парни локомотиви по маршрутите София - Перник - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.