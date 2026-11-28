Певицата е бивша и на българския тенисист Григор Димитров

Никол Шерцингер и Том Еванс се разделиха след седем години връзка. Новината съобщи бившият професионален ръгбист с публикация в историите си в Instagram в петък, 27 ноември, съобщава "Дейли мейл".

„С натежало сърце споделям, че с Никол вече не сме заедно. След седем години любов, отдаденост и вяра в общото ни бъдеще това е изключително труден момент", написа 41-годишният Еванс.

Той допълни, че раздялата не е била изходът, на който се е надявал, но уважава решението на Шерцингер и искрено ѝ желае щастие в следващия етап от живота ѝ. Певицата, която е на 48 години, все още не е коментирала публично края на връзката им.

Двамата се запознават през 2019 г. по време на участието на Еванс в „The X Factor: Celebrity". Тогава Шерцингер е част от журито заедно със Саймън Коуел и Луис Уолш. Еванс се състезава в музикалната група Try Star, която завършва на пето място.

В началото двамата пазят отношенията си в тайна, но в края на 2019 г. вече се появяват заедно в публичното пространство. През януари 2020 г. правят и първата си обща поява на червения килим – на парти след церемонията за наградите „Златен глобус".

През юни 2023 г. Никол Шерцингер обяви годежа им. Том Еванс ѝ предложи брак по време на романтичен момент на плаж в Хавай. Певицата сподели снимки от предложението в Instagram с краткото послание „Казах да". Еванс публикува същите кадри с думите „Моето завинаги".

Двамата дори бяха обсъждали подробности около сватбата. През 2023 г. Шерцингер разкри, че обмислят церемонията да бъде в родния ѝ Хавай, а след това да организират празненство в Европа. Тя сподели пред радиоводещия Крис Еванс, че двамата много обичат Португалия и вероятно биха избрали страната за сватбеното тържество, но все още не са взели окончателно решение.

Певицата неведнъж е говорила и за желанието си да има деца от Еванс. В интервю за „The Sunday Times" през 2024 г. тя заяви, че няма търпение да стане майка.

„Никога не съм крила това. Нямам търпение. Сякаш времето изтича. Искам да имам бебе, но работата ме зове. Ще трябва да намеря време, защото наистина нямам търпение да имам деца", каза тогава Шерцингер.

Тя разказа и за подкрепата на майка си, която разбирала колко много се е посветила на кариерата си. По думите ѝ майка ѝ е вярваща жена и смята, че всичко ще се случи в Божието време.

Преди връзката си с Еванс Никол Шерцингер имаше дългогодишни отношения с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Двамата бяха заедно с прекъсвания между 2007 и 2015 г. Между 2016 и 2019 г. певицата имаше връзка с българския тенисист Григор Димитров.

Том Еванс пък преди това е бил във връзка с британския модел Кели Брук между 2010 и 2013 г. Последната им обща публична поява с Шерцингер е в Ню Йорк през юни 2025 г.