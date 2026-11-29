Вълна от стачки разтърсва водещи оперни театри в Италия. Трудови спорове доведоха до отмяната на концерт във венецианския театър „Ла Фениче", а протестни действия заплашват традиционното откриване на сезона в миланския „Ла Скала" на 7 декември. Това съобщава АПА.

Планираният за събота вечер откриващ концерт на симфоничния сезон в „Ла Фениче" беше отменен заради стачка, обявена от синдикалните сдружения на служителите. От театъра съобщиха, че провеждането му е невъзможно, повторното изпълнение в неделя обаче трябва да се състои по план, предава БТА.

Междувременно синдикалната организация CUB обяви 24-часови стачки в „Ла Скала" на 4 и 7 декември, както и демонстрации и протестни събирания. Те могат да засегнат както предварителното представление на операта „Отело" от Верди за зрители под 30-годишна възраст, така и официалното откриване на сезона на 7 декември. Премиерата трябва да бъде излъчена пряко по италианската телевизия RAI.

Синдикатът настоява за увеличение на заплатите с 500 евро за всички служители, намаляване на работното време и назначаване на допълнителен персонал. От организацията обясняват, че заради високите разходи за живот в Милано служителите трудно се издържат с настоящите си доходи.

„Без колективен трудов договор няма да има нито предварително представление, нито премиера", предупредиха от CUB.

Останалите синдикални организации – CGIL, CISL, UIL и Fials, които също представляват голяма част от служителите, няма да се включат в обявените стачни действия. Те планират в понеделник да преговарят с директора на „Ла Скала" Фортунато Ортомбина за нов колективен трудов договор. Сред исканията им е увеличение на годишните брутни заплати с 15%.

Евентуалната отмяна на премиерата в „Ла Скала" би довела и до значителни финансови загуби за театъра. Откриването на сезона е едно от най-значимите обществени и културни събития в Италия. Цените на билетите за местата в партера достигат до 3500 евро, а приходите от събитието надхвърлят 2,5 милиона евро, уточнява АПА.