Ако вие или вашият бъдещ съпруг/съпруга сте от мексикански произход, може да помислите за включване на местните сватбени традиции във вашата сватба.

Точно това вероятно ще трябва да направи най-добрият български тенисист в историята, който наскоро приключи сезона и реши да отдели време за посещение в Мексико при семейството на настоящата си приятелка Ейса Гонсалес.

Двамата бяха засечени от репортери на летището в Мексико Сити и нямаше как да не говорят.

"Бях при близките на моята приятелка. Страхотни хора, но аз притежавам най-скъпото", сподели Димитров с намек за отношенията си с мексиканската актриса. На въпрос дали не предстои сватба, Ейса посъветва гаджето си да не се поддава на напрежението, а бившият №3 в света отговори: "Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи."

"Намерих време да се видя с моето семейство, а това не ми се случва много често. Прекарахме чудесно", коментира Ейса. Според програмата Димитров трябваше да се срещне с местен шаман за пречистване.

Докато чакаха да се качат в самолета, двамата се прегърнаха и кадрите веднага бяха разпространени в социалните мрежи.

Понеже е голямо семейно събитие, мексиканската сватба може да включва традиционни церемонии, кухня и танци в тържеството си. Мексиканските сватби са много празнични. Много пъти има мариачи, които свирят по време на литургията, а църквата е красиво украсена с цветя и цветни декорации. В същото време сватбата е много религиозна и има фокус върху Бог и Дева Мария, които да водят двойката през това пътуване.

Тъй като по-голямата част от мексиканските граждани са католици, много от техните сватби са вкоренени във вярата и се провеждат в църква. Ако планирате католическа сватба, е полезно да разберете символите и обичаите, в които ще участвате. Непрактикуващите двойки обаче понякога интегрират елементи от тези церемонии, които се усещат специфични за тяхното наследство, като церемонията лазо, извън църковна обстановка.

Ако искате да планирате сватба, която отразява вашата култура, вижте по-долу разбивка на често срещаните мексикански сватбени традиции.

Los Padrinos y Madrinas (Кръстници и кръстнички)

Двойката избира los padrinos y madrinas (кръстници, отговарящи на българските кумове), които играят важна роля в сватбата. Те са като истински кръстници и често спонсорират части от сватбата, като закупуване на Библията или други елементи от церемонията, четат по време на литургия и домакинстват на младоженците. Няма определени роли и отговорности за тях, нито минимален брой или ограничение за това колко може да бъдат включени, един вид могат да заменят шаферите и шаферките. Чест и привилегия е да бъдете помолени. Los padrinos y madrinas често са примери за вяра, любов и преданост, на които двойката би искала да подражава в брака си.

Mariachis (Мариачи)

Понякога двойката наема мариачи, за да пеят химните и религиозните песни, изпълнявани по време на литургия. Тези музиканти на живо могат да свирят и в различни части на деня, както и по време на приема.

Църковна церемония

Бракът е едно от седемте тайнства в католическата вяра заедно с кръщениете, първото причастие и помирението. Църквата се счита за Божи дом и място за поклонение, така че католиците смятат за много важно да се извърши това свято тайнство в църквата. "Обредът на брака не е само между двама души, но и Божие присъствие", казват свещениците. "Това е тяхната молитва, затова е вътре в църквата", добавят те.

Често ще видите и двамата родители да водят съответните си деца по пътеката. Мексиканската култура почита и двамата родители еднакво, а воденето на детето им по пътеката символизира съгласието и на двамата родители за брака.

Литургия

Мексиканските сватби се провеждат по време на литургия, която е подобна на тази, която върви всяка неделя, но с добавяне на брачни ритуали. Тези ритуали включват размяна на съгласие (или обети) и брачната благословия.

Възглавници за коленичене

В различни моменти по време на литургията двойката (заедно с гостите на пейките) ще коленичи, за да се помоли. Los padrinos y madrinas често подаряват тези възглавници за коленичене на двойката. Те обикновено са бели и бродирани с дантела. Двойката ще запази възглавниците като спомен от специалния си ден.

Размяна на обети

"Размяната на обети е от съществено значение за брачния обред, където всеки декларира съгласието си, и е последвано от четене от Библията", твърди църквата. След традиционната литургия пасторът извършва размяната на съгласие, известна още като обети. Като обещават пред Бог и останалата част от църквата да се обичат вярно до края на живота си, двойката сключва неразрушим завет.

Размяна на пръстени

Младоженците ще разменят брачни пръстени като символ на любовта и обвързаността си един към друг.

Las Arras Matrimoniales (Брачни монети)

Арасите са 13 златни монети в богато украсена златна кутия и често са подарък от los padrinos y madrinas на новобрачната двойка. По време на церемонията пасторът ги благославя, а младоженецът подарява тези 13 монети на булката си. Тази мексиканска традиция символизира ангажимента на младоженеца да подкрепя булката и служи като символ на Исус и неговите 12 апостоли, за да покаже, че връзката им с Бог е от решаващо значение за успеха на брака им. "Монетите напомнят на двойката, че съкровището им вече е едно и те ще споделят всичко, което имат заедно. В същото време им напомнят да помагат на онези, които имат по-малко от тях", обясняват експерти по ритуалите.

Литургия на евхаристията (Причастие)

Причастието се извършва след обетите, защото приемането на евхаристията като тяхно "първо хранене" заедно означава, че младоженците уповават на Бог да ги подкрепя и подкрепя по време на брака им. Но не е нужно да приемате светото причастие, ако не сте католик, така че гостите могат да останат на местата си, ако желаят. Но ако искате да получите благословия, трябва да сложите ръце върху гърдите си във формата на X и свещеникът ще ви благослови, когато се качите на олтара.

El Lazo (Сватбено въже)

Това е церемония за единение, извършвана след размяната на обети, като се използва въже, за да се съедини двойката. Ласото може да бъде всичко, но обикновено е голяма броеница или копринен шнур. El Lazo се поставя върху двойката от кръстниците във формата на осмица и означава новия им статут като едно цяло. Ласото е символ на взаимната им подкрепа един за друг при изпълнението на задълженията и отговорностите им като двойка.

Брачен благослов

В края на церемонията свещеникът ще извърши брачния благослов, който е молитва за двойката, обединяваща ги в "една плът". Отецът моли Бог да бди над тях и се моли да бъдат верни един на друг и да живеят дълъг и щастлив живот заедно.

Подаване на букета

Обичайно е мексиканските двойки да поднесат булчинския букет на Дева Мария след церемонията и да поискат нейната благословия. "Молим се с Мария, за да поискаме нейната ходатайствена молитва желанията им като двойка да бъдат чути", казва местен свещеник. Втори букет се приготвя предварително, за да го носи булката на снимки и на приема.

La Callejoneada (Сватбен парад)

Това е шествие, което се провежда след сватбената церемония. Воден в съпровод на жизнерадостната музика на мариачи, той е много подобен на Second Line, който може да се проведе на сватба примерно в Ню Орлианс. Това е празник с ходене и танци, който отвежда гостите от церемонията до приема и ги подготвя да се забавляват цяла нощ.

Сватбено тържество

Мексиканските сватбени тържества са известни с това, че са невероятни. От безкрайните танци до оживената музика на мариачи и страхотната храна и десерти, това е празник, който продължава до късно през нощта, а понякога дори и на следващия ден. Тогава всички гости посрещат заедно изгрева.

Традиционните мексикански сватбени менюта включват неща като такос, тамалес, свински карнитас, чили реленос (пълнени чушки поблано), енчиладас моле и други. Разнообразието е ключово тук: множество видове месо и сосове могат да бъдат опции.

Повечето мексикански сватби имат отворен бар, сервиращ всичко - от традиционни мексикански бири и текила до маргарити. Двойките могат също да изберат да сервират агуас фрескас за децата и непиещите, което е сладка, ароматизирана водна напитка. Традиционните вкусове включват орчата (ориз и канела), тамаринд, лимон (лайм) и сандия (диня).

Десерти също често се сервират освен традиционната сватбена торта. Лакомствата могат да включват традиционни мексикански десерти като торта tres leches, флан, polvorones (мексикански сватбени бисквитки).

Специални танци

La Vibora de La Mar (Танцът на морската змия) е песен и танц, при който булката и младоженецът стоят на столове един срещу друг и образуват арка, през която гостите преминават, държейки се за ръце и танцувайки. Целта е да не се наруши змийската формация и това става по-трудно с ускоряването на музиката.

Друга традиция е танцът с парите, при който гостите "плащат" за танц с двойката, като закачат банкноти на облеклото си. Това е начин да се осигури време насаме с младоженците – което е рядкост при големи мексикански сватби, и да се отправят най-добри пожелания към щастливата двойка.

La Tornaboda (Афтърпарти)

Това е по-малко събиране, което се провежда след по-големия прием или понякога на следващия ден, ексклузивно за семейството и близките приятели. Ако се съберат на следващия ден, те ще използват това време заедно и за отваряне на подаръци.

Въпреки че всеки има възможност да празнува на голямото парти, семейството е в сърцето на мексиканската култура. Това афтърпарти е време, в което най-близките до двойката могат да се насладят и да отпразнуват младоженците по по-интимен и личен начин.