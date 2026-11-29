Лагерният огън, около който хората се събират в студена зимна вечер, за да си разказват истории и да се усмихват, но и да споделят тишината - тази идея вдъхновява дуета "Молец" за новия им концерт в зала 1 на НДК. Затова на него вече добре познатите им песни ще звучат в съвсем различен акустичен вариант.

"Посред февруарските зимни вечери ще запалим огън, който ще ни събере заедно, и ще се потопим в уюта на топлината на акустиката", казват двамата музиканти Крис Макаров и Юли Славчев. Концертът им "Жар" ще е на 21 февруари в зала 1 на НДК.