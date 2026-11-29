На музикална сцена се качва още през 80-те години, между песните разказва истории

Ръсел Кроу - големият актьор, носител на “Оскар”, пристига за първи път у нас. Води го обаче не някоя голяма холивудска продукция, а другата му страст отвъд киното - музиката.

Той ще излезе на сцената в София с групата си Russell Crowe's Indoor Garden Party, за да пее и свири рок, блус и соул. Често песните в концертите му се преплитат с лични истории и много хумор, затова и са така запомнящи се.

Звездата от “Гладиатор” и “Красив ум” прави дебюта си на музикалната сцена в Нова Зеландия под артистичния псевдоним Russ Le Roq още през 80-те години. По-късно, през 90-те, Кроу става част от австралийската рокгрупа 30 Odd Foot of Grunts, с която записва няколко албума и изнася концерти в различни държави. След това продължава музикалната си кариера заедно с канадския музикант Алан Дойл, с когото създава проекта The Ordinary Fear of God.

През годините музиката остава неизменна част от живота му независимо от огромния успех в Холивуд. Последната му група е именно Indoor Garden Party, в която събира музиканти, приятели и творчески съмишленици.

Ръсел Кроу е роден на 7 април 1964 г. в Нова Зеландия, но израства в Австралия. Още като дете е силно свързан с киното - родителите му били кетъринг служители на филмови продукции и той имал възможност да се докосне до снимачната среда. 6-годишен е, когато застава пред камерата за първи път. Голямото признание на таланта му идва през 2000 г., когато изпълнява главната роля - на генерал Максимус Меридий, в епоса “Гладиатор”. За нея получава и “Оскар” за най-добра главна мъжка роля през следващата година. Сред другите му значими успехи са ролите във филмите “Поверително от Ел Ей”, “Вътрешен човек”, “Господар и командир”, “Нокдаун”.

Концертът на Ръсел Кроу в София ще е на 30 май в зала 1 на НДК от 20 ч.