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Наум Шопов и любимата му Теа Минкова са в очакване на второто си дете.

Те сами съобщиха хубавата новина, като показаха семейна фотография, на която са се прегърнали с дъщеря им Амая. Момиченцето държи снимката от ехографа пред бременното коремче на майка си.

"Нашата любима приказка предстои да има още един главен герой", написаха Наум и Теа към кадъра в социалните мрежи.

Двамата влязоха заедно в тв предаването "Traitors: Игра на предатели".

Малко преди старта му, Наум обяви, че повече няма да е водещ на друго риалити - любовното "Ергенът". Той беше част от него от самия му старт.