Великолепно шоу, София! Много благодарим!, написаха пионерите на грайнкора Napalm Death, след като буквално разбиха публиката в столичното студио "Орфей". Мястото за култура, което носи името на митичния гръцки музикант и певец едва ли е ставало свидетел на по-тежка музика в съществуването си. За радост на феновете. Какво по-добро преживяване за снежната събота вечер от жегата на сцената и пред нея?

Още в 19,30 ч. започна сетът на Goatburner пред доволно много публика. Веднага след тях сънародниците им от САЩ BRAT вдигнаха градуса на настроението, а и други страсти - освен удивително дет метъл гласище русото миньонче Лиз Селфиш показа много сексапил и чувство за хумор. Ветераните на Master, водени от 63-годишния Пол Спекмън изпълниха много професионално парчетата от дискографията си, без претенции заради култовия си статут. Както лидерът на бандата отбеляза, много от присъстващите в залата не са били родени, когато са издали първия си албум през 1985 г. А младежите вече бяха заформили меле пред сцената, в очакване на Napalm Death.

Шоуто на ъндърграунд легендите от Бирмингам трудно може да се опише. Фронтменът Барни Грийнуей изпя... по-точно изкрещя над 20 парчета за час и половина. Публиката не спря да буйства под тежките рифове и ревовете, хора се качваха на сцената и се хвърляха в морето от ръце пред сце

ната. Наложи се Барни да спре шоуто за кратко, защото забеляза кръв по главата на един от феновете. Помоли хората да се пазят и да се приберат вкъщи в добро физическо и психическо състояние, което беше трудна задача.

Няколко пъти държа кратки речи по темите на парчетата. Не пропусна да посочи, че всички религии са вредни за хората, въпреки че е израснал в католическо семейство. Посочи, че когато е написал песен за нарцисизма, зад Океана се е появил "оня оранжевия". И не спря да снове по сцената с невртични движения, въпреки 57-те си години. А в публиката пред него преобладаваха около 20-годишни момичета и момчета.

Master Снимка: Юлиян Савчев

BRAT Снимка: Юлиян Савчев