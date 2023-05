Банката, която подкрепя всеки да расте

Това е израз на разбирането за отговорността, когато си на водеща позиция, посочват от УниКредит Булбанк

Представата за “банка” безспорно се промени много в последните години. В най-голяма степен тази промяна е обобщена с думите: банката вече е в телефона. Но това не е единствената трансформация. Бизнесът и банките се превърнаха в сила за добро.

Разбирайки отговорността на водещата си позиция на пазара, през минала година УниКредит Булбанк не само реализира множество инициативи в подкрепа на просперитета на всички заинтересовани страни и местни общности, но и го направи в най-впечатляващите досега мащаби.

През 2022 г. банката беше основен партньор и застана зад реализацията на

множество значими проекти в областта на образованието, иновациите, културата и изкуството,

бизнеса и социалното предприемачество. Банката и служителите ѝ за поредна година не пропуснаха и най-уязвимите групи на обществото, които подкрепиха с дарения в значителен размер.

Фондация “УниКредит” подпомага инициатива в подкрепа на децата, като над 50 различни и с дългосрочен положителен ефект проекта кандидатстваха за финансиране. Програмата е с фокус към младежкото образование. След оценка на компетентно жури фондацията подкрепи с 40 000 евро четири проекта. Това са “Изкуството – път за промяна на момичетата в конфликт със закона” на сдружение “Плевенски обществен фонд – “Читалища”, “Екогерои” на клуб на НСО в Търговище, “Готови за света” на Международна награда на херцога на Единбург – България, и “Eкосръчковци - бъдещето е в нашите ръце” на сдружение “Ротари Клуб Варна”.

Тази програма, както и други значими дарения на банката в полза на децата, като например съвместната инициатива с посолството на Суверенния Малтийски орден,

донесоха и едно от най-ценните отличия – за втора поредна година УниКредит Булбанк бе отличена

със сертификата “Компания приятел на детето” от Национална мрежа на децата.

Подкрепа от финансовата институция са получили и редица инициативи като такива за изграждане на екологично мислене сред децата, реинтеграция в училищната общност на младежи в риск, запознаване с компостирането като по-зелен начин на управление на отпадъци, развитие на нови умения чрез творчество у момичета от възпитателна институция – теми, които бяха отличени в тазгодишното издание на програмата Call for Europe.

УниКредит Булбанк има и цялостна ESG стратегия, в рамките на която инициира

множество дейности и проекти в полза на обществото и околната среда

Целта е и да поощри социалната отговорност като начин на мислене и действие у своите служители чрез своите програми за доброволчество и дарителство.

Една от най-запомнящите се инициативи със своя мащаб и с това, че се проведе едновременно в цялата страна, беше “Зелен ден 2022”. Над 800 служители на “УниКредит” в България и техните семейства се включиха като доброволци в рамките на националната доброволческа програма на банката. Заедно те

почистиха, озелениха и облагородиха 12 защитени местности

в София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Варна, Благоевград.

Зеленият ден се реализира с подкрепата на фондация “Биоразнообразие”. Инициативата има своето продължения и тази година и се очаква с нетърпение от всички служители на банката на 13 май.

Дом на културата и изкуството

В юбилейната си десета година от откриването пространството за съвременно изкуство УниКредит Студио, намиращо се в емблематичната централа на УниКредит Булбанк на площад “Света Неделя” в София, продължава да изпълнява мисията си – да дава безвъзмездно възможност за изява на млади творци и смелите им идеи.

След десетки представени изложби галерията е любимо място за срещи, пространство за дискусии, домакин на благотворителни базари, летни партита и изненадващи инсталации.

Статистиката сочи, че всеки месец в студиото се е откривала нова изложба. Сред най-запомнящите се през 2022-а бе инсталацията на Боряна Венциславова If You Want It, което е част от организираната в Националната художествена галерия изложба WE/RE NATURE. Тя насочва вниманието към негативното въздействие на човека върху природата и призовава да предприемем мерки за съхраняване на околната среда. Ако пожелаем.

Друга впечатляваща изложба бе “Опознай България" на талантливия фотограф Владислав Терзийски, който дава нов поглед върху природата и архитектурата и разказва скрити истории от България. Изложбата “Старият Созопол – 40 години назад” представи морския град в интересни снимки съвместно с книгата “Голи и солени – морето преди бетона”.

Проектът “Стаята в теб” на младия артист София Симеонова впечатли с представянето на вътрешния свят на подрастващите чрез снимки на стаите им от пандемичния и постковидния период.

През 2022 година продължи и успешното партньорство на УниКредит Булбанк като официална банка на международния кино-литературен фестивал “Синелибри”. Вече повече от 10 години УниКредит Булбанк подкрепя и церемонията “Полет на изкуството” на фондация “Стоян Камбарев”, чиято цел е да предостави възможност за изява на млади артисти.





Иновациите в полза на обществото

Запазвайки фокуса си върху подкрепата за развитието на иновациите в различни сфери, банката остана предпочитан партньор при организацията на значими форуми и събития. УниКредит Булбанк продължи активно да работи за социалното предприемачество. През 2022 г. банката отново бе партньор в мисията да насърчава предприемаческия дух в гражданските организации заедно с Българския център за нестопанско право.

Съвместно с фондация Reach for Change банката се включи в мултисекторната инициатива “Долина на растеж”, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България.

През 2022 г. УниКредит Булбанк продължи да реализира и своята съвместна програма със Съвета на жените в бизнеса в България – Лидерска академия. През годината завърши осмото издание на инициативата и беше дадено началото на деветото. В рамките на всяко издание около 40 дами получават напълно безвъзмездно серия от обучения по лидерски умения.





Образованието е приоритет

Инвестициите в образованието безспорно са приоритет за групата “УниКредит”. През 2022 г. финансовата институция и Teach For All – глобална мрежа от организации, част от която е фондация “Заедно в час” в България, обединиха сили в подкрепа на образованието на децата в едно значимо общоевропейско партньорство. То се реализира и в България, като се съсредоточи върху иновациите и приобщаването, за да се постигнат резултати и да се отключи пълният потенциал на младите хора в страната.

УниКредит Булбанк се включи и в програмата на фондация BCause – “Готови за успех”, която подкрепя деца с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители или отгледани в институции и приемни семейства. Банката дари 15 хиляди лева, като сумата беше събрана в съвместна кампания с клиентите – УниКредит Булбанк се ангажира да дари две месечни такси за всеки план за ежедневно банкиране, активиран през приложението “Булбанк мобайл”.

Доброволци от банката продължиха да изнасят лекции в училища в цялата страна. УниКредит Булбанк отново беше част от инициативата “Мениджър за един ден”, в която четирима студенти имаха възможност да бъдат част от екипа и да споделят ежедневните си задачи с топ мениджмънта на банката.

През 2022 г. УниКредит Булбанк подкрепи и инициативата “Светилник”, която предоставя възможност на училищата да изразят и утвърдят своята идентичност и ценности чрез създаване на химн.

Мисията на инициативата е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие, отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат и създават една хармонична общност най-вече за бъдещите поколения.