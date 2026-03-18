Пакистан спира временно атаките си срещу Афганистан заради Рамазан Байрам

Афганистан на свой ред обяви, че преустановява военната си операция срещу Пакистан
Пакистан заяви днес, че временно спира атаките си срещу Афганистан, като уточни, че решението е било взето по молба на Саудитска Арабия, Турция и Катар заради отбелязването на мюсюлманския празник Рамазан Байрам, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар посочи, че временното спиране на атаките срещу "терористите и техните спомагателни съоръжения в Афганистан" ще започне днес в полунощ и ще остане в сила до идния понеделник.
"Пакистан прави този жест в знак на добра воля и съгласно ислямските норми", изтъкна Тарар.
"В случай на атака през границата, нападение с дрон или инцидент с терористи в Пакистан, военните операции ще продължат незабавно и с още по-голяма интензивност", каза той.
Междувременно булдозери изкопаха ями в гробище преди началото на масово погребение за жертвите при пакистански въздушен удар по център за наркозависими в Кабул по-рано тази седмица.
Атаката беше най-смъртоносната в рамките на ескалиращия конфликт между Пакистан и Афганистан, който продължава вече трета седмица. Властите в Афганистан заявиха, че 408 души са загинали в конфликта, а още 265 души са ранени.
АП отбелязва, че тези данни не могат да бъдат проверени чрез независими източници.
Управляващите в Афганистан талибани пък на свой ред обявиха днес, че преустановяват военната си операция срещу съседен Пакистан, предаде Ройтерс.
Говорителят на правителството в Кабул Забиула Муджахид направи съответното изявление в публикация в социалната мрежа "Екс".