Пакистан спира временно атаките си срещу Афганистан заради Рамазан Байрам

Атаула Тарар снимка: @TararAttaullah, Х

Афганистан на свой ред обяви, че преустановява военната си операция срещу Пакистан

Пакистан заяви днес, че временно спира атаките си срещу Афганистан, като уточни, че решението е било взето по молба на Саудитска Арабия, Турция и Катар заради отбелязването на мюсюлманския празник Рамазан Байрам, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар посочи, че временното спиране на атаките срещу "терористите и техните спомагателни съоръжения в Афганистан" ще започне днес в полунощ и ще остане в сила до идния понеделник.

"Пакистан прави този жест в знак на добра воля и съгласно ислямските норми", изтъкна Тарар.

"В случай на атака през границата, нападение с дрон или инцидент с терористи в Пакистан, военните операции ще продължат незабавно и с още по-голяма интензивност", каза той.

Междувременно булдозери изкопаха ями в гробище преди началото на масово погребение за жертвите при пакистански въздушен удар по център за наркозависими в Кабул по-рано тази седмица.

Атаката беше най-смъртоносната в рамките на ескалиращия конфликт между Пакистан и Афганистан, който продължава вече трета седмица. Властите в Афганистан заявиха, че 408 души са загинали в конфликта, а още 265 души са ранени.

АП отбелязва, че тези данни не могат да бъдат проверени чрез независими източници.

Управляващите в Афганистан талибани пък на свой ред обявиха днес, че преустановяват военната си операция срещу съседен Пакистан, предаде Ройтерс.

Говорителят на правителството в Кабул Забиула Муджахид направи съответното изявление в публикация в социалната мрежа "Екс".

