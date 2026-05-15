Италианският посланик: Пожелавам Епископската базилика на Филипопол да бъде в списъка на ЮНЕСКО

Пета годишнина от откриването на Епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България в ЮНЕСКО

Нанси Шилър: Културното съкровище на България заслужава да бъде познато и ценено по целия свят

Кметът на италианския град Аквилея: Археологическите обекти не са просто музеи на едно мъртво минало. Те са живи места, които продължават да оформят идентичността, културата

Най-големият раннохристиянски храм, открит у нас - Епископската базилика на Филипопол, да бъде включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Това пожела италианският посланик у нас Марчело Апичела по повод петата годишнина от официалното откриване на базиликата за посетители.

На официална церемония в Италианското посолство беше отбелязана и още една голяма годишнина - 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Специални гости бяха кметът на италианския град Аквилея, който е под закрилата на ЮНЕСКО - г-н Емануеле Зорино, г-жа Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България" и г-жа Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017). Аквилея е известен със своите впечатляващи раннохристиянски мозайки и богато римско наследство, които имат сходства с мозайките на Епископската базилика на Филипопол.

"Италия и България наскоро приключиха още един общ проект, а днес говорим за още една връзка между България и Италия. Тук сме днес, за да отбележим 70-ата годишнина от присъединяването на България към ЮНЕСКО, както и петата годишнина от откриването на Епископската базилика. Празнуваме в присъствието на кмета на Аквилея. Бих казал, че духовните и културните аспекти на възстановяването са наистина далновиден проект, който под щедрото покровителство на фондация „Америка за България" върна към живот една от най-впечатляващите раннохристиянски базилики на Източната Римска империя след повече от 1400 години", каза италианският посланик.

По думите му такива градове като Пловдив и Аквилея през вековете продължават да говорят с гласа на историята, културата и общата памет на европейските народи. Сред официалните гости беше и Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017) (в средата) СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

"Италианското министерство на външните работи признава значението на археологията и историческите изследвания като средство за укрепване на междукултурния диалог и преоткриване на общите исторически връзки", каза още Апичела.

"Богатството, наследено от предците ни, носи със себе си и отговорността да бъде защитено за бъдещите поколения. Това е урок, който бе припомнен от премиера Румен Радев при първата ни среща през май 2025 г., койот по това време беше президент на България. По това време той сподели желанието си България да приеме италианския модел за защита на културното наследство чрез специализирани звена. Докато работим за опазването на наследството, трябва да овладеем и изкуството на реставрацията и управлението на музеи, за да осигурим достъпност за бъдещите поколения", допълни посланикът.

Той обяви, че през юни ще гостува Масимо Осана, който е генерален директор на Националния музей на Италия. Той ще изнесе лекция в Софийския археологически музей на тема „Преосмисляне на Помпей: археология, консервация и обществено наследство през XXI век". Нанси Шилър: Културното съкровище на България заслужава да бъде познато и ценено по целия свят Снимка: Румяна Тонева

"В този смисъл епископската базилика на Филипополис е водещ пример за това как наследството може да бъде преоткривано, защитавано и насочено към бъдещето, като стимулира научни изследвания и допринася за местния туризъм. В момент, когато светът има нужда от дълбоки корени, както и от нови хоризонти, тези два града могат да се превърнат в символ на вдъхновяващо сътрудничество. Защото древните градове не са неподвижни музеи – те са живи организми, които и днес създават красота и знание.", каза още италианският посланик.

Фондация „Америка за България" играе ключова роля в реставрацията на Епископската базилика в Пловдив.

"Преди 12 години тези мозайки за първи път ме омагьосаха. По онова време мястото беше изоставено, обрасло с бурени и оградено, недостъпно за обществеността. Реставраторът на мозайките, професор Елена Кантарева, повдигна покривалото, което защитаваше мозайките. Бях поразена, когато красотата им се разкри пред очите ми", каза президнетът на Фондация "Америка за България" Нанси Шилър.

По думите й е настъпил моментът, в който трябва да се работи за признание от ЮНЕСКО на базиликата.

Тя благодари на Ирина Бокова, с която за първи път се среща през 2017 година в Париж и оттогава непрекъснато е давала насоки и подкрепа в усилията за международното признание на базиликата. "Благодарна съм на всички, които обединяват усилията си, за да помогнат базиликата да получи пълно признание от ЮНЕСКО в близко бъдеще. Културното съкровище на България заслужава да бъде познато и ценено по целия свят", каза още Нанси Шилър. Италианският посланик у нас Марчело Апичела Снимка: Румяна Тонева

Тя подари реплика на една от мозайките от Епископската базилика на италианския посланик, както и шоколадови бонбони, които също наподобяват мозайки.

"Тази вечер сме обединени от важна мисия - да отдадем почит на един от центровете на римския свят, обединен от обща съдба - място, което е било стратегически център на обмен и свързаност и се е превърнало в изключителен духовен център за всеки християнин в Европа", това каза кметът на Аквилея.

Той изрази пълна и искрена подкрепа за номинацията на Епископската базилика да бъде вкл'чена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. "Правим това, защото дълбоко вярваме в този модел на управление и съхранение, който превръща археологическия обект в живо пространство, оформено чрез международни изследвания и устойчив културен туризъм", каза още Зорино.

"Нашите археологически обекти не са просто музеи на едно мъртво минало. Те са живи места, които продължават да оформят идентичността, културата и бъдещето на нашите общности днес", допълни той.

По думите му Аквилея и Пловдив са пазители на свободата и свидетелство за цивилизация, споделена както чрез различията, така и чрез единството. "В този образ се крие една вечна истина - нашата обща цивилизация е най-силна тогава, когато признава богатството на своите различни корени и достойнството на своите дълбоки и разнообразни традиции", каза кметът.