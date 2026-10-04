Експозицията "Домът на Вазови" разказва по нов начин за човека зад писателя и неговото семейство

В този проект ви разказваме 20 истории на българи от Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.

Този път ви представяме къщата музей "Иван Вазов" в Сопот и обновената експозиция, която носи името "Домът на Вазови".

Проектът е реализиран след публичен конкурс, организиран от Фондация "Америка за България" в партньорство с къща музей "Иван Вазов" и община Сопот. Победител е студио HORA, а за реализирането му са били необходими две години и половина.

Една семейна трапеза разказва три различни истории. В единия ѝ край е битът, по средата сякаш се озоваваш на фронта сред военни чували и сандъци, а другият отвежда към градския живот. Наблизо ученически чинове

крият любопитни факти

за семейство Вазови,

а през символичните “прозорци” на стаите се вижда светът извън къщата – Сопот от времето, когато градът е известен като “Малкия Манчестър”.

Това е част от новия разказ на къщата музей “Иван Вазов” в Сопот. Обновената експозиция носи името “Домът на Вазови” и във фокуса не е само патриархът на българската литература. Историята започва по-рано, а именно от дома на Съба и Минчо Вазови - от детските игри и училищните години, от възпитанието и ценностите, с които израстват децата им, които по-късно поемат по различни житейски пътища.

Преди около две години и половина кметът на Сопот Стоенчев се обръща към фондация “Америка за България” с молба за помощ. Покривът тече, стенописите се разрушават, проблеми има и с пода. Конкурсът е реализиран от “Америка за България” в партньорство с къща музей “Иван Вазов” и община Сопот.

За обновяването е проведен публичен конкурс, като сред условията е новата експозиция да бъде насочена преди всичко към ученици, без да се прави компромис с историческата достоверност. Конкурсът е реализиран от “Америка за България” в партньорство с къща музей “Иван Вазов” и община Сопот. Победител е студио HORA, чиято концепция поставя във фокуса човека зад героя и ценностите, които свързват семейство Вазови.

След избора започва работата по съдържанието. Към проекта са привлечени учени и специалисти, а в изграждането на разказа участва и екипът на музея, ръководен от Борислава Петрова. Проучват се архиви и документи, проверява се фактологията и се подбират историите, върху които стъпва новата експозиция. В музея може да бъде чута и “Епопея на забравените”.

“650 000 евро е сумата, която предоставихме за нуждите на проекта, като в тях влиза и строителството на 50 квадрата детски център, изграден от нулата”, съобщи пред “24 часа” Надя Захариева, програмен директор в отдел “Бизнес, предприемачество и технологии” на фондацията. В средствата влизат ремонтът на сградата, новата експозиция и интерактивните решения.

За “ Америка за България” проектът е част от работата ѝ за съхраняването и представянето на българското културно и историческо наследство. Според Захариева обаче

добрият резултат не

зависи единствено от

размера на инвестицията

Важни са прозрачната процедура, изборът на подходящ екип и ясната концепция още преди началото на същинската работа. Докато животът на семейството се развива вътре в къщата, посетителят може да “погледне” и навън към Сопот и събитията от съответната епоха.

Съществуващата допреди това експозиция е от миналия век, а сред основните посетители на музея са деца и ученици. Това кара екипа да потърси различен език, чрез който Вазов и неговото семейство да стигнат до младите хора днес.

“Искахме всяко дете, всеки ученик, който влезе, да не гледа на тези фигури като на някакви дистанцирани герои”, обяснява Надя Захариева. Така постепенно се оформя идеята експозицията да разказва не толкова за героите, колкото за ценностите на фамилията. За любознателността, образованието, смелостта, труда и средата, в която едно семейство успява да възпита деца, оставили следа в българската история. За “ Америка за България” проектът е част от работата ѝ за съхраняването и представянето на българското културно и историческо наследство.

Разказът започва с детството. В първите пространства са игрите от онова време. Те са били с ашици, камъчета и пръчици.

Особено място е отделено на Съба Вазова. Тя е любознателна жена, която е държала децата ѝ да бъдат грамотни и образовани. Така още от началото на обиколката се появява една от нишките, които минават през цялата експозиция. Това е отношението към знанието и ролята на дома за пътя, който всяко от децата по-късно избира.

Музеят не следва обичайната права времева линия от години и дати. Докато животът на семейството се развива вътре в къщата, посетителят може да “погледне” и навън към Сопот и събитията от съответната епоха. Така в разказа влиза и градът, който заради развитите си занаяти и търговия наричат “Малкия Манчестър”.

След детството идват училищните и младежките години. Част от информацията е скрита в ученически чинове и други елементи, които посетителят сам отваря и изучава.

На други места историята се чува. Чрез актьорски гласове са

пресъздадени семейни

спомени, сред които и

тежките изпитания, през

които Вазови преминават

Именно тези моменти са сред най-въздействащите, защото зад историческите събития се появяват хората с техните страхове, загуби и решенията, които са били принудени да вземат.

С порастването на децата семейството се разпръсва, а различните им съдби са събрани в един от най-интересните елементи на експозицията - трапезната маса. Едната ѝ част препраща към традиционния домашен бит. В средата атмосферата рязко се променя и се появяват военни чували и сандъци. Така разказът преминава към фронта. Другият край вече носи усещането за градския живот на Иван Вазов.

Интерактивен екран показва кадри от София от онова време, а в библиотеката отделни елементи могат да бъдат издърпвани като книги и зад тях да бъдат открити факти за Вазов и неговото творчество. В музея може да бъде чута и “Епопея на забравените”. Към проекта са привлечени учени и специалисти, а в изграждането на разказа участва и екипът на музея, ръководен от Борислава Петрова.

Сред специалните гости на откриването в сряда бяха президентът на “Америка за България” Нанси Шилър, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на културата Евтим Милошев и кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

“Тази нова експозиция ни доближава до Вазови, до техните детски игри, книгите, които са чели, писмата, които са си разменяли, и връзките помежду им, които са запазили цял живот. Тя говори за това, че изключителните личности започват пътя си от човешките и земни места, семейната трапеза, в класната стая, започват с поощряване, да си любопитен и да следваш призванието си”, каза Нанси Шилър. Тя добави, че новият образователен център към къщата ще насърчава учениците да опознават Вазов чрез игри и творчество. На събитието присъстваха министърът на културата Евтим Милошев, президентът на Фондация “Америка за България” Нанси Шилър, Атанас Пеканов, заместник министър-председател. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ